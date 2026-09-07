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Η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Πολιτισμού επέλεξε το έργο λόγω της καλλιτεχνικής και τεχνικής του αρτιότητας, καθώς και της σύνδεσης τοπικών στοιχείων με την αρχαία τραγωδία.

Η υπόθεση εστιάζει στην προσπάθεια ενός μεσήλικα επιχειρηματία να αντιμετωπίσει έναν τοκογλύφο και να διασώσει το σπίτι του.

Στην ταινία συμμετέχει πλήθος αναγνωρίσιμων Ελλήνων ηθοποιών, ενώ το σενάριο υπογράφουν ο Γιάννης Οικονομίδης και ο Βαγγέλης Μουρίκης.

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Η ταινία μυθοπλασίας «Σπασμένη Φλέβα»του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη επελέγη ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το Βραβείο Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους, στο πλαίσιο της 99ης διοργάνωσης της Ακαδημίας Κινηματογράφου (Academy of Motion Picture Arts and Sciences).

Υπενθυμίζεται ότι το κινηματογραφικό έργο με το οποίο εκπροσωπείται η Ελλάδα στις διαδικασίες των Όσκαρ για την κατηγορία Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους προτείνεται από το υπουργείο Πολιτισμού, μετά από σύμφωνη γνώμη Επιτροπής που απαρτίζεται από 13 μέλη και συγκροτείται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από το ΥΠΠΟ κατόπιν υπόδειξής τους από κινηματογραφικούς φορείς.

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Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του υφυπουργού Πολιτισμού για το έτος 2026, συνήλθε σε συνεδρίαση και, μετά από διεξοδική συζήτηση, πρότεινε κατά πλειοψηφία τη Σπασμένη Φλέβα ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας, με το σκεπτικό ότι πρόκειται για μια ταινία αφηγηματικά, καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτια, η οποία παράλληλα επαναγράφει μοτίβα της αρχαίας τραγωδίας με έναν τρόπο αναγνωρίσιμο σε διεθνές κοινό, πάνω σε μία αφήγηση γύρω από το αδιέξοδο ενός ήρωα τοποθετημένου στην Ελλάδα του παρόντος, συνδυάζοντας έτσι το οικουμενικό με το τοπικό στοιχείο, από έναν σκηνοθέτη διεθνώς αναγνωρισμένο. Ο υφυπουργός Πολιτισμού έκανε αποδεκτή τη γνώμη της Επιτροπής.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Θωμά Αλεξόπουλου, ενός μεσήλικα επιχειρηματίας, τα ’χει κάνει όλα μαντάρα. Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, ο Αλεξόπουλος θα βγει στους δρόμους αναζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια. Ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του για να σώσει το πολύτιμο σπίτι του είναι λίγος και η πίεση της κατάστασης ασφυκτική. Τα πάντα εναντίον του, δύσκολοι καιροί… Λίγο πριν τον γκρεμό, ένα απλό σχέδιο της τελευταίας στιγμής φαίνεται να είναι η μοναδική σωτήρια λύση στο φλέγον πρόβλημα του επιχειρηματία.

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους της ταινίας ενσαρκώνουν οι Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Αναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκος και Μαρία Καλλιμάνη.

Το σενάριο είναι του Γιάννη Οικονομίδη και του Βαγγέλη Μουρίκη.