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Τα εγκαίνια του αρχαιολογικού χώρου των Ελληνιστικών Νεωρίων, των Μεσαιωνικών Κήπων του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, καθώς και της νέας υπαίθριας γλυπτοθήκης η οποία εντάσσεται οργανικά στην «Περβόλα», μία έκταση είκοσι περίπου στρεμμάτων, στην καρδιά της Μεσαιωνικής Πόλης, σε άμεση επαφή με το Παλάτι, τέλεσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη στη Ρόδο.

Οι βάσεις για την υλοποίηση του «τιτάνιου τεχνικού και επιστημονικού έργου» τέθηκαν κατά την αυτοψία της Λίνας Μενδώνη, στις 5 Νοεμβρίου 2021, όταν πίσω από μία κλειστή πόρτα αποκαλύφθηκε ένας ξεχασμένος, επί 75 χρόνια, αρχαιολογικός χώρος.

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Πρώτος επισκέπτης της Περβόλας ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεναγήθηκε από την υπουργό Πολιτισμού στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο, στον οποίο αποτυπώνεται η μακρά ιστορική διαχρονία της Ρόδου και η κομβική σημασία της, ως πέρασμα για τις θαλάσσιες εμπορικές σχέσεις της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Περβόλας

Υπαίθρια έκθεση γλυπτών στον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας

Στην ομιλία των εγκαινίων η Λίνα Μενδώνη παρουσίασε τη στρατηγική του υπουργείου Πολιτισμού για την αποκατάσταση και την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Ρόδου. «Με ιδιαίτερη χαρά», είπε, «βρισκόμαστε σήμερα, εδώ, στην καρδιά της Μεσαιωνικής Πόλης – μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO– προκειμένου να αποδώσουμε στους πολίτες και στους επισκέπτες της Ρόδου, αποκατεστημένο και ριζικά αναβαθμισμένο έναν ακόμη χώρο πολιτισμού, που συμπυκνώνει την ιστορία της Ρόδου στη μακρά ιστορική διάρκεια. Αναδεικνύει τη διαχρονική της ταυτότητα και επανασυνδέει την πόλη με ένα εξαιρετικά σημαντικό τμήμα του παρελθόντος της. Πρόκειται για ένα έργο που μεταμορφώνει μια έκταση είκοσι περίπου στρεμμάτων στη Μεσαιωνική Πόλη σε ένα ανοιχτό, επισκέψιμο, διαχρονικό μουσείο. Ένα μοναδικό μνημειακό σύνολο, στο οποίο συνυπάρχουν και συνομιλούν οι ελληνιστικές και οι ρωμαϊκές αρχαιότητες, τα κατάλοιπα της Ιπποτοκρατίας, τα μνημεία της Οθωμανικής περιόδου και τα στοιχεία της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας της πόλης. Η σημερινή ημέρα αποτελεί έναν ακόμη σταθμό σε μια σειρά σημαντικών παρεμβάσεων που υλοποιεί το υπουργείο Πολιτισμού σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτές οι ημέρες, αφιερωμένες στη Δωδεκάνησο, προσθέτουν μια ακόμη σειρά έργων που ενισχύουν τον πολιτιστικό χάρτη των νησιών μας. Αποδεικνύεται, έτσι, για μία ακόμη φορά έμπρακτα η σημασία που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδίδει στον πολιτιστικό τομέα. Γιατί ο Πολιτισμός δεν αποτελεί μια στατική έννοια, περιορισμένη στη διατήρηση του παρελθόντος. Αποτελεί κρίσιμο στρατηγικό πόρο και δυναμικό πολλαπλασιαστή αξίας για την οικονομία και την κοινωνία».

Μαρμάρινα αρχιτεκτονικά γλυπτά από ναούς πρωτοβυζαντινής περιόδου

Το Κτήριο του Νομισματοκοπείου στην Περβόλα

Τα Δωδεκάνησα, κατέχουν ιδιαίτερη θέση στη στρατηγική του υπουργείου Πολτισμού. «Κάθε νησί», είπε η Λίνα Μενδώνη, «αφηγείται μια διαφορετική πτυχή της ιστορίας του Αιγαίου και της Μεσογείου. Η προστασία και η ανάδειξη αυτού του πλούτου δεν αποτελεί υποχρέωση μας, μόνον, απέναντι στο παρελθόν. Αποτελεί επένδυση στο μέλλον των νησιών και των ανθρώπων τους. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, στα Δωδεκάνησα υλοποιούνται, σήμερα, περισσότερα από 30 έργα ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων ξεπερνά τα 60.000.000 ευρώ, τα οποία αντλούνται από κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, το Ταμείο Ανάκαμψης, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» και εθνικούς πόρους του υπουργείου Πολιτισμού. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται ένα συνεκτικό πλέγμα επενδύσεων, που καλύπτει τόσο τα μεγάλα νησιά όσο και τις μικρότερες και περισσότερο απομακρυσμένες νησιωτικές κοινωνίες».

