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Γράφει ο Αντιστράτηγος ε.α. Κωνσταντίνος Αλεξάκης – Επίτιμος Διοικητής Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΔΕΕ), Διατελέσας Σύμβουλος Ειδικών Επιχειρήσεων του Διοικητή της Συμμαχικής Διακλαδικής Διοίκησης Νάπολης (COM JFC Naples) – M.A. in Strategic Security Studies, National Defense University (NDU–CISA), Washington DC

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Η πρώτη φάση της αντιπαράθεσης για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου εξελίχθηκε στη θάλασσα και στην περιγραφή. Οι έρευνες βυθού, που προετοιμάζουν τη μελλοντική πόντιση, προχώρησαν με ελληνική και κυπριακή άδεια, ενώ η Άγκυρα προσπαθούσε να τις εμφανίσει ως εργασίες «με τη συναίνεσή» της. Η επόμενη μεγάλη αναμέτρηση έχει ήδη όνομα: ο τουρκικός νόμος για τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Το κεντρικό επιχείρημα αυτού του κειμένου είναι απλό. Ο νόμος δεν μπορεί από μόνος του να μεταβάλει το διεθνές νομικό καθεστώς. Μπορεί όμως να ενισχύσει πολιτικά την τουρκική θέση, αν, όποτε κατατεθεί, οι τρίτοι τον δουν ως απάντηση σε ελληνικές «προκλήσεις» και όχι ως αυτό που είναι: τον επόμενο κρίκο μιας τουρκικής αλυσίδας. Το έδαφος γι’ αυτή την περιγραφή στρώνεται ήδη, με δηλώσεις, δημοσιεύματα και κινήσεις των τελευταίων ημερών. Και είναι πιθανό, τις επόμενες εβδομάδες, η Άγκυρα να αξιοποιήσει επικοινωνιακά ελληνικές κινήσεις στη θάλασσα, στη διπλωματία, στις συμμαχίες ή στις δηλώσεις, προσθέτοντάς τες στον κατάλογο των «προκλήσεων». Γι’ αυτό το ερώτημα είναι θεσμικό: αρκεί η σημερινή προσπάθεια για να προλάβει την περιγραφή της Άγκυρας πριν από την κατάθεση;

Τις τελευταίες μέρες, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κατηγόρησε το ελληνικό και το ισραηλινό λόμπι ότι εμποδίζουν την άρση των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA, και την ίδια μέρα συναντήθηκε με τον Λίβυο πρωθυπουργό Ντμπεϊμπά. Και στις 25 Νοεμβρίου δημοσιεύθηκε ως νόμος στην Επίσημη Εφημερίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης το τουρκολιβυκό μνημόνιο, που η Βουλή είχε εγκρίνει στις 20 Οκτωβρίου. Αθήνα, Κάιρο και Κομισιόν το χαρακτηρίζουν άκυρο. Στο μεταξύ, ξεκίνησαν νότια της Πελοποννήσου οι σεισμικές έρευνες της κοινοπραξίας HELLENiQ Energy–Chevron, οι οποίες κατά δημοσιεύματα ενδέχεται να συνεχιστούν τον Φεβρουάριο νότια της Κρήτης.

Τι επιδιώκει η Άγκυρα

Η Άγκυρα δεν χρειάζεται να έχει δίκιο. Της αρκεί να μιλάμε για «διαφορά». Δεν χρειάζεται να πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι το Αιγαίο είναι τουρκικό. Της αρκεί να πάψει το καθεστώς αυτών των θαλασσών να αντιμετωπίζεται ως ρυθμισμένο από το διεθνές δίκαιο και να γίνει ανοιχτή διαφορά που θέλει «δίκαιη κατανομή». Τότε κάθε μελλοντική διαπραγμάτευση θα ξεκινά από τη μέση και όχι από τους κανόνες. Αυτό δεν προϋποθέτει σύγκρουση. Προϋποθέτει χρόνο.

