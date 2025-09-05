Η διεθνής συμπαραγωγή της COSMOTE TV «Kabul» απέσπασε το Audience Award στο Montréal Séries Festival 2025, κερδίζοντας την προτίμηση του κοινού ανάμεσα σε μεγάλες διεθνείς παραγωγές.

Η νέα διάκριση αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό σταθμό για την «Kabul», μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Series Mania 2025, το μεγαλύτερο φεστιβάλ τηλεοπτικών σειρών στην Ευρώπη.

Πρόκειται για τη δεύτερη διεθνή σειρά μυθοπλασίας, στην οποία συμμετέχει η COSMOTE TV ως συμπαραγωγός -μετά την επιτυχημένη «Tehran» – και εντάσσεται σε μία σειρά σημαντικών συμπαραγωγών που αναδεικνύουν τη δυναμική παρουσία της πλατφόρμας στο διεθνές τηλεοπτικό τοπίο.

Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η δραματική σειρά έξι επεισοδίων «Kabul», αναβιώνει την πτώση της Καμπούλ στις 15 Αυγούστου 2021. Οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους έχουν υποσχεθεί στους Ταλιμπάν ότι θα φύγουν από το Αφγανιστάν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Σε αντάλλαγμα, οι Ταλιμπάν έχουν δεσμευθεί να μην καταλάβουν την πόλη της Καμπούλ. Ο αφγανικός στρατός φρουρεί κάθε πύλη της πόλης για να βεβαιωθεί ότι τηρείται η συμφωνία, και ο πληθυσμός είναι βέβαιος ότι η πρωτεύουσα είναι απόρθητη.

Ενώ το διπλωματικό και στρατιωτικό προσωπικό από τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία και την Αμερική ετοιμάζεται να φύγει, όλα ανατρέπονται όταν μέσα σε λίγες ώρες, η Καμπούλ πέφτει στα χέρια των Ταλιμπάν. Διπλωμάτες, στρατιώτες και απλοί πολίτες αγωνίζονται να διαφύγουν, σε μία χαοτική εκκένωση που κόβει την ανάσα.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Kasia Adamik (No Escape) και Olga Chajdas (Imago), ενώ το σενάριο οι Olivier Demangel (Atlantics, November) και Thomas Finkielkraut (Osmosis, Wonderman).

Το διεθνές πρωταγωνιστικό καστ της σειράς αποτελείται, μεταξύ άλλων, από τον Eric Dane των Grey’s Anatomy & Euphoria, καθώς και από τους Jeanne Goursaud (Pax Massilia), Olivier Rabourdin, Valentina Cervi (Medici: Masters of Florence) και Shervin Alenabi (Tehran).

Στη σειρά συμμετέχουν, επίσης, οι Έλληνες ηθοποιοί: Βασίλης Κουκαλάνι, Γιώργος Καραμίχος, Χρήστος Βασιλόπουλος, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Δάφνη Αλεξάντερ.

Με διεθνές καστ, περισσότερους από 4.500 κομπάρσους και γυρίσματα εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, η σειρά αποτελεί μεγάλη ευρωπαϊκή συμπαραγωγή των Cinétévé, 2425 Films, COSMOTE TV, New8, European Alliance, France Télévisions, Blonde, RAI και άλλων κορυφαίων εταιρειών. Η σειρά είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα αποκλειστικά από την COSMOTE TV.