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Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολή αρχειακού υλικού από τη διαδρομή της και συλλογικές αναγνώσεις λογοτεχνικών κειμένων από συνεργάτες και καλλιτέχνες.

Το μουσείο θα μετονομάσει επίσημα τη βιβλιοθήκη του σε «Βιβλιοθήκη Άννα Καφέτση» προς αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής της στο ίδρυμα.

Παράλληλα, το περιοδικό του μουσείου «Το Χταπόδι» κυκλοφορεί έκτακτο τεύχος αφιερωμένο στη σκέψη και την πνευματική παρακαταθήκη της εκλιπούσας.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να πραγματοποιήσουν προκράτηση θέσης μέσω της ιστοσελίδας του ΕΜΣΤ.

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Ένα τιμητικό αφιέρωμα στην Άννα Καφέτση, την ιδρυτική διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, με τίτλο «Ars longa, vita brevis» (Η τέχνη είναι μακρά, η ζωή βραχεία) και επίκεντρο τη σκέψη και τον λόγο της που υπήρξαν καθοριστικής σημασίας για το κορυφαίο θεσμικό, επιστημονικό και επιμελητικό της έργο, θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στις 12:30, το ΕΜΣΤ.

Η Άννα Καφέτση μέσα από τον δικό της λόγο

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Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα εστιάσει στην Άννα Καφέτση μέσα από τον δικό της λόγο. Θα προβληθούν επιλεγμένα αποσπάσματα από συνεντεύξεις, καθώς και από τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και δημόσιες εμφανίσεις της. Μέσα από την αξιοποίηση αρχειακού υλικού από το Οπτικοακουστικό Αρχείο για τη Σύγχρονη Τέχνη Save the Dates, αναδεικνύονται στιγμές από την πλούσια διαδρομή της- από την έναρξη της λειτουργίας του ΕΜΣΤ έως τον απολογισμό των πρώτων χρόνων λειτουργίας του και άλλες σημαντικές εκθέσεις-, καθώς και οι ιδέες και οι προβληματισμοί που διαμόρφωσαν την πορεία της.

Ένα μεσημέρι λογοτεχνικών αναγνώσεων

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης θα διαμορφωθεί ως μια συλλογική ανάγνωση ποιημάτων και λογοτεχνικών αποσπασμάτων από φίλους/ες, συνεργάτες/ ιδες και καλλιτέχνες/ιδες που συνδέθηκαν μαζί της. Η ποίηση υπήρξε σταθερό σημείο αναφοράς στη ζωή, τη σκέψη και την επιμελητική πρακτική της Άννας Καφέτση. Η ανάγνωση επιλεγμένων ποιημάτων και λογοτεχνικών κειμένων αποτελεί έναν τρόπο να αναδειχθούν πτυχές της προσωπικότητας, της ευαισθησίας και του πνευματικού της κόσμου, μέσα από τις φωνές ανθρώπων που τη γνώρισαν και συμπορεύτηκαν μαζί της.

Συμμετέχουν: Φοίβη Γιαννίση, Γιώργος Δρίβας, Ζήσης Κοτιώνης, Νίνα Παπακωνσταντίνου, Δανάη Στράτου, Γιώργος Χατζημιχάλης, Χρήστος Χρυσόπουλος, Μάκης Φάρος.

Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ μετονομάζεται σε «Βιβλιοθήκη Άννα Καφέτση»

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί η επίσημη μετονομασία της Βιβλιοθήκης του ΕΜΣΤ σε «Βιβλιοθήκη Άννα Καφέτση», ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης του έργου και της καθοριστικής συμβολής της στο Μουσείο, αλλά και ως πράξη διαφύλαξης της μνήμης της.

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Παράλληλα, το περιοδικό του ΕΜΣΤ «Το Χταπόδι» αφιερώνει ένα έκτακτο τεύχος στην σκέψη και την παρακαταθήκη της Άννας Καφέτση. Με κείμενα συνεργατών της στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ερευνητών και πνευματικών συνοδοιπόρων και συνομιλητών της, με ανέκδοτο υλικό αρχείου και φωτογραφίες, το «Χταπόδι» ανατρέχει στην διαδρομή της Άννας Καφέτση από το περιοδικό «Σπείρα», στην Εθνική Πινακοθήκη, στη συγκρότηση και τη διεύθυνση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, στην πορεία της μετά. Με κείμενα των Ανίνας Βαλκανά και Ελένης Γανίτη, Δάφνης Βιτάλη, Κατερίνας Γρέγου, Ελισσάβετ Ιωννίδη και Μαρίνας Τσέκου, Τίνας Πανδή, Ευγένιου Ματθιόπουλου, Κατερίνας Μάτσα, Σταμάτη Σχιζάκη, Γιώργου Τζιρτζιλάκη, Κώστα Χριστόπουλου.

Info

Είσοδος ελεύθερη

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Απαραίτητη η προκράτηση θέσης μέσω της ιστοσελίδας του ΕΜΣΤ