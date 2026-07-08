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Η παραγωγή της νέας σεζόν βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης και αναμένεται να παρουσιάσει μια εντελώς νέα ιστορία με διαφορετικούς χαρακτήρες.

Η σειρά διατήρησε υψηλή δημοτικότητα και απέσπασε εννέα βραβεία Emmy κατά την πρώτη της σεζόν, η οποία εστίασε σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα.

Η δεύτερη σεζόν θα συνεχίσει να εξερευνά τις προκλήσεις της εφηβικής ζωής στον 21ο αιώνα, διατηρώντας τον θεματικό πυρήνα της πρώτης σεζόν.

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Η Κέιτ Γουίνσλετ φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για να ενταχθεί στο καστ της δεύτερης σεζόν της ιδιαίτερα επιτυχημένης σειράς, «Adolescence».

Στον πυρήνα της ιστορίας στην πρώτη σεζόν, η οποία κυκλοφόρησε στο Netflix την περασμένη χρονιά, βρισκόταν η δολοφονία μίας έφηβης από συνομήλικό της, εστιάζοντας παράλληλα, σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα. Ένα από αυτά είναι και η έννοια του «manosphere»-το διαδικτυακό οικοσύστημα κοινοτήτων που προωθούν μισογυνικές και αντιφεμινιστικές αντιλήψεις-, καθώς και η τοξική αρρενωπότητα.

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Η σειρά απέσπασε διθυρμαβικές κριτικές, όχι μόνο για τη θεματολογία αλλά και για τη σκηνοθετική της προσέγγιση, καθώς κάθε ένα από τα τέσσερα επεισόδια γυρίστηκε σε ένα και μοναδικό συνεχόμενο πλάνο.

Η καινοτόμος αυτή επιλογή συνέβαλε στη μεγάλη επιτυχία της παραγωγής, η οποία απέσπασε σημαντικά τηλεοπτικά βραβεία, μεταξύ των οποίων και εννέα βραβεία Emmy. Παράλληλα, o νεαρός ηθοποιός Όουεν Κούπερ εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς με την ερμηνεία του, υποδυόμενος τον 13χρονο Τζέιμι, με πολλούς να τον χαρακτηρίζουν ως την «αποκάλυψη της χρονιάς».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του MailOnline, η βραβρυμένη με Όσκαρ ηθοποιός βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις για να πρωταγωνιστήσει στη συνέχεια της σειράς. Πηγή που επικαλείται το μέσο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Προχωράει κανονικά και βρίσκεται ήδη σε αρχικό στάδιο δημιουργίας. Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός που η Κέιτ συμμετέχει στο εγχείρημα».

Ο Στίβεν Γκράχαμ, ο οποίος στην πρώτη σεζόν υποδύθηκε τον πατέρα του Τζέιμι, είχε αναφερθεί στο παρελθόν στο ενδεχόμενο να συνεχιστεί η σειρά. Μετά τη βράβευσή του με τη Χρυσή Σφαίρα Α΄ Ανδρικού Ρόλου, ο Γκράχαμ δήλωσε: «Είναι μια ιδέα που βρίσκεται κάπου στα βάθη του μυαλού μου, αλλά και του Τζακ Θορν. Θα την ανασύρουμε σε τρία ή τέσσερα χρόνια, οπότε μείνετε συντονισμένοι».

Δεδομένου ότι η ιστορία της πρώτης σεζόν ολοκληρώθηκε κανονικά, η δεύτερη αναμένεται να επικεντρωθεί σε εντελώς νέους χαρακτήρες, διατηρώντας όμως τον ίδιο θεματικό πυρήνα: τις σκοτεινές πλευρές της εφηβικής ζωής στον 21ο αιώνα και τις κοινωνικές προκλήσεις που τη συνοδεύουν.

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Για την Κέιτ Γουίνσλετ, μια πιθανή συμμετοχή στο «Adolescence» θα αποτελούσε επιστροφή σε θεματικές που είχε ήδη προσεγγίσει στη σειρά του Channel 4, «I Am Ruth» (2022), όπου είχε εστιάσει στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι και οι οικογένειές τους στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Η πρώτη σεζόν του «Adolescence» είναι διαθέσιμη στο Netflix.

Με πληροφορίες από The Independent

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