Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Υπάρχουν γυναίκες που δεν έχουν εμφανείς μώλωπες. Δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ ένα νοσοκομείο εξαιτίας κάποιου ξυλοδαρμού. Δεν έχουν καταγγείλει κανέναν. Κι όμως, ζουν καθημερινά μέσα στον φόβο.

Είναι οι γυναίκες που μετρούν τις λέξεις τους πριν μιλήσουν. Που αναγνωρίζουν από τον ήχο ενός κλειδιού στην πόρτα αν η βραδιά θα κυλήσει ήρεμα. Που ζητούν συγγνώμη ακόμη κι όταν δεν έχουν κάνει τίποτα λάθος. Που έχουν μάθει να χαμογελούν δημόσια και να καταρρέουν όταν μένουν μόνες.

Advertisement

Advertisement

Η βία δεν αρχίζει πάντα με ένα χτύπημα. Μερικές φορές αρχίζει με μια προσβολή που παρουσιάζεται ως αστείο. Με μια απαγόρευση που βαφτίζεται ενδιαφέρον. Με μια ζήλια που εκλαμβάνεται ως απόδειξη αγάπης. Με τον σταδιακό περιορισμό της ελευθερίας, μέχρι που η γυναίκα δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τον ίδιο της τον εαυτό.

Και τότε η κακοποίηση αποκτά την πιο ύπουλη μορφή της: γίνεται καθημερινότητα.

Η σιωπή δεν σημαίνει αποδοχή

Κάθε φορά που μια γυναίκα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη βία, ακούγεται σχεδόν αυθόρμητα η ίδια ερώτηση: «Γιατί δεν έφυγε;».

Μια ερώτηση που μοιάζει λογική σε όποιον παρατηρεί την κατάσταση από απόσταση. Για εκείνη όμως που τη βιώνει, η πραγματικότητα μπορεί να είναι πολύ πιο σύνθετη.

Ο φόβος για την επόμενη ημέρα, η οικονομική εξάρτηση, τα παιδιά, η απομόνωση, οι απειλές, η ενοχή και η σταδιακή απώλεια της αυτοπεποίθησης μπορούν να μετατρέψουν ακόμη και την απόφαση της φυγής σε μια εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη διαδικασία.

Advertisement

Η κακοποίηση συχνά δεν καταστρέφει μόνο την ασφάλεια μιας γυναίκας. Διαβρώνει και την πεποίθησή της ότι δικαιούται μια διαφορετική ζωή.

Γι’ αυτό ίσως χρειάζεται να αλλάξουμε την ερώτηση.

Αντί να ρωτάμε γιατί δεν έφυγε, ας αναρωτηθούμε τι την εμπόδισε να αισθανθεί ασφαλής ώστε να φύγει. Ποιος την άκουσε όταν προσπάθησε να μιλήσει; Ποιος αναγνώρισε τα σημάδια; Ποιος της έδειξε ότι υπάρχει διέξοδος;

Advertisement

Η κακοποίηση πίσω από τις κλειστές πόρτες

Η κοινωνία εξακολουθεί πολλές φορές να αναγνωρίζει ευκολότερα τη σωματική βία από την ψυχολογική.

Ένα χτύπημα μπορεί να αφήσει ένα ορατό τραύμα. Η συστηματική ταπείνωση, ο εξευτελισμός, ο οικονομικός έλεγχος, η απειλή και η απομόνωση δεν αποτυπώνονται πάντοτε σε μια ιατρική εξέταση.

Advertisement

Αυτό όμως δεν τα καθιστά λιγότερο σοβαρά.

Μια γυναίκα που φοβάται να εκφράσει τη γνώμη της, που δεν έχει πρόσβαση στα χρήματά της, που ελέγχεται για τις επικοινωνίες και τις μετακινήσεις της, δεν ζει απλώς σε μια «δύσκολη σχέση». Μπορεί να βιώνει μια μορφή συστηματικού εξαναγκασμού και ελέγχου.

Και υπάρχει κάτι ακόμη που συχνά παραβλέπουμε: η βία δεν έχει συγκεκριμένη κοινωνική τάξη, μορφωτικό επίπεδο ή ηλικία. Δεν περιορίζεται σε κάποια γειτονιά ούτε συνδέεται με μια συγκεκριμένη επαγγελματική ή οικονομική κατάσταση.

Advertisement

Μπορεί να κρύβεται πίσω από μια φαινομενικά ευτυχισμένη οικογένεια, ένα ευγενικό χαμόγελο, μια αξιοπρεπή κοινωνική παρουσία.