Πώς προετοιμάζεται η περιγραφή

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Πρώτα φταίει η Ελλάδα. Μετά χρειάζεται την άδεια της Άγκυρας. Στο τέλος το ζήτημα γίνεται σημαία. Οι David Ucko και Thomas Marks, σε ένα αναλυτικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε στο National Defense University, εξηγούν ότι ένα αφήγημα που θέλει να πείσει απαντά σε τρία ερωτήματα: ποιος φταίει, ποια είναι η λύση και γιατί αξίζει να τη στηρίξεις. Εφαρμοσμένα στις τουρκικές τοποθετήσεις των ημερών, τα τρία ερωτήματα γίνονται τρία βήματα. Η αντιστοίχιση είναι εφαρμογή της παρούσας ανάλυσης.

Δεν βγαίνουν όλα από ένα γραφείο. Λένε όμως την ίδια ιστορία. Τα μηνύματα είναι καταγεγραμμένα. Ο Φιντάν αποδίδει τις κυρώσεις στο «ελληνικό λόμπι», αν και ο ίδιος ο Ρούμπιο είπε δημόσια τον Οκτώβριο ότι εμπόδιο για τα F-35 είναι οι S-400. Τουρκικός Τύπος γράφει ότι η «Αθήνα τρυπά τη Γαλάζια Πατρίδα» με τις έρευνες. Στη θάλασσα, τουρκική φρεγάτα επανέλαβε μέσω ασυρμάτου ότι οι έρευνες για το καλώδιο γίνονται σε τουρκική υφαλοκρηπίδα και με τουρκική συναίνεση· οι εργασίες συνεχίστηκαν και η ελληνική φρεγάτα απάντησε. Ο Μουσταφά Μπασκαρά, διευθυντής του Κέντρου Θαλάσσιου Δικαίου του Πανεπιστημίου της Άγκυρας (DEHUKAM), μίλησε στις 23 Νοεμβρίου για «περίπου 500» νησιά και βραχονησίδες που, κατά τον ίδιο, δεν παραχωρήθηκαν ρητά στην Ελλάδα. Και ο υπουργός Άμυνας Γκιουλέρ δήλωσε στη Βουλή ότι η Τουρκία συνεχίζει για τη «Γαλάζια» και την «Ουράνια Πατρίδα».

Κατά την εκτίμηση αυτής της ανάλυσης, διαφαίνεται σχεδιασμός σε επίπεδο κράτους, με επιμέρους σχεδιασμούς από κάτω που ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση. Οι θεσμοί υπάρχουν: η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας, με τμήμα στρατηγικής επικοινωνίας και διαχείρισης κρίσεων από το 2020, και από το 2025 ένα Συμβούλιο Συντονισμού του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού υπό τον Αντιπρόεδρο. Δείχνουν ότι υπάρχει δυνατότητα συντονισμού, όχι ότι κάθε δήλωση σχεδιάστηκε στο ίδιο τραπέζι. Τα δημόσια μηνύματα όμως, όπως κι αν παράχθηκαν, συγκλίνουν στην ίδια κατεύθυνση.

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Δεν σου παίρνουν τη θάλασσα με μία κίνηση. Σου την παίρνουν μία λέξη τη φορά. Η φράση αφορά την αντίληψη, όχι την κυριαρχία: τα δικαιώματα δεν αλλάζουν, αλλάζει το πώς περιγράφονται. Τρεις τρόποι κάνουν τα μηνύματα να δουλεύουν μαζί. Ο πρώτος είναι η σώρευση: καμία δήλωση δεν αλλάζει από μόνη της κάτι, όλες μαζί όμως χτίζουν αρχείο, σε μια αλυσίδα που πέρασε από τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό του 2025 και τα «θαλάσσια πάρκα» του Αυγούστου. Ο δεύτερος είναι η αμφισημία. Στις 13 Νοεμβρίου, πηγές μέσω του TRT μιλούσαν για «συναίνεση» στις έρευνες για το καλώδιο· τρεις μέρες αργότερα, τουρκικά μέσα μιλούσαν για «ενημέρωση». Ο Γιουτζέλ Ατζέρ, καθηγητής που συμμετέχει στην προετοιμασία του νόμου, έχει πει ότι το νομοσχέδιο δεν θα έχει χάρτες ούτε αριθμούς νησιών, ενώ ο Μπασκαρά μιλά για 500. Σκόπιμα ή όχι, το αποτέλεσμα είναι ένα περιεχόμενο που μένει θολό και αφήνει χώρο για κάθε ανάγνωση. Η αμφισημία δουλεύει και στο εσωτερικό: μια αόριστη τουρκική δήλωση μετατρέπεται εδώ σε «απόδειξη» υποχώρησης, και η αντιπαράθεση που ακολουθεί αναπαράγει, άθελά της, το τουρκικό πλαίσιο. Ο τρίτος τρόπος είναι η λειτουργία κάτω από το κατώφλι του πολέμου: κάθε κίνηση είναι αρκετά μικρή ώστε μια ισχυρή αντίδραση να μοιάζει δυσανάλογη.

