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Η απουσία ενός ενιαίου συστήματος καταγραφής των επαγγελματικών κινδύνων καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την ακριβή αποτύπωση των δεδομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η μακροχρόνια έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες, όπως ο αμίαντος, προκαλεί τον μεγαλύτερο όγκο των θανάτων, ενώ παράλληλα το 49% των εργαζομένων αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

Το συνολικό οικονομικό κόστος των εργατικών ατυχημάτων και των ασθενειών εκτιμάται ότι μπορεί να προσεγγίζει έως και το 11% του ΑΕΠ.

Η ενίσχυση των ελέγχων και η υποχρεωτική καταγραφή όλων των περιστατικών κρίνονται επιτακτικές ανάγκες για την προστασία της υγείας των εργαζομένων.

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Πηγαίνουν στη δουλειά τους για να εξασφαλίσουν τα προς το ζην για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Για χιλιάδες ανθρώπους, όμως, η εργασία εξελίσσεται σε απειλή για την υγεία τους, ακόμη και για την ίδια τους τη ζωή.

Περίπου 3.400 θάνατοι ετησίως στην Ελλάδα εκτιμάται ότι συνδέονται με εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες. Πρόκειται για μια εξαιρετικά ανησυχητική εκτίμηση, που παρουσιάστηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ).

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Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να μη διαθέτει ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής των επαγγελματικών κινδύνων.

Περισσότεροι από εννέα θάνατοι την ημέρα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Φινλανδός καθηγητής Γιούκα Τακάλα, πρώην διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, από τους 3.394 θανάτους που εκτιμάται ότι συνδέονταν με την εργασία στην Ελλάδα το 2019, οι 3.359 αποδόθηκαν σε επαγγελματικές ασθένειες και οι 35 σε εργατικά ατυχήματα.

Πρόκειται για εκτιμήσεις διεθνούς επιστημονικού μοντέλου και όχι για επίσημη καταμέτρηση των θανάτων του 2026. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι αντίστοιχοι θάνατοι υπολογίζονται σε περίπου 2,9 εκατομμύρια ετησίως.

Ο αόρατος θάνατος στον χώρο εργασίας

Ένα εργατικό δυστύχημα γίνεται συνήθως είδηση. Μια επαγγελματική ασθένεια που εκδηλώνεται έπειτα από δεκαετίες, πολύ πιο σπάνια.

Η μακροχρόνια έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες, αμίαντο, σκόνη, καυσαέρια και ακτινοβολία αποτελεί σοβαρή απειλή για την υγεία των εργαζομένων.

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι εκτιμήσεις για τον αμίαντο, στον οποίο αποδίδονται περισσότεροι από 1.000 θάνατοι ετησίως στην Ελλάδα, μεταξύ εργαζομένων και ανθρώπων που είχαν εκτεθεί κατά το παρελθόν.

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Τέσσερις υπηρεσίες, τέσσερις διαφορετικοί αριθμοί

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για τα εργατικά ατυχήματα του 2024:

• Επιθεώρηση Εργασίας: 14.388 ατυχήματα.

• ΕΦΚΑ: 5.693 ατυχήματα.

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• ΕΛΣΤΑΤ: 4.999 ατυχήματα.

• Στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Eurostat: 4.824 ατυχήματα.

Οι διαφορετικές μεθοδολογίες και τα διαφορετικά πεδία καταγραφής καθιστούν δύσκολη την αποτύπωση του πραγματικού μεγέθους του προβλήματος.

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Στον κατασκευαστικό κλάδο, μάλιστα, η αναλογία θανατηφόρων προς το σύνολο των δηλωμένων ατυχημάτων εμφανίζεται περίπου 14 φορές υψηλότερη στην Ελλάδα από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή, γεγονός που εγείρει σοβαρές υπόνοιες υποκαταγραφής των μη θανατηφόρων περιστατικών.

Η ψυχική υγεία των εργαζομένων

Εργασιακό άγχος, εξουθένωση, ανασφάλεια, εξαντλητικά ωράρια και φόβος απόλυσης συνθέτουν μια ακόμη διάσταση του προβλήματος.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, το ποσοστό εργαζομένων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας συνδεόμενα με την εργασία φθάνει στην Ελλάδα το 49%, έναντι 29% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδόν ένας στους δύο εργαζομένους.

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Το τεράστιο οικονομικό κόστος

Οι απώλειες παραγωγής στην Ελλάδα εξαιτίας των επαγγελματικών ασθενειών και των εργατικών ατυχημάτων εκτιμώνται στο 3,79% του ΑΕΠ.

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Εάν συνυπολογιστούν οι δαπάνες περίθαλψης, οι αποζημιώσεις, οι αναπηρικές συντάξεις και οι υπόλοιπες επιπτώσεις στην παραγωγικότητα, το ευρύτερο οικονομικό κόστος εκτιμάται ότι μπορεί να προσεγγίζει ακόμη και το 11% του ΑΕΠ.

Η ευθύνη της Πολιτείας και των εργοδοτών

Η εντατικοποίηση των ελέγχων, η ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας, η ουσιαστική παρουσία γιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας, η προστασία από την εργασιακή εξουθένωση και η υποχρεωτική καταγραφή όλων των ατυχημάτων αποτελούν επιτακτικές ανάγκες.

Η πρόληψη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται από τις επιχειρήσεις ως περιττό λειτουργικό κόστος. Ούτε η Πολιτεία μπορεί να χαράσσει αποτελεσματική πολιτική χωρίς να γνωρίζει την πραγματική έκταση του προβλήματος.

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Διότι πίσω από κάθε αριθμό βρίσκεται ένας άνθρωπος. Μια οικογένεια. Μια ζωή που χάθηκε ή ανατράπηκε.

Και το αυτονόητο δικαίωμα κάθε εργαζομένου είναι να επιστρέφει στο σπίτι του το ίδιο υγιής όπως όταν έφυγε το πρωί για τη δουλειά του.