Η αστείρευτη ενέργεια και η εκρηκτική σκηνική παρουσία του παραμένουν αναλλοίωτα ακόμα και στα 82 του χρόνια. Φωτογραφία: Anton Antonov

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Με περισσότερα από πενήντα χρόνια αδιάλειπτης δημιουργικής παρουσίας, ο Μπίλι Κόμπαμ αποτελεί μια από τις κορυφαίες και πιο επιδραστικές μορφές της jazz fusion. Συνεργάτης του Μάιλς Ντέιβις στις ιστορικές ηχογραφήσεις του πρώιμου ’70, ιδρυτικό μέλος των θρυλικών Mahavishnu Orchestra και σολίστ με μια δισκογραφία που αριθμεί δεκάδες άλμπουμ, διαμόρφωσε ένα προσωπικό ύφος που άλλαξε οριστικά τον ρόλο των ντραμς στη jazz και επηρέασε γενιές μουσικών σε όλο τον κόσμο.

Η πολυρυθμική του σκέψη, η αστείρευτη ενέργεια και η εκρηκτική σκηνική παρουσία του παραμένουν αναλλοίωτα ακόμα και στα 82 του χρόνια.

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Ο ζωντανός θρύλος της τζαζ, Μπίλι Κόμπαμ, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το Σάββατο 14 Νοεμβρίου.

Με το νέο του συναυλιακό πρότζεκτ Time Machine, ο Κόμπαμ επιστρέφει σε έργα της χρυσής δημιουργικής περιόδου της δεκαετίας του 1970, ανάμεσά τους και συνθέσεις από το κλασικό άλμπουμ Total Eclipse.

Δεν πρόκειται όμως για μια νοσταλγική αναδρομή: οι παλαιότερες συνθέσεις συνομιλούν με νέο υλικό, διατηρώντας τη δομική τους ακρίβεια αλλά αφήνοντας ταυτόχρονα χώρο για αυτοσχεδιασμό και δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ των μουσικών στη σκηνή. Ο χρόνος, για τον Κόμπαμ, δεν πηγαίνει πίσω. Πάντα κινείται μπροστά.

Συντελεστές

Time Machine

Billy Cobham – drums

Victor Cisternas – bass

Jorge Vera – keyboards

Carl Mörner – guitar

Bjorn Arko – sax

Andrea Andreoli – trombone