Ο νόμος ως κορύφωση

Ο νόμος δεν αλλάζει ούτε ένα μίλι θάλασσας. Αλλάζει το πώς μιλούν γι’ αυτήν οι άλλοι. Νομικά, δεν οριοθετεί διεθνώς τις θαλάσσιες ζώνες και δεν δημιουργεί από μόνος του δικαιώματα έναντι τρίτων. Το κείμενό του δεν είναι ακόμη γνωστό. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ενδέχεται να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να ορίζει τις επιτρεπτές δραστηριότητες στα θαλάσσια πάρκα, ενώ η κατάθεσή του φαίνεται να μετατίθεται μετά τον Ιανουάριο. Οι αναλύσεις για την καθυστέρηση διαφέρουν: άλλες τη συνδέουν με τη στάθμιση των αντιδράσεων σε Ουάσινγκτον και Βρυξέλλες, άλλες με την εκτίμηση ότι η «Γαλάζια Πατρίδα» εξυπηρετεί περισσότερο ως ανοιχτό εργαλείο παρά ως δεσμευτικό κείμενο. Όποια κι αν είναι η αιτία, η αβεβαιότητα λέει κάτι. Ένας νόμος που αναγγέλλεται και αναβάλλεται κρατά την πίεση χωρίς το κόστος της δέσμευσης, και αφήνει την Άγκυρα να διαλέξει τη στιγμή. Η διοικητική του λειτουργία θα φανεί όταν δούμε το κείμενο. Η επικοινωνιακή φαίνεται ήδη.

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Η επανάληψη δεν γεννά δικαίωμα. Αλλάζει όμως τις λέξεις. Η πάγια ελληνική θέση, όπως την έχει διατυπώσει και ο υπουργός Εξωτερικών, είναι ότι η μόνη διαφορά που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, και οι νέες μονομερείς αξιώσεις δεν διευρύνουν αυτό το αντικείμενο. Μια NAVTEX δεν αλλάζει από μόνη της το νομικό καθεστώς μιας περιοχής, και η διαχείριση της έντασης δεν σημαίνει αναγνώριση κοινών δικαιωμάτων. Αυτή είναι η ελληνική θωράκιση, και είναι στέρεη. Η Άγκυρα όμως δεν στοχεύει εκεί. Στοχεύει στις λέξεις με τις οποίες οι τρίτοι περιγράφουν το ζήτημα. Στο καλώδιο, στις 6 Νοεμβρίου το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήριζε τις έρευνες «μη εξουσιοδοτημένες» και η τουρκική NAVTEX έλεγε ότι δεν υπάρχει τουρκική συναίνεση· στις 10 Νοεμβρίου, νέα τουρκική NAVTEX μιλούσε για έρευνες «με τη συναίνεσή» της. Έτσι, μια έρευνα που έγινε με ελληνική και κυπριακή άδεια καταγράφηκε ως τουρκική «συναίνεση». Νομικά αυτό δεν μετράει. Πολιτικά όμως μπορεί να οδηγήσει έναν επενδυτή, έναν ασφαλιστή ή έναν Ευρωπαίο αξιωματούχο στο συμπέρασμα ότι «καλύτερα να συνεννοηθούμε και με την Άγκυρα». Το ίδιο είναι πιθανό να επιχειρηθεί με τον νόμο: δεν θα δημιουργήσει δικαιώματα, θα παρουσιαστεί όμως ως καταγραφή μιας πρακτικής που «ήδη ασκείται».

