Χαμός επικράτησε στη χθεσινή εμφάνιση των Limp Bizkit στην Ελλάδα, με το κοινό στην Πλατεία Νερού να δημιουργεί μια εκρηκτική ατμόσφαιρα σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές του Release Athens.
Σε βίντεο από drone που δημοσίευσε το φεστιβάλ, εκατοντάδες θεατές σχηματίζουν εντυπωσιακά circle pits, ενώ το συγκρότημα του Φρεντ Ντερστ δίνει τον ρυθμό πάνω στη σκηνή.
Το θρυλικό συγκρότημα εμφανίστηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα, γεμίζοντας την Πλατεία Νερου με 25.000 άτομα που κατέφθασαν από νωρίς προκειμένου να απολαύσουν τα τραγούδια των Limp Bizkit, όπως το «Full Nelson», «9 Teen 90 Nine», «Just Like This» και το «Break Stuff». Στη σκηνή ανέβηκαν επίσης οι Viagra Boys, το σουηδικό post-punk συγκρότημα, καθώς και η εναλλακτική ράπερ από τη Νότια Αφρική, Ecca Vandal.
Η περιοδεία των Limp Bizkit έκανε εκκίνηση από την Κρακοβία, συνεχίστηκε με εμφανίσεις στη Γερμανία και είχε ως επόμενο σταθμό την Αθήνα.