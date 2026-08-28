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Σ ένα πρόσφατο πολυσέλιδο κείμενο του με τίτλο: το μέλλον είναι για όλους, ο Ζούκερμπεργκ, κρούει τον κώδωνα για την ταχύτατη επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), με την υπερ-νοημοσύνη να ξεπερνά τον άνθρωπο σε πλείστες γνωστικές εργασίες, στα αμέσως επόμενα χρόνια, αλλάζοντας άρδην τον εργασιακό χάρτη, από τις εργασίες γραφείου και τις υπηρεσίες έως τους χειρώνακτες και τους βιομηχανικούς εργάτες.

Ενώ ο ίδιος τάσσεται υπέρ της διατήρησης της λειτουργίας των οικοσυστημάτων ανοιχτού κώδικα, επικαλείται ως κομβικό σημείο που θα κρίνει την έκταση των κοινωνικών ανατροπών, ανάλογων με εκείνες της βιομηχανικής επανάστασης, τον βαθμό κοινωνικοποίησης της ΤΝ έναντι του περιορισμού του ελέγχου της από λίγους ολιγαρχικούς θεσμούς.

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Κατά πόσο δηλαδή θα προηγηθεί η εκπαίδευση των κοινωνιών ώστε οι εξατομικευμένες υπηρεσίες της υπερ-νοημοσύνης να επιτρέψουν την αύξηση της παραγωγικότητας, νέες εφευρέσεις και την προσωπική ενδυνάμωση, δημιουργώντας περισσότερες μικρές και αποκεντρωμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε συνθήκες συνοχής και ισορροπίας.

Τα φορολογικά συστήματα θα μπορούσαν με κατάλληλες προσαρμογές να συμβάλλουν σε αυτήν την έκβαση, όπου για παράδειγμα η αύξηση της φορολογίας σε επιχειρήσεις που προχωρούν σε μαζική χρήση συστημάτων ΤΝ και των βιο-ρομπότ να επιδρούσε επιβραδυντικά και να περιόριζε χρονικά την απώλεια θέσεων εργασίας.

Παράλληλα θα απέδιδε έσοδα με τα οποία τα δημόσια εκπαιδευτικά συστήματα θα μπορούσαν να εκπαιδεύσουν μαζικά εργαζόμενους που κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός εργασιακού πλαισίου και πολίτες στην χρήση και εφαρμογή της ΤΝ. Ετσι θα δινόταν η δυνατότητα στον καθένα ν αποκτήσει έναν προσωπικό βοηθό υπερ-νοημοσύνης (AI Agent) που θα μπορούσε να διευρύνει συνεχώς τις προσωπικές του δεξιότητες, να διαμορφώσει νέες μορφές επιχειρηματικότητας ή να καλύψει ατομικές και οικογενειακές ανάγκες.

Τα τοπικά σύμφωνα για την εγκατάσταση των κέντρων δεδομένων ΤΝ προϋποθέτουν ενεργή συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών με σαφή ανταποδοτικά οφέλη στην διαχείριση των ενεργειακών και υδατικών πόρων που απαιτούνται.

Πολλά θα εξαγγελθούν στην επικείμενη ΔΕΘ από Κυβέρνηση και αντιπολίτευση συναγωνιζόμενοι σε παροχές, περικοπές φόρων για την στήριξη της μεσαίας τάξης, ελάχιστα όμως για τις πολιτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες που θα απαιτηθούν για την αντιμετώπιση των ραγδαίων τεχνολογικών και γεωοικονομικών εξελίξεων.