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Πολιτισμού, στην Κω, ολοκλήρωσε ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόγραμμα αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων που επλήγησαν από τον σεισμό του 2017, και για τα οποία δεν είχε υπάρξει καμία πρόνοια μέχρι το 2019.

Η Περβόλα, είχε παραμείνει για τουλάχιστον 75 χρόνια, αθέατος χώρος, μη αναδεδειγμένος, μη επισκέψιμος επί δεκαετίες, λειτουργώντας ως αποθετήριο των χιλιάδων ευρημάτων από τις ανασκαφές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρόδου στο νησί, και ακόμη ως ξυλουργείο, μηχανουργείο, εργαστήριο συντήρησης, ως και γκαράζ για ενεργά και κατεστραμμένα οχήματα και βαρέα μηχανήματα. Η ανάδειξη του μνημειακού αυτού συνόλου και η λειτουργική του σύνδεση με τους κήπους του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, που εκτείνονται σε διαφορετικά πλατώματα, δημιουργώντας ένα υπαίθριο διαχρονικό μουσείο, αποτέλεσε οραματικό στόχο για το Υπουργείο Πολιτισμού.

Ο μεσαιωνικός ναός του Αγ. Δημητρίου του Piossasco στην Περβόλα

«Σε αυτοψία μας», είπε η υπουργός, «το 2021, εξετάσαμε το πλαίσιο διαμόρφωσης και ανάδειξης του συγκεκριμένου χώρου και προχωρήσαμε στην εκπόνηση ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου, ώστε τα οικοδομικά κατάλοιπα των Ελληνιστικών Νεωρίων να συνδεθούν με τους μεσαιωνικούς κήπους του Καστέλλο, δημιουργώντας έναν ενιαίο διαχρονικό ιστορικό μνημειακό πυρήνα. Σε αυτόν τον χώρο διασώζονται τμήματα των νεωρίων του πολεμικού λιμένα της ελληνιστικής Ρόδου, η μνημειακή ρωμαϊκή οδός Cardo, με τις στοές και τα καταστήματά της, το επιβλητικό Τετράπυλο, το νομισματοκοπείο του Τάγματος των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη, κατάλοιπα των οθωμανικών χρόνων και της Ιταλοκρατίας. Πρόκειται ουσιαστικά για μια μικρογραφία της ιστορίας της Ρόδου».

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Το κτήριο του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου

Για την ολοκληρωμένη προστασία της Περβόλας, ταυτοποιήθηκαν περισσότερα από 4.000 λίθινα ευρήματα, καταγράφηκαν πάνω από 8.500 αρχιτεκτονικά και γλυπτά μέλη και μετακινήθηκαν σχεδόν 18.000 αντικείμενα. Παράλληλα, απελευθερώθηκαν 5.000 τετραγωνικά μέτρα για την ανάπτυξη μιας πολυθεματικής υπαίθριας έκθεσης και γλυπτοθήκης, με 700 εκθέματα, ενώ αναβίωσαν και οι ιστορικοί Κήποι του Κυβερνήτη. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η έκταση των είκοσι στρεμμάτων έχει μετατραπεί σε ένα ανοιχτό, επισκέψιμο, διαχρονικό μουσείο, συνδέοντας αρμονικά την ελληνιστική, ρωμαϊκή, μεσαιωνική και οθωμανική ιστορία της πόλης.

«Στη Μεσαιωνική Πόλη», σημείωσε η Λίνα Μενδώνη, υλοποιήσαμε και υλοποιούμε δεκατρία έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 35.000.000 ευρώ. Έργα, όπως η αποκατάσταση του Νεοκλασικού Σχολείου και η ανάδειξη του περιβάλλοντος αρχαιολογικού χώρου, η διαμόρφωση του υπαίθριου μουσείου στον Μώλο των Μύλων, οι μεσαιωνικοί ανεμόμυλοι και οι διαδοχικές ιστορικές φάσεις του εμπορικού λιμένα της πόλης, η ανάδειξη των επιθαλάσσιων οχυρώσεων από τον Μώλο του Naillac έως τον Μώλο των Μύλων- η πρώτη εικόνα που αντικρίζουν οι χιλιάδες επισκέπτες φτάνοντας στο λιμάνι της Ρόδου- η ανάδειξη του Φρουρίου του Αγίου Νικολάου, το αποκατεστημένο Αρχοντικό Χασάν Μπέη, το τέμενος Ρετζέπ Πασά και το νεκροταφείο Μουράτ Ρέις. Μαζί με το έργο της Περβόλας συγκροτούν το μεγαλύτερο πρόγραμμα πολιτιστικών επενδύσεων που έχει υλοποιηθεί στη Ρόδο τις τελευταίες δεκαετίες και το οποίο μετασχηματίζει συνολικά την πολιτιστική