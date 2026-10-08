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Ο Αμερικανός αξιωματούχος συνέδεσε άμεσα την ενεργειακή συνεργασία με την εθνική ασφάλεια, αναγνωρίζοντας την Ελλάδα ως έναν σπουδαίο και πολύτιμο εταίρο.

Για τα πιο ευαίσθητα ζητήματα που εμπλέκουν τρίτες χώρες, ο Ρούμπιο επέλεξε τη χρήση της ιδιωτικής διπλωματίας αντί για δημόσιες τοποθετήσεις.

Ο ίδιος επαίνεσε τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την προσήλωσή του στον διάλογο και την επιδίωξη της σταθερότητας στη διεθνή σκηνή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν δεσμευμένες στην επιτυχία των ενεργειακών έργων, επιδιώκοντας τη διευθέτηση των περίπλοκων γεωπολιτικών τριβών μέσω του διαλόγου.

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Ο Μάρκο Ρούμπιο έδωσε στην Αθήνα σαφές μήνυμα στήριξης στα ενεργειακά έργα και στους διαδρόμους στους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα, παρέπεμψε όμως τα πιο ευαίσθητα ζητήματα που, όπως είπε, εμπλέκουν «άλλες χώρες», στη διπλωματία μακριά από τη δημοσιότητα. Η αναφορά του στο «τραπέζι του διαλόγου» και ο έπαινος που ακολούθησε προς τον Γιώργο Γεραπετρίτη για την προσήλωσή του στον διάλογο και τη σταθερότητα αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια ενεργειακή ατζέντα που αγγίζει και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Η σημασία της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι αδιαμφισβήτητη, ενώ η ίδια η επίσκεψη είχε ιδιαίτερη πολιτική και στρατηγική βαρύτητα. Ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος επιβεβαίωσε το εύρος και το βάθος της συνεργασίας των δύο χωρών σε άμυνα, ασφάλεια, ναυτιλία, εμπόριο, τεχνολογία και ενέργεια, με συγκεκριμένες συμφωνίες και πρωτοβουλίες.

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Στο ενεργειακό σκέλος ειδικότερα, ο Ρούμπιο συνέδεσε ευθέως την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια και τόνισε ότι τα πρόσφατα γεγονότα υπενθυμίζουν πόσο κρίσιμο είναι να υπάρχουν διαφοροποιημένοι διάδρομοι εφοδιασμού. «Είμαστε πολύ δεσμευμένοι σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες, και η Ελλάδα είναι σπουδαίος εταίρος για να το κάνουμε μαζί», είπε.

Στην ατζέντα βρίσκονται ο Κάθετος Διάδρομος, το αμερικανικό LNG και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Ανατολικής Μεσογείου. Εκεί όμως η γλώσσα του έγινε πιο προσεκτική.

Απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο μπορεί η Ελλάδα να υπολογίζει στη στήριξη των ΗΠΑ για ενεργειακές πρωτοβουλίες όπως η γεώτρηση της ExxonMobil, οι έρευνες νότια της Κρήτης και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις με Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ, ο Ρούμπιο είπε: «Ορισμένα από τα ζητήματα που επισημάνατε […] είναι μπλεγμένα σε μια πολύ λεπτή κατάσταση που αφορά άλλες χώρες. Δεν θα πω ποιες», πρόσθεσε δε ότι η εμπλοκή τους περιπλέκει ορισμένα από αυτά τα θέματα

Ο ίδιος δεν κατονόμασε την Τουρκία. Ωστόσο, η αναφορά δύσκολα αποσυνδέεται από το ζήτημα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, και ειδικά από τον Great Sea Interconnector, γύρω από την πόντιση του οποίου η βασική γεωπολιτική τριβή αφορά την Άγκυρα.

Ο Αμερικανός υπουργός ξεκαθάρισε ότι ζητήματα τόσο «λεπτά και κρίσιμα» αντιμετωπίζονται καλύτερα μέσω διπλωματίας μακριά από τη δημοσιότητα. «Υπάρχουν πράγματα στις διεθνείς υποθέσεις που είναι καλύτερα να μη συζητούνται σε συνεντεύξεις Τύπου, αλλά να διευθετούνται στο τραπέζι του διαλόγου», είπε.

Και αμέσως μετά επαίνεσε τον Γιώργο Γεραπετρίτη επειδή «εργάζεται πολύ σκληρά για να επιδιώξει διάλογο και σταθερότητα στον κόσμο», προσθέτοντας ότι αυτή η προσπάθεια είναι κάτι που οι ΗΠΑ «εκτιμούν και αναγνωρίζουν».

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Η αλληλουχία έχει τη σημασία της. Από τη μία, ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ είναι «πολύ δεσμευμένες στην επιτυχία αυτών των έργων» και στη συνεργασία με την Ελλάδα για την ενεργειακή ασφάλεια. Από την άλλη, δεν ακούστηκε δημόσια μια πιο συγκεκριμένη αμερικανική διαβεβαίωση για το τι θα πράξει η Ουάσιγκτον όταν η υλοποίηση αυτών των έργων συναντά τουρκικές αντιρρήσεις, ούτε ρητή τοποθέτηση υπέρ της ελληνικής θέσης σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αυτό, βεβαίως, δεν αποκλείει να υπήρξαν πιο συγκεκριμένες συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες.

Σε κάθε περίπτωσςη, η αμερικανική στήριξη στον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας και στην επιτυχία των ίδιων των έργων είναι σαφής. Το ανοιχτό ζήτημα είναι τι σημαίνει στην πράξη αυτή η αμερικανική στήριξη όταν η υλοποίηση των ενεργειακών έργων συναντά τουρκικές αντιρρήσεις και αγγίζει ζητήματα ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και εθνικών συμφερόντων. Για την Αθήνα, επομένως, δεν έχει σημασία μόνο αν ένα μεγάλο ενεργειακό έργο θα προχωρήσει, αλλά και με ποιους όρους θα προχωρήσει και ποιος θα μπορεί την επόμενη ημέρα να ισχυριστεί ότι προχώρησε με τους δικούς του όρους.

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