Advertisement

Η εικόνα που βλέπουμε προς τα έξω δεν αποκαλύπτει πάντοτε όσα συμβαίνουν μέσα σε ένα σπίτι.

Όταν η κοινωνία γίνεται θεατής

Η βία κατά των γυναικών δεν αποτελεί αποκλειστικά ιδιωτική υπόθεση. Είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημόσιας υγείας και κοινωνικής ευθύνης.

Advertisement

Κάθε φορά που δικαιολογούμε την υπερβολική ζήλια, που αντιμετωπίζουμε την ταπείνωση ως οικογενειακό καβγά ή που αμφισβητούμε μια γυναίκα επειδή καθυστέρησε να μιλήσει, συμβάλλουμε σε ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο η κακοποίηση μπορεί να παραμένει αόρατη.

Δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες μιας ιστορίας για να αντιμετωπίσουμε μια καταγγελία με σοβαρότητα.

Χρειάζεται όμως να μάθουμε να ακούμε χωρίς προκαταλήψεις.

Να μην απαιτούμε από μια γυναίκα να αποδείξει τον πόνο της για να αξίζει τον σεβασμό μας.

Να μην αντιμετωπίζουμε την αντοχή της ως υποχρέωση.

Και κυρίως, να μη συγχέουμε τη σιωπή της με την απουσία βίας.

Η ευθύνη δεν τελειώνει σε μια επέτειο

Η 25η Νοεμβρίου δεν μπορεί να αποτελεί απλώς ακόμη μία ημερομηνία γεμάτη αναρτήσεις, συμβολικές εκδηλώσεις και δημόσιες δηλώσεις ευαισθητοποίησης.

Η πραγματική πρόκληση αρχίζει στις 26 Νοεμβρίου.

Όταν οι προβολείς σβήνουν και οι γυναίκες που ζουν υπό καθεστώς φόβου επιστρέφουν στην ίδια καθημερινότητα.

Η προστασία απαιτεί προσβάσιμες υπηρεσίες υποστήριξης, ουσιαστική ενημέρωση, έγκαιρη αναγνώριση των περιστατικών και αποτελεσματική ανταπόκριση των αρμόδιων φορέων.

Απαιτεί επίσης εκπαίδευση από μικρή ηλικία. Τα παιδιά χρειάζεται να μαθαίνουν ότι η αγάπη δεν ταυτίζεται με την κατοχή, ότι ο σεβασμός δεν προϋποθέτει υποταγή και ότι κανένας άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα να επιβάλλει τον φόβο ως τρόπο συνύπαρξης.

Η πρόληψη της βίας δεν αρχίζει μόνο όταν καταγράφεται ένα περιστατικό. Αρχίζει από τις αντιλήψεις που διαμορφώνουμε για τις ανθρώπινες σχέσεις.

Καμία γυναίκα δεν γεννήθηκε για να φοβάται

Ίσως το σημαντικότερο μήνυμα αυτής της ημέρας να μην είναι απλώς ότι η βία πρέπει να σταματήσει.

Είναι ότι καμία γυναίκα δεν οφείλει να αποδεικνύει καθημερινά πόσο δυνατή είναι αντέχοντας την κακοποίηση.

Δεν χρειάζεται να γίνει ηρωίδα για να δικαιούται ασφάλεια.

Δεν χρειάζεται να φτάσει στα όριά της για να την πιστέψουν.

Δεν χρειάζεται να εμφανιστεί με τραύματα για να αναγνωριστεί ότι υποφέρει.

Η ελευθερία δεν είναι προνόμιο. Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Και η ασφάλεια δεν μπορεί να αποτελεί προσωπικό αγώνα που κάθε γυναίκα καλείται να δώσει μόνη της.

Ας γίνει, λοιπόν, η 25η Νοεμβρίου κάτι περισσότερο από μια υπενθύμιση.

Ας γίνει μια αφορμή να αναγνωρίσουμε και εκείνες τις γυναίκες που δεν μίλησαν ποτέ. Όχι επειδή δεν είχαν τίποτα να πουν, αλλά επειδή έμαθαν ότι η φωνή τους δεν θα ακουγόταν.

Γιατί το ζητούμενο δεν είναι να μάθουμε στις γυναίκες να αντέχουν περισσότερο τη βία. Είναι να δημιουργήσουμε μια κοινωνία στην οποία καμία γυναίκα δεν θα χρειάζεται να την αντέχει.

Χρύσα Δέδε

Νοσηλεύτρια