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Ο Μεξικανός δημιουργός αποκάλυψε σε πρόσφατο masterclass ότι προετοιμάζει το επόμενο κινηματογραφικό του βήμα, το οποίο θα αποτελεί μια ταινία τρόμου.

Ο σκηνοθέτης επεξεργάζεται τη συγκεκριμένη ιδέα εδώ και αρκετό καιρό, αντλώντας έμπνευση από κλασικές ταινίες του Ρομάν Πολάνσκι.

Η στροφή του Κουαρόν προς το συγκεκριμένο είδος θεωρείται από πολλούς ως μια φυσική εξέλιξη της έως τώρα πορείας του στον κινηματογράφο.

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Μπορεί ο Αλφόνσο Κουαρόν να σκηνοθέτησε τη σειρά «Disclaimer» της Apple TV, η οποία κυκλοφόρησε το 2024, ωστόσο ο Μεξικανός δημιουργός έχει να υπογράψει τη σκηνοθεσία μεγάλου μήκους ταινίας εδώ και σχεδόν οκτώ χρόνια. Η τελευταία του δουλειά για τη μεγάλη οθόνη ήταν το πολυβραβευμένο «Roma», το οποίο του χάρισε το Όσκαρ το 2018.

Παρ’ όλα αυτά, κατά τη διάρκεια masterclass που παραχώρησε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μπουσάν, ο Μεξικανός σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι έχει πλέον στρέψει το βλέμμα του στο επόμενο κινηματογραφικό του βήμα. Όταν ρωτήθηκε για την οκταετή απουσία του από τη μεγάλη οθόνη και για το ποια θα είναι η επόμενη ταινία του, απάντησε χωρίς δισταγμό ότι πρόκειται να απομακρυνθεί από τα συνήθη «μονοπάτια» του, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα ασχοληθεί με την ταινία τρόμου.

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Alfonso Cuarón reveals he is currently writing his next film, which will be a horror film. 🔗 https://t.co/gpy4lYmbMX https://t.co/kv5U2gBOMY — Film Updates (@FilmUpdates) October 8, 2026

Ήδη από το 2024, όταν συμμετείχε ως προσκεκλημένος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο, ο Κουαρόν είχε δηλώσει ότι φιλοδοξία του ήταν «να γυρίσει κάποια μέρα μια ταινία τρόμου». Τότε είχε αποκαλύψει ότι επεξεργαζόταν μια σχετική ιδέα με πηγές έμπνευσης δύο ταινίες του Ρομάν Πολάνσκι, το «Μωρό της Ρόζμαρι» (Rosemary’s Baby) και τον «Ένοικο» (The Tenant).

Μια στροφή του Κουαρόν προς τις ταινίες τρόμου δεν θα αποτελούσε, άλλωστε, εντελώς απρόσμενη εξέλιξη. Ο σκηνοθέτης έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι γνωρίζει πώς να δημιουργεί ένταση, αγωνία και μια διάχυτη αίσθηση απειλής. Η σκοτεινή δυστοπία του «Children of Men» (Τα Παιδιά των Ανθρώπων) και ο αγώνας επιβίωσης στο «Gravity» αξιοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα εκφραστικά μέσα του κινηματογραφικού είδους, ενώ ο «Harry Potter and the Prisoner of Azkaban» (Χάρι Πότερ και ο Αιχμάλωτος του Αζκαμπάν) παραμένει η πιο σκοτεινή ταινία ανάμεσα στις πρώτες κινηματογραφικές περιπέτειες του νεαρού μάγου.

Τέσσερις ταινίες από τη φιλμογραφία του έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα των New York Times με τις 100 καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα.

Με ένα τέτοιο κινηματογραφικό έργο, η σχεδόν οκταετής απουσία του από τη μεγάλη οθόνη αποτελεί αναμφίβολα μια σημαντική απώλεια για το σινεμά. Η προοπτική, ωστόσο, να επιστρέψει με μια ταινία τρόμου δημιουργεί νέες προσδοκίες για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του.

Με πληροφορίες από World of Reel