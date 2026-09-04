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Ο Άλντεν Έρενραϊχ ενσαρκώνει έναν εκπρόσωπο εκδοτικού οίκου που επισκέπτεται την απομονωμένη συγγραφέα στην Ελβετία για να τη πείσει να γράψει μία τελευταία ιστορία.

Η συνάντησή τους μετατρέπεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι ψυχολογικής χειραγώγησης, καθώς οι δύο χαρακτήρες επινοούν μαζί τον τέλειο φόνο.

Η ταινία βασίζεται στο θεατρικό έργο «Switzerland» της Τζοάνα Μάρεϊ-Σμιθ και αποτελεί μια μυθοπλαστική εκδοχή της προσωπικότητας της διάσημης συγγραφέως.

Το έργο θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τον Σεπτέμβριο και θα κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες τον Οκτώβριο.

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Η Έλεν Μίρεν μεταμορφώνεται σε Πατρίσια Χάισμιθ στο νέο ψυχολογικό θρίλερ «A Talent for Murder», με τον Άλντεν Έρενραϊχ στο πλευρό της και τον Άντον Κορμπέιν στη σκηνοθεσία.

Η επιρροή της Πατρίσια Χάισμιθ στο σινεμά παραμένει ισχυρή, δεκαετίες μετά τον θάνατό της. Από το «Carol» μέχρι την ασπρόμαυρη -εξαιρετική- σειρά «Ripley» του Netflix, οι σκοτεινοί και αμφίσημοι χαρακτήρες της Αμερικανίδας συγγραφέως εξακολουθούν να επιστρέφουν στην οθόνη. Αυτή τη φορά, όμως, στο επίκεντρο βρίσκεται η ίδια.

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Στο «A Talent for Murder», η Έλεν Μίρεν υποδύεται τη δημιουργό του Τομ Ρίπλεϊ, ενώ ο Άλντεν Έρενραϊχ ενσαρκώνει τον Έντουαρντ Ρίτζγουεϊ, έναν νεαρό εκπρόσωπο εκδοτικού οίκου της Νέας Υόρκης που ταξιδεύει στην Ελβετία με μια δύσκολη αποστολή. Πρέπει να πείσει την απομονωμένη πλέον Χάισμιθ να γράψει μία τελευταία ιστορία με πρωταγωνιστή τον διασημότερο ήρωά της.

Η συνάντησή τους, ωστόσο, εξελίσσεται πολύ διαφορετικά από ό,τι περιμένει.

Η Χάισμιθ ζει αποτραβηγμένη στις ελβετικές Άλπεις, περιτριγυρισμένη από τα βιβλία, τις γάτες και τη συλλογή παλαιών όπλων της. Ενοχλημένη από την επίσκεψη του επίμονου νεαρού, αρχικά απορρίπτει την πρότασή του. Σύντομα, όμως, ανάμεσά τους αρχίζει να διαμορφώνεται ένα παράξενο παιχνίδι εξουσίας και ψυχολογικής χειραγώγησης.

Η συγγραφέας τον προκαλεί να επινοήσουν μαζί τον «τέλειο φόνο» και, καθώς η συνεργασία τους εξελίσσεται, τα όρια ανάμεσα στη μυθοπλασία και την πραγματικότητα γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα. Παράλληλα, ο χαρακτήρας του Έρενραϊχ φαίνεται σταδιακά να αποκτά κάτι από τη γοητεία και την επικίνδυνη αμφισημία του ίδιου του Τομ Ρίπλεϊ.

Το «A Talent for Murder» δεν είναι μια συμβατική βιογραφική ταινία για την Πατρίσια Χάισμιθ. Πρόκειται για μια μυθοπλαστική εκδοχή της συγγραφέως, που αξιοποιεί στοιχεία της ζωής, της προσωπικότητας και κυρίως του λογοτεχνικού της κόσμου για να στήσει ένα κλειστοφοβικό ψυχολογικό θρίλερ.

Η ταινία βασίζεται στο θεατρικό έργο «Switzerland» της Αυστραλής συγγραφέως Τζοάνα Μάρεϊ-Σμιθ, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2014. Η ίδια υπογράφει και το κινηματογραφικό σενάριο.

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Πίσω από την κάμερα βρίσκεται ο Άντον Κορμπέιν, σκηνοθέτης των «Control» και «A Most Wanted Man», ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης η Ολίβια Κουκ και η Τζούλιετ Στίβενσον.

Το «A Talent for Murder» θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 14 Σεπτεμβρίου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τον Σεπτέμβριο και θα κυκλοφορήσει στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 23 Οκτωβρίου.

Το πρώτο τρέιλερ προϊδεάζει για μια σκοτεινή αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που αρχίζουν να κινούνται μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος θυμίζει όλο και περισσότερο τις ιστορίες της ίδιας της Χάισμιθ -εκεί όπου η γοητεία, η εξαπάτηση και ο φόνος βρίσκονται επικίνδυνα κοντά.

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Με πληροφορίες από Indiewire, Vanity Fair

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