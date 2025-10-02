Ο Γιώργος Λάνθιμος έδωσε το «παρών» στην ελληνική πρεμιέρα της νέας ταινίας του, που δόθηκε το βράδυ της Τετάρτης 1η Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, καθώς η «Βουγονία» ήταν η ταινία έναρξης στις φετινές «Νύχτες Πρεμιέρας».

Πέρα από την ωραία έκπληξη που επιφύλαξε στο κοινό, με το ηχογραφημένο μήνυμα της πρωταγωνίστριας και μούσας του, Έμμα Στόουν στα ελληνικά, ο διάσημος Έλληνας σκηνοθέτης μίλησε για πρώτη φορά στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno για το πολυσυζητημένο θέμα της απόρριψης από το ΚΑΣ του αιτήματος για χορήγηση άδειας κινηματογράφησης της ταινίας του στην Ακρόπολη.

«Απογοήτευση, σίγουρα. Κατ’ αρχήν, δεν καταλαβαίνω τη λογική με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα μας να κάνουμε γύρισμα εκεί. Από κει και πέρα βρήκαμε μια άλλη λύση. Ήθελα να συμπεριλάβω την Ελλάδα με έναν τρόπο στην ταινία, το έκανα με έναν άλλο τρόπο -δεν επηρέασε το αποτέλεσμα, δηλαδή- ήταν όμως κάπως σοκαριστικό να ακούσω τον λόγο για τον οποίο δεν μας δόθηκε η άδεια, όπως και το γεγονός ότι διέρρευσαν και πληροφορίες για το τι ήταν η σκηνή, ενώ ξέρουμε ότι όταν γυρίζεται μία ταινία καλό είναι να μην μοιραζόμαστε λεπτομέρειες της ταινίας. Οπότε γενικότερα, ναι, δεν ήταν μία ευχάριστη εμπειρία, αλλά από κει και πέρα όλα πήγαν καλά», είπε ο Γιώργος Λάνθιμος.

Υπενθυμίζεται ότι, η γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για το γύρισμα μίας σκηνής, η οποία διαδραματιζόταν στον Ιερό Βράχο ήταν αρνητική, παρά το γεγονός ότι όπως έγινε γνωστά, τα μέλη του ΚΑΣ εξέφρασαν θαυμασμό για τον Λάνθιμο.