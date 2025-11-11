Η Marlene Dumas, μία από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες της εποχής μας, έγινε η πρώτη γυναίκα ζωγράφος σύγχρονης τέχνης, η οποία εντάσσεται στη μόνιμη συλλογή του Λούβρου.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Monde, εννέα νέα έργα της Νοτιοαφρικανής καλλιτέχνιδας εκτίθενται πλέον στον ισόγειο χώρο στην πτέρυγα «Denon» του Λούβρου. Η Dumas ξεχωρίζει για τις αιθέριες μορφές της και τις ασυνήθιστες χρωματικές συνθέσεις της, οι οποίες αποκαλύπτουν «το μυστήριο της καρδιάς ενός ξένου, πόσο μάλλον αυτής των ανθρώπων που γνωρίζουμε».

Advertisement

Advertisement

Τα έργα που εκτίθενται τώρα στο Λούβρο, από τη σειρά «Liaisons», κινούνται ακριβώς σε αυτή τη γραμμή: σκοτεινά πρόσωπα τα οποία μοιάζουν να αιμορραγούν μέσα από αποχρώσεις πευκοπράσινου, γήινου καφέ, φωτεινού πορτοκαλί και ξεπλυμένου μπλε.

Η απόκτηση των έργων της Dumas ανακοινώθηκε την Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, υπό συνθήκες που μάλλον δεν ήταν ιδανικές. Η διεύρυνση της συλλογής του Λούβρου υπήρξε στόχος της προέδρου του μουσείου, Λοράνς ντε Καρ, η οποία ανέθεσε την παραγγελία στην Dumas. Ωστόσο, η περίφημη «κλοπή του αιώνα» και οι μετέπειτα αποκαλύψεις για εκτεταμένες ελλείψεις στο σύστημα ασφαλείας έθεσαν υπό αυστηρή κριτική τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού του μουσείου.

«Η ζωγραφική σημαίνει να ξεκινάς μια μάχη»

Η Dumas γεννήθηκε στη Νότια Αφρική το 1953 κατά τη διάρκεια του Απαρτχάιντ, αλλά ζει και εργάζεται στο Άμστερνταμ εδώ και σχεδόν 50 χρόνια. Έχει αφιερώσει την καριέρα της στην εξερεύνηση των ανθρώπινων καταστάσεων οι οποίες ορίζονται από τη βία, το πένθος και τη μελαγχολία μέχρι τη χαρά και την τρυφερότητα.

Στο επίκεντρο του έργου της βρίσκεται το ανθρώπινο σώμα, το οποίο έχει παρουσιάσει σε εκθέσεις σε κορυφαία μουσεία ανά τον κόσμο, όπως το Palazzo Grassi στη Βενετία, το Musée d’Orsay στο Παρίσι, η Tate Modern στο Λονδίνο, το Stedelijk Museum στο Άμστερνταμ και το MoMA της Νέας Υόρκης. Πρόσφατα, το κοινό είχε την ευκαιρία να τη γνωρίσει και στην Αθήνα, μέσα από την έκθεση «Marlene Dumas: Cycladic Blues» στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, η οποία ολοκληρώθηκε στις 2 Νοεμβρίου.

Τον Μάιο, η Dumas έγινε η ακριβότερη εν ζωή γυναίκα καλλιτέχνης στον κόσμο, όταν ο πίνακάς της με τίτλο «Miss January» (1997), στον οποίο απεικονίζεται μια ημίγυμνη γυναίκα, πωλήθηκε για 13,6 εκατομμύρια δολάρια (11,7 εκατομμύρια ευρώ περίπου) σε δημοπρασία του οίκου Christie’s.

«Η ζωγραφική σημαίνει να ξεκινάς μια μάχη, χωρίς κανένας να μπορεί να σου εγγυηθεί ότι θα πετύχεις. Σημαίνει να παλεύεις με τα στοιχεία, με το χρώμα και τον καμβά, να πιέζεις το ίδιο σου το σώμα να φτάσει στα όριά του, να αντιστέκεσαι στις σκέψεις και τις προκαταλήψεις σου», δήλωσε η ίδια στην Le Monde.

Με πληροφορίες από ARTnews

Advertisement