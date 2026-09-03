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Οι παραστάσεις πραγματεύονται θεματικές όπως η μνήμη, η ταυτότητα και η ανθρώπινη επιμονή, μέσα από έργα των Μπέκετ, Τσέχοφ, Γκάι, Σαίξπηρ, Μύλλερ και Ζέη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σκηνοθεσίες των Δημήτρη Τάρλοου, Νικολέτας Φιλόσογλου, Σοφίας Αντωνίου και Δήμητρας Λαρεντζάκη.

Το θέατρο παρέχει προσφορά έκπτωσης σαράντα τοις εκατό στα εισιτήρια για όσους πραγματοποιήσουν αγορές από τις 3 έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

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Σάμιουελ Μπέκετ, Αντόν Τσέχοφ, Σεσκ Γκάι, Ουίλλιαμ Σαίξπηρ – Χάινερ Μύλλερ και Άλκη Ζέη. Το ρεπερτόριο της περιόδου 2026-2027 που ανακοινώνει το Θέατρο «Πορεία» περιλαμβάνει διεθνή αριστουργήματα αλλά έχει και ελληνικό χρώμα.

Πέντε έργα που το καθένα, με τον δικό του τρόπο, φωτίζει θεματικές όπως η μνήμη, η απώλεια, η επιθυμία, η ταυτότητα και η ανάγκη του ανθρώπου να επιμένει. Τι κρατάμε, τι αφήνουμε πίσω και πώς συνεχίζουμε, όταν ο κόσμος γύρω μας αλλάζει;

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Από την 1η Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου οι «Ευτυχισμένες μέρες», στην πρώτη σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλοου πάνω στο έργο του Σάμιουελ Μπέκετ, έρχονται με την Αγλαΐα Παππά και τον Δημήτρη Μπίτο να κρατούν τους δύο ρόλους επί σκηνής.

Δέκα χρόνια μετά τις εμβληματικές «Τρεις αδερφές», ο Τάρλοου σκηνοθετεί και πάλι έργο του Αντόν Τσέχοφ και συγκεκριμένα τον «Βυσσινόκηπο», το κύκνειο άσμα του μεγάλου Ρώσου δραματουργού που κάνει πρεμιέρα στις 20 Νοεμβρίου και παρουσιάζεται με την Αλεξία Καλτσίκη στο ρόλο της Λιούμποφ Αντρέγεβνα Ρανιέφσκαγια.

«Οι γείτονες από πάνω ενοχλούν όχι γιατί κάνουν φασαρία, αλλά γιατί είναι πολύ κοντά και η ζωή κάνει θόρυβο. Το έργο του Σεσκ Γκάι (Cesc Gay) δεν μιλά για τη γειτονία, αλλά για την αδυναμία εμπλοκής και την έλλειψη της τέχνης της κατάλληλης απόστασης», σημειώνει η Νικολέτα Φιλόσογλου για τους «Γείτονες από πάνω» του Ισπανού θεατρικού συγγραφέα, έργο που κάνει πρεμιέρα στις 9 Δεκεμβρίου, μία συμπαραγωγή του Θεάτρου «Πορεία» και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

Από τις 8 Φεβρουαρίου 2027 επιστρέφει η παράσταση «Άμλετ (machine)» της Σοφίας Αντωνίου, όπου ο «Άμλετ» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ συναντά τη «Μηχανή Άμλετ» του Χάινερ Μίλερ πάνω στα ερείπια της ιστορίας και της ταυτότητας. Η σκηνοθεσία είναι της Σοφίας Αντωνίου.

Τέλος, στην Παιδική Σκηνή θα δούμε από τις 18 Οκτωβρίου τη «Μωβ ομπρέλα», της μίας από τις πιο δημοφιλείς, αναγνωρίσιμες και σπουδαιότερες συγγραφείς παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα, Άλκης Ζέη, με την υπογραφή της Δήμητρας Λαρεντζάκη.

Μαζί με το ρεπερτόριο της θεατρικής περιόδου 2026-2027, το Θέατρο «Πορεία» ανακοινώνει και μία προσφορά (early bird) έκπτωσης 40% επί της κανονικής τιμής των εισιτηρίων, η οποία θα ισχύει από τις 3 έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

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Το πρόγραμμα

Κεντρική Σκηνή

Σάμιουελ Μπέκετ «Ευτυχισμένες Μέρε»

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Από 1η Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου 2026

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τάρλοου

Αντόν Τσέχωφ «Ο Βυσσινόκηπος»

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Από 20 Νοεμβρίου 2026

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τάρλοου

Σεσκ Γκάι «Οι Γείτονες από πάνω»

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Από 9 Δεκεμβρίου 2026

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Σκηνοθεσία: Νικολέτα Φιλόσογλου

Συμπαραγωγή του Θεάτρου Πορεία και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας

Ουίλλιαμ Σαίξπηρ-Χάινερ Μύλλερ «Άμλετ (machine)»

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Από 8 Φεβρουαρίου 2027

Σκηνοθεσία: Σοφία Αντωνίου

Παραγωγή Masterskaya Productions σε συμπαραγωγή με το Θέατρο Πορεία

Παιδική Σκηνή

Άλκη Ζέη «Η μωβ ομπρέλα»

Από 18 Οκτωβρίου 2026

Σκηνοθεσία: Δήμητρα Λαρεντζάκη

Παραγωγή Θεατρικός Οργανισμός Λυκόφως σε συμπαραγωγή με το Θέατρο Πορεία