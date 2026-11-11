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Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί στο Empire Polo Club σε δύο διαδοχικά τριήμερα, συγκεκριμένα από τις 9 έως τις 11 και από τις 16 έως τις 18 Απριλίου.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης σημαντικοί καλλιτέχνες όπως ο Daddy Yankee, οι Justice και η Madonna, η οποία επιστρέφει στο Dance Tent του φεστιβάλ.

Η διάθεση των εισιτηρίων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης θα ξεκινήσει στις 13 Νοεμβρίου, ενώ παράλληλα διατίθενται ήδη ειδικά πακέτα διαμονής και μεταφοράς.

Το YouTube θα αποτελέσει για δέκατη πέμπτη συνεχή χρονιά τον αποκλειστικό συνεργάτη του φεστιβάλ για τη μετάδοση των εμφανίσεων μέσω ζωντανού διαδικτυακού προγράμματος.

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Οι Dua Lipa, Tame Impala και SZA θα είναι οι headliners του Coachella Valley Music and Arts Festival 2027. Η είδηση για το πρόγραμμα του φεστιβάλ έρχεται μετά το σχετικό teaser της SZA στα social media, με το οποίο προανήγγειλε τα ονόματα των headliners.

Ο Daddy Yankee θα έχει τη δική του ειδική θέση στο πρόγραμμα, η οποία συνήθως προορίζεται για έναν τέταρτο headliner-έκπληξη. Το ίδιο ισχύει και για τους Justice, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στο Bunker, για πρώτη φορά, το «Blinded by the Lights».

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Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έχουν εξέχουσα θέση στην αφίσα του Φεστιβάλ βρίσκεται και η Madonna, η οποία επιστρέφει στο Dance Tent, όπως είχε κάνει και το 2006, όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ της «Confessions on a Dance Floor».

Ψηλά στη λίστα είναι επίσης οι Phoebe Bridgers, Don Toliver, Zara Larsson, Weezer, Dom Dolla, Kygo, Empire of the Sun και Role Model.

Πιο κάτω στο πρόγραμμα εμφανίζονται οι Kehlani, Jisoo, Tiesto, Adéla, Måneskin, Four Tet, Becky G, The Neighbourhood, Remi Wolf, Victoria Monét, Caroline Polachek, EsDeeKid, Underworld, Nettspend, Pinegrove, Leon Thomas, Peggy Gou, Giorgio Moroder, Mariah the Scientist, Babymonster, Magdalena Bay, Murda Beatz, Xaviersobased, Bella Kay, Haute & Freddy, Bea Miller, Gang of Youths, Martin Garrix και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες.

Το Coachella 2027 θα πραγματοποιηθεί στο Empire Polo Club, στο Ίντιο της Καλιφόρνια, σε δύο διαδοχικά τριήμερα: από τις 9 έως τις 11 Απριλίου και από τις 16 έως τις 18 Απριλίου.

Η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 13 Νοεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι (10 μ.μ. Ώρα Ελλάδας), μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του φεστιβάλ.

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Το YouTube θα επιστρέψει για 15η συνεχόμενη χρονιά ως ο αποκλειστικός συνεργάτης του φεστιβάλ για το livestream, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν να παρακολουθήσουν τις εμφανίσεις.

Παράλληλα, είναι ήδη διαθέσιμα για τα δύο Σαββατοκύριακα ειδικά πακέτα διαμονής σε ξενοδοχεία, τα οποία συνδυάζουν εισιτήρια του φεστιβάλ με διαμονή και μεταφορά.

Η ανακοίνωση του προγράμματος έρχεται μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά για το Coachella, η οποία περιλάμβανε εμφανίσεις ως headliners από τη Sabrina Carpenter, τον Justin Bieber, την Karol G και τον Anyma.

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Η Madonna είχε κάνει και μια απρόσμενη εμφάνιση ως special guest κατά τη διάρκεια του δεύτερου Σαββατοκύριακου, στη συναυλία της Sabrina Carpenter, προκειμένου να παρουσιάσουν για πρώτη φορά το κοινό τους single «Bring Your Love».

Με πληροφορίες από Variety

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