Το νομοσχέδιο μπορεί να συμπυκνώσει και τα τρία βήματα: να παρουσιαστεί ως απάντηση σε ελληνικές κινήσεις, να δίνει στην Άγκυρα ρόλο «αδειοδότησης» στη θάλασσα και να εντάσσει τη «Γαλάζια Πατρίδα» σε εσωτερικό θεσμικό πλαίσιο. Εδώ βρίσκεται και ο συγκεκριμένος κίνδυνος. Αν η κατάθεση συμπέσει με έρευνες νότια της Κρήτης, οι έρευνες θα μπορούσαν να παρουσιαστούν ως η ελληνική κίνηση που «ανάγκασε» την Τουρκία να νομοθετήσει. Ό,τι έχει ειπωθεί μέχρι τότε για «ελληνικά τετελεσμένα» θα λειτουργήσει ως το άλλοθι του νόμου.

Η ελληνική στάση

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Η Τουρκία παίζει με παρτιτούρα. Η Ελλάδα, από όσα φαίνονται δημόσια, απαντά νότα-νότα. Σε διπλωματικό επίπεδο γίνεται σοβαρή δουλειά, με συμμάχους, εταίρους και διεθνείς οργανισμούς, και το καλώδιο το έδειξε· όσα επισημαίνονται εδώ δεν το αναιρούν, το συμπληρώνουν. Η δημόσια γραμμή της Αθήνας είναι ότι η αντίδραση θα έρθει όταν κατατεθεί ο νόμος. Η λογική αυτή έχει βάση: δεν δίνεις αφορμή και δεν μεγαλώνεις κάτι που ίσως δεν έρθει. Η επισήμανση εδώ είναι ότι το πληροφοριακό έδαφος για τον νόμο στρώνεται από τώρα, και στρώνεται δημόσια. Η απάντηση σε αυτό δεν είναι να μιλήσει η Αθήνα για έναν νόμο που δεν έχει κατατεθεί. Είναι να μιλήσει για τις δικές της πράξεις, πριν τις περιγράψει άλλος. Όσο η δημόσια περιγραφή περιμένει, την ώρα τη διαλέγει η Άγκυρα, και στο μεταξύ η εικόνα χτίζεται.

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Η Ελλάδα είναι έτοιμη για το επεισόδιο. Το ζητούμενο είναι να είναι έτοιμη και για το σχέδιο. Η χώρα προετοιμάζεται σοβαρά για μια στρατιωτική αντιπαράθεση, με φρεγάτες, Rafale, F-35 και αεράμυνα. Αυτό είναι αναγκαίο: είναι η αποτροπή που ωθεί τον ανταγωνισμό κάτω από το κατώφλι του πολέμου. Και η προετοιμασία δεν σταματά εκεί: οι οριοθετήσεις, το καλώδιο και οι έρευνες είναι σημαντικά βήματα σε διπλωματία και ενέργεια. Το ερώτημα επομένως δεν είναι αν γίνονται πράγματα. Είναι αν δένονται σε ένα ενιαίο σχέδιο γι’ αυτόν τον ανταγωνισμό. Η ετοιμότητα μετριέται απέναντι σε μια συγκεκριμένη μορφή πολέμου, και αυτή δεν την επιλέγει πάντα εκείνος που αμύνεται.

Πριν από την κατάθεση

Σε μια παρτιτούρα δεν απαντάς νότα-νότα. Απαντάς με τη δική σου. Αν ο νόμος θα παρουσιαστεί ως απάντηση σε ελληνικές πράξεις, τότε το άλλοθί του χτίζεται τώρα, με κάθε «η Αθήνα τρυπά», κάθε «συναίνεση», κάθε «ελληνικό λόμπι». Το ζητούμενο είναι να αποδομηθεί από τώρα αυτό το πληροφοριακό έδαφος, όχι με αντι-αφήγημα μέσα στο πλαίσιο του άλλου. Οι τρόποι που προτείνονται είναι ενδεικτικοί: ένας τρόπος σκέψης που προστίθεται σε όσα ήδη γίνονται, όχι συνταγή. Και δεν πρόκειται για λόγια αντί για πράξεις: η περιγραφή συνοδεύει τις πράξεις. Ένας τέτοιος τρόπος είναι η έγκαιρη περιγραφή των ελληνικών κινήσεων, όπως οι έρευνες νότια της Κρήτης, ως άσκηση δικαιώματος με διεθνή διαγωνισμό και ελληνική άδεια, και με κοινή γραμμή με τους εταίρους: οι εργασίες γίνονται με τις άδειες των αρμόδιων ελληνικών και κυπριακών αρχών, και η Τουρκία προβάλλει αξιώσεις που Αθήνα και Λευκωσία απορρίπτουν. Αν αυτό έχει γίνει, την ημέρα της κατάθεσης ο νόμος θα είναι δυσκολότερο να παρουσιαστεί ως απάντηση σε ελληνικές πράξεις.

