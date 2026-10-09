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Οι εργασίες, που θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο του 2028, στοχεύουν στην αναβάθμιση των υποδομών, της πυρασφάλειας και της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Κατά τη διάρκεια της τριετούς ανακαίνισης, το μουσείο θα παραμείνει εν μέρει ανοιχτό, επιτρέποντας στους επισκέπτες να βλέπουν τη μόνιμη συλλογή έργων.

Η συμφωνία τερματίζει μια μακρά αντιπαράθεση σχετικά με τις κρατικές υποχρεώσεις συντήρησης του κτιρίου, οι οποίες απορρέουν από ιστορική δέσμευση του 1962.

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Όλα δείχνουν ότι το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ, που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη συλλογή έργων του Ολλανδού ζωγράφου στον κόσμο,αφήνει πίσω του μια παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας.

Μετά από σχεδόν τρία χρόνια διαπραγματεύσεων και μια αντιπαράθεση που έφτασε μέχρι τις δικαστικές αίθουσες, το Μουσείο και το ολλανδικό υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών κατέληξαν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της εκτεταμένης ανακαίνισης των εγκαταστάσεών του.

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Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε στις 8 Οκτωβρίου, επιτρέπει την υλοποίηση ενός έργου ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση τόσο του κτιρίου όσο και της πολύτιμης συλλογής του.

Οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν το φθινόπωρο του 2028 και να διαρκέσουν περίπου τρία χρόνια. Στο διάστημα αυτό, το Μουσείο θα παραμείνει εν μέρει ανοιχτό, ενώ οι επισκέπτες θα εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση στη μόνιμη συλλογή του, με αριστουργήματα όπως τα «Ηλιοτρόπια», «Το υπνοδωμάτιο» και «Ο θερισμός».

Μια ανακαίνιση που δεν μπορούσε να περιμένει

Το κτιριακό συγκρότημα, το οποίο υποδέχεται περίπου 1,8 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα μετά από πέντε και πλέον δεκαετίες εντατικής χρήσης.

Ανάμεσα στις αναγκαίες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η αντικατάσταση παλαιωμένων συστημάτων κλιματισμού, η αντιμετώπιση διαρροών από τις στέγες, η αναβάθμιση ανελκυστήρων και τεχνικών εγκαταστάσεων, καθώς και η βελτίωση της πυρασφάλειας, της προσβασιμότητας και της ενεργειακής απόδοσης.

Η διευθύντρια του μουσείου, Έμιλι Γκόρντενκερ, είχε προειδοποιήσει ήδη από τον Αύγουστο του 2025 ότι η κατάσταση εγκυμονούσε κινδύνους τόσο για τα έργα τέχνης όσο και για τους επισκέπτες. Χωρίς την απαραίτητη χρηματοδότηση, είχε αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να ανασταλεί η λειτουργία του.

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Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που είχε δημοσιοποιηθεί πριν από τη συμφωνία, το συνολικό κόστος της ανακαίνισης υπολογιζόταν σε 104 εκατομμύρια ευρώ. Το μουσείο ζητούσε από το κράτος πρόσθετη ετήσια επιχορήγηση ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, υποστηρίζοντας ότι η υφιστάμενη χρηματοδότηση δεν επαρκούσε.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, θεωρούσε ότι η ήδη προβλεπόμενη επιχορήγηση κάλυπτε τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης και ότι το μουσείο όφειλε να συνεισφέρει περισσότερο από τους δικούς του πόρους.

Οι ακριβείς οικονομικοί όροι της νέας συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

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Μια διαφωνία με ρίζες στο 1962

Πίσω από την οικονομική αντιπαράθεση βρίσκεται μια ιστορική συμφωνία που κατέστησε δυνατή την ίδρυση του μουσείου.

Ο Βίνσεντ Βίλεμ βαν Γκογκ, ανιψιός του ζωγράφου, είχε κληρονομήσει από τη μητέρα του, Γιο βαν Γκογκ-Μπόνγκερ, την πολύτιμη οικογενειακή συλλογή. Το 1962 συμφώνησε με το ολλανδικό κράτος να μεταβιβαστεί η συλλογή στο Ίδρυμα Βίνσεντ βαν Γκογκ, με την προϋπόθεση ότι το κράτος θα εξασφάλιζε μόνιμη στέγη για τη διαφύλαξη και τη δημόσια έκθεσή της.

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Το μουσείο εγκαινιάστηκε το 1973, σε κτίριο σχεδιασμένο από τον Ολλανδό αρχιτέκτονα Χέριτ Ρίτφελντ. Το 1999 προστέθηκε νέα πτέρυγα, έργο του Ιάπωνα αρχιτέκτονα Κίσο Κουροκάβα, για τη φιλοξενία περιοδικών εκθέσεων.

Ακριβώς αυτή η συμφωνία του 1962 αποτέλεσε το επίκεντρο της πρόσφατης διαμάχης. Η διοίκηση του μουσείου υποστήριζε ότι το κράτος είχε αναλάβει διαρκή υποχρέωση να διασφαλίζει την κατάλληλη στέγαση της συλλογής. Η κυβέρνηση επέμενε ότι εκπλήρωνε τις δεσμεύσεις της.

Τελικά, οι δύο πλευρές προσέφυγαν σε διαδικασία διαμεσολάβησης, αποφεύγοντας τη συνέχιση της δικαστικής αντιπαράθεσης.

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«Αισθανόμαστε ανακούφιση και ευγνωμοσύνη που μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό το σημαντικό έργο», δήλωσε η Γκόρντενκερ, επισημαίνοντας ότι η συμφωνία συνάδει με το πνεύμα της ιστορικής δέσμευσης απέναντι στην οικογένεια του ζωγράφου.

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Περισσότερο από μισό αιώνα μετά τα εγκαίνιά του, το Μουσείο Βαν Γκογκ καλείται πλέον να προσαρμόσει τις υποδομές του στις σύγχρονες απαιτήσεις, διαφυλάσσοντας μια συλλογή που η οικογένεια του καλλιτέχνη θέλησε να παραμείνει προσιτή στο κοινό και στις επόμενες γενιές.

Με πληροφορίες από Artnews, Museums Association

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