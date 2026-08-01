Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μετά τη ματαίωση για λόγους ασφαλείας λόγω των πυρκαγιών, της προγραμματισμένης για τις 31 Ιουλίου παράστασης «Τρωάδες» του Ευριπίδη, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, το Εθνικό Θέατρο και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ανακοίνωσαν την προσθήκη νέας παράστασης, την Κυριακή 2 Αυγούστου, σε συνθήκες προσβασιμότητας και για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες.

Στην παράσταση, σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή-σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, συμμετέχει ένα σύνολο 22 ερμηνευτριών και ερμηνευτών -μεταξύ των οποίων μέλη των Εν Δυνάμει- διαφορετικών ηλικιών, με και χωρίς αναπηρία.

Advertisement

Advertisement

Τον ρόλο της Εκάβης ερμηνεύει η Λυδία Φωτοπούλου. Μαζί της επί σκηνής ο Αργύρης Ξάφης (Ταλθύβιος), η Εύη Σαουλίδου (Ανδρομάχη), η Νάνσυ Σιδέρη (Κασσάνδρα), η Βασιλική Τρουφάκου (Ελένη), ο Γιώργος Χριστοδούλου (Μενέλαος).

Χορός: Μύριαμ Σοφία Αρτζανίδου, Μαρία Δαχλύθρα, Eλένη Δημοπούλου, Νίκος Κυπαρίσσης, Ειρήνη Κουρούβανη, Λωξάνδρα Λούκας, Λυγερή Μητροπούλου, Θεανώ Παπαβασιλείου, Κατερίνα Παπανδρέου, Νίκη Πεταλά, Χρύσα Τουμανίδου.

Μαζί τους, στους ρόλους της νεαρής Πολυξένης και του μικρού Αστυάνακτα η Άνα Τζουλάκη Χριστοδούλου και ο Μιχάλης Μήτσης αντίστοιχα.

Μουσικοί επί σκηνής: Σοφία Καμαγιάννη (πιάνο), Γιώργος Μπουκαούρης (κρουστά), Σοφιανός Πεσιρίδης (όμποε).