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Ο συντονισμός θέλει μια σύσκεψη. Ο σχεδιασμός θέλει να καθίσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι από την αρχή. Ο συντονισμός σημαίνει ότι κάθε φορέας γνωρίζει τι κάνουν οι άλλοι. Ο κοινός σχεδιασμός σημαίνει ότι οι αρμόδιοι από διαφορετικούς φορείς κάθονται μαζί από την αρχή, με κοινή αντίληψη του προβλήματος, και βάζουν τις ενέργειες σε σειρά, ώστε η μία να προετοιμάζει την επόμενη, πριν ο ανταγωνιστής πλαισιώσει πρώτος το γεγονός. Τα ερωτήματα είναι τρία: ποιος συγκεντρώνει την εικόνα, ποιος προετοιμάζει εγκαίρως τη διατύπωση, και πώς αξιολογείται αν έγινε κατανοητή από τους τρίτους. Ένα μέρος αυτής της δουλειάς γίνεται ήδη, κυρίως από το υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία. Το ζήτημα είναι πόσο μπορεί ένας φορέας, ισότιμος με τους υπόλοιπους, να βάλει σε σειρά τις κινήσεις όλων. Ο κοινός σχεδιασμός χρειάζεται ένα σημείο πάνω από τους ισότιμους φορείς, που να βλέπει την εικόνα συνολικά και να ορίζει τη σειρά. Η απάντηση επομένως δεν είναι ότι η προσπάθεια λείπει. Είναι ότι, χωρίς ένα τέτοιο σημείο, η καλή δουλειά κάθε φορέα δεν εγγυάται ότι η χώρα θα προλάβει την περιγραφή. Το μέτρο της επιτυχίας είναι απλό: αν την επόμενη μέρα της κατάθεσης οι τρίτοι μιλούν για «μονομερή ενέργεια απέναντι σε κανόνες» ή για «διαφορά δύο γειτόνων». Το μέτρο αυτό δεν είναι θεωρητικό. Αυτή την εβδομάδα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επίτροπος για τη Μεσόγειο μίλησε για το τουρκολιβυκό μνημόνιο ως μονομερή ενέργεια που δεν είναι αποδεκτή, και το Σώμα υιοθέτησε με ευρεία πλειοψηφία ψήφισμα που το χαρακτηρίζει άκυρο. Η τουρκική απάντηση ήρθε την ίδια μέρα: το υπουργείο Εξωτερικών, ο επικεφαλής Επικοινωνίας της Προεδρίας και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της τουρκικής Βουλής απέρριψαν το ψήφισμα αμφισβητώντας την αρμοδιότητα της ΕΕ, ενώ το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας επανέλαβε για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο τη γραμμή «διάλογος, αλλά καμία υποχώρηση». Δηλαδή, επαναφορά του ζητήματος από τους κανόνες στη «διαφορά δύο γειτόνων». Η περιγραφή των τρίτων, και όχι αυτή της Άγκυρας, είναι εκείνη που χρειάζεται να έχει ήδη κερδηθεί και για τον νόμο.

Δικαίωμα, όχι αντίποινα. Η ίδια λογική αφορά και κάθε μελλοντική απόφαση για τα 12 ναυτικά μίλια, ένα δικαίωμα που αναγνωρίζει το Δίκαιο της Θάλασσας. Αν εμφανιστεί ως απάντηση στον τουρκικό νόμο, θα ενταχθεί στο τουρκικό αφήγημα. Αν προκύψει από ελληνικό σχεδιασμό και ελληνικό χρονισμό, θα είναι άσκηση δικαιώματος.

Μετά το καλώδιο, η επόμενη αναμέτρηση έχει ήδη όνομα. Το ερώτημα είναι αν θα κριθεί την ημέρα της κατάθεσης ή από σήμερα.