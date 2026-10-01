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Τράβερς βρίσκεται στα πρώτα στάδια παραγωγής.

Το εγχείρημα εστιάζει σε μια πιο μυστηριώδη και απρόβλεπτη εκδοχή της ηρωίδας, διαφοροποιούμενο από την κλασική κινηματογραφική μεταφορά της Disney.

Ο παραγωγός Winchester έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα από τους διαχειριστές της κληρονομιάς της συγγραφέως και αναζητά τους κατάλληλους δημιουργούς για το project.

Αν και έχουν ξεκινήσει διερευνητικές συζητήσεις με τη Disney, η έγκριση του στούντιο δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση της σειράς.

Το project βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της ανάπτυξης της αρχικής ιδέας και της αναζήτησης βασικών συντελεστών.

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Νέα σειρά εμπνευσμένη από τον κόσμο της «Mary Poppins» βρίσκεται στα πρώτα στάδια παραγωγής, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέιται το Deadline.

Σε αντίθεση με μια απλή τηλεοπτική μεταφορά της κλασικής ταινίας της Disney του 1960, με πρωταγωνιστές την Τζούλι Άντριους και τον Ντικ Βαν Ντάικ, η νέα live-action σειρά αναμένεται να εμβαθύνει ακόμα περισσότερο στο βασικό χαρακτήρα, αντλώντας υλικό από τα οκτώ αυθεντικά βιβλία της Πάμελα Λ. Τράβερς και εξερευνώντας τον μεγαλύτερο, πιο παράξενο και ιδιαίτερο κόσμο που δημιούργησε η συγγραφέας.

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Η τηλεοπτική εκδοχή της Mary Poppins αναμένεται να είναι αρκετά διαφορετική από εκείνη που έχει γνωρίσει το κοινό μέσα από την ταινία. Στα βιβλία της Τράβερς, η ηρωίδα παρουσιάζεται ως μια πιο μυστηριώδης, απρόβλεπτη και ενίοτε επικίνδυνη φιγούρα, ενώ οι περιπέτειές της είναι μαγικές και σουρεαλιστικές, αλλά κάποιες φορές και αρκετά τρομακτικές.

Τη σειρά αναπτύσσει ο Winchester για λογαριασμό των διαχειριστών της κληρονομιάς της Τράβερς, από τους οποίους έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη ξεκινήσει σε πολύ πρώιμο στάδιο συζητήσεις με τη Disney, ενώ ο Winchester βρίσκεται σε αναζήτηση κορυφαίων δημιουργών τηλεοπτικών σειρών για το πρότζεκτ.

Όπως αναφέρεται, από πλευράς δικαιωμάτων το εγχείρημα δεν προϋποθέτει την έγκριση ή τη συμμετοχή της Disney. Ωστόσο, υπάρχει η προσδοκία ότι το στούντιο ενδέχεται να θελήσει να συμμετάσχει, δεδομένης της μακράς ιστορίας του με το συγκεκριμένο κλασικό έργο. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει υπάρξει καμία συμφωνία προς αυτή την κατεύθυνση και το project βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της παρουσίασης και ανάπτυξης της αρχικής ιδέας.

Η «Mary Poppins» αποτελεί ένα ιδιαίτερα γνωστό και αξιοποιήσιμο brand. Τα επιτυχημένα βιβλία της Τράβερς μεταφέρθηκαν για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη από τη Disney, μέσα από το οσκαρικό μιούζικαλ του 1964 με πρωταγωνιστές την Τζούλι Άντριους και τον Ντικ Βαν Ντάικ.

Ωστόσο, η ίδια η Τράβερς είχε ασκήσει ανοιχτά κριτική στην κινηματογραφική εκδοχή της Disney με αποτέλεσμα να έρθει σε έντονη ρήξη με το στούντιο. Η αντιπαράθεση αυτή αποτέλεσε αργότερα τη βάση για την ταινία «Saving Mr. Banks», με πρωταγωνιστές την Έμα Τόμσον και τον Τομ Χανκς.

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Το 2018 η Disney επέστρεψε στον κόσμο της Mary Poppins με το σίκουελ «Mary Poppins Returns», στο οποίο πρωταγωνίστησαν η Έμιλι Μπλαντ και ο Λιν-Μανουέλ Μιράντα. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Ρομπ Μάρσαλ, ο οποίος ήταν επίσης παραγωγός της μουσικής fantasy κωμωδίας, μαζί με τους Τζον ΝτεΛούκα και Μαρκ Πλατ.

Η νέα τηλεοπτική εκδοχή της «Mary Poppins» βρίσκεται, πάντως, ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο, με τις συζητήσεις και την αναζήτηση των βασικών συντελεστών να συνεχίζονται.

Με πληροφορίες από Deadline

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