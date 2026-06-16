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Η Yum Brands Inc. συμφώνησε να πουλήσει την Pizza Hut έναντι 2,7 δισ. δολαρίων σε εταιρεία private equity και στη θυγατρική της στην Κίνα. Ειδικότερα, η LongRange Capital θα εξαγοράσει τις δραστηριότητες της Pizza Hut εκτός Κίνας για 1,5 δισ. δολάρια, ενώ η Yum China Holdings Inc. θα αποκτήσει το κινεζικό σκέλος της επιχείρησης έναντι 1,2 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Yum την Τρίτη. Η ολοκλήρωση των συμφωνιών αναμένεται μέσα στο τρίτο τρίμηνο του έτους.

Μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της Yum σημείωνε άνοδο περίπου 1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Από τις αρχές του έτους έως και το κλείσιμο της Δευτέρας, είχε ενισχυθεί κατά 2,2%, επίδοση χαμηλότερη από εκείνη του δείκτη S&P 500, ο οποίος κατέγραφε άνοδο σχεδόν 10%.

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Η Yum διατηρούσε την ιδιοκτησία της Pizza Hut από το 1997, χρονιά κατά την οποία αποσχίστηκε από την PepsiCo Inc. Η PepsiCo είχε αποκτήσει την αλυσίδα πίτσας το 1977 και έναν χρόνο αργότερα είχε εξαγοράσει και την Taco Bell.

Ήδη από τον Μάιο, το Bloomberg είχε αποκαλύψει ότι η LongRange Capital βρισκόταν σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τη Yum για την εξαγορά της Pizza Hut. Η αλυσίδα είχε θέσει σε εφαρμογή στρατηγική αναθεώρηση από πέρυσι, επιδιώκοντας να αντιμετωπίσει τη μακροχρόνια στασιμότητα στις πωλήσεις της.

Τα τελευταία χρόνια, η Pizza Hut αντιμετωπίζει ολοένα και πιο έντονο ανταγωνισμό τόσο στην αγορά της πίτσας όσο και συνολικά στον χώρο της εστίασης. Σύμφωνα με τον Neil Saunders της GlobalData, η Domino’s έχει αποκτήσει προβάδισμα σε τομείς όπως η καινοτομία προϊόντων, οι στρατηγικές μάρκετινγκ, οι τεχνολογικές λύσεις για παραγγελίες και οι υπηρεσίες delivery. Παράλληλα, η Pizza Hut φαίνεται να χάνει έδαφος και στο casual dining, καθώς πολλοί καταναλωτές στρέφονται σε επιλογές με πιο σύγχρονους χώρους και μεγαλύτερη ποικιλία στο μενού.

Η συνεισφορά της Pizza Hut στα συνολικά έσοδα της Yum παρουσιάζει συνεχή πτώση από το 2019, περιοριζόμενη περίπου στο 12% το 2025, έναντι άνω του 18% πριν από έξι χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Την ίδια περίοδο, οι πωλήσεις της Pizza Hut παρέμειναν λίγο πάνω από το 1 δισ. δολάρια, ενώ τα συνολικά έσοδα της Yum αυξήθηκαν κατά περίπου 47%, φτάνοντας τα 8,2 δισ. δολάρια το προηγούμενο έτος.