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Ο ηθοποιός θα παραλάβει την τιμητική διάκριση στις 28 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια της 33ης ετήσιας τελετής απονομής των βραβείων στο Λος Άντζελες.

Η βράβευση αναγνωρίζει τόσο την πολυετή συνεισφορά του στον κινηματογράφο όσο και την ευρύτερη ανθρωπιστική του δράση σε θέματα φιλανθρωπίας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ο Πατσίνο διαθέτει μια πλούσια καριέρα με εννέα υποψηφιότητες για Όσκαρ, έχοντας κερδίσει το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου το 1993 για το Άρωμα Γυναίκας.

Ο πρόεδρος του οργανισμού Σον Άστιν χαρακτήρισε τον ηθοποιό ως έναν καλλιτέχνη με εξαιρετικό θάρρος και ταλέντο που αποτελεί πρότυπο για τον χώρο.

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Ο Αλ Πατσίνο θα τιμηθεί με το βραβείο «συνολικής προσφοράς ζωής» του SAG-AFTRA (SAG-AFTRA Life Achievement Award), μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις που απονέμει το Σωματείο Ηθοποιών – Αμερικανική Ομοσπονδία Καλλιτεχνών Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου.

Ο 86χρονος ηθοποιός, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει σε εμβληματικές ταινίες, όπως οι «Dog Day Afternoon», «Άρωμα Γυναίκας» (Scent of a Woman) και η τριλογία του «Νονού» (The Godfather), γίνεται ο 62ος αποδέκτης της συγκεκριμένης τιμητικής διάκρισης, η οποία αποτελεί την ύψιστη αναγνώριση του οργανισμού.

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«Για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου αναζητούσα τον δρόμο μου και περιπλανιόμουν, αλλά πάντα ένιωθα σαν στο σπίτι μου όταν είχα στα χέρια μου ένα σενάριο και βρισκόμουν ανάμεσα σε συναδέλφους ηθοποιούς. Η δουλειά και οι ηθοποιοί που συνάντησα στην πορεία υπήρξαν μερικές από τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής μου», δήλωσε ο Πατσίνο σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη. «Είναι τιμή μου που το SAG-AFTRA αναγνωρίζει αυτή τη διαδρομή». πρόσθεσε.

Η συγκεκριμένη διάκριση δεν αναγνωρίζει μόνο την καλλιτεχνική πορεία των τιμώμενων προσώπων, αλλά και την ανθρωπιστική τους δράση. Στην περίπτωση του Πατσίνο, το σωματείο υπογράμμισε τη φιλανθρωπική του συνεισφορά στην ανακούφιση πληγέντων από φυσικές καταστροφές, στην καταπολέμηση της πείνας και της φτώχειας, καθώς και στην οικονομική στήριξη τοπικών θεατρικών οργανισμών, μεταξύ των οποίων το Shakespeare Center of Los Angeles.

Ο Αλ Πατσίνο, με καταγωγή από τη Νέα Υόρκη, είχε γίνει γνωστός κυρίως μέσα από τη θεατρική του πορεία, όταν ο σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα τον επέλεξε για τον ρόλο του Μάικλ Κορλεόνε στην εμβληματική ταινία «Ο Νονός» (The Godfather), το 1972.

Η επιλογή του, ωστόσο, έγινε παρά τις αντιρρήσεις της εταιρείας παραγωγής, η οποία επιθυμούσε έναν ήδη καταξιωμένο πρωταγωνιστή για τον συγκεκριμένο ρόλο. Η ερμηνεία του χάρισε στον Πατσίνο υποψηφιότητα για Όσκαρ και αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για την καθιέρωσή του ως ενός από τους κορυφαίους ηθοποιούς της γενιάς του.

Ακολούθησαν διαδοχικές υποψηφιότητες για Όσκαρ για τις ταινίες «Serpico», «Ο Νονός II» (The Godfather Part II) και «Dog Day Afternoon». Το 1993 κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Άρωμα Γυναίκας» (Scent of a Woman). Την ίδια χρονιά, ήταν υποψήφιος και για το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου, χάρη στη συμμετοχή του στην ταινία «Glengarry Glen Ross».

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Συνολικά, ο Πατσίνο έχει συγκεντρώσει εννέα υποψηφιότητες για Όσκαρ, με πιο πρόσφατη εκείνη του 2020 για την ταινία «Ο Ιρλανδός» (The Irishman). Οι διακρίσεις του περιλαμβάνουν, επίσης, δύο βραβεία Actor από το SAG-AFTRA, δύο βραβεία Emmy, τέσσερις Χρυσές Σφαίρες, καθώς και το βραβείο Cecil B. DeMille, το οποίο απονέμεται για τη συνολική προσφορά στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Με ιδιαίτερα θερμά λόγια αναφέρθηκε στον Αλ Πατσίνο ο πρόεδρος του SAG-AFTRA, Σον Άστιν. «Έχω περάσει τη ζωή μου θαυμάζοντας και εκτιμώντας τη δύναμη της φύσης που ονομάζεται Αλ Πατσίνο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Όταν τον παρακολουθείς να ερμηνεύει, βλέπεις ταυτόχρονα έναν μαθητή και έναν δάσκαλο. Ο Αλ Πατσίνο είναι ένας καλλιτέχνης με εξαιρετικό θάρρος, ένταση και ψυχή, του οποίου η δουλειά θέτει διαχρονικά ένα ξεχωριστό πρότυπο δεξιοτεχνίας και ταλέντου. Και, πέρα από όλα αυτά, είναι απλώς απολαυστικός να τον παρακολουθείς», πρόσθεσε ο Άστιν.

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Ο ηθοποιός θα παραλάβει το βραβείο στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την 33η ετήσια τελετή απονομής των Actor Awards, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Shrine Auditorium του Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του Netflix.

Με πληροφορίες από The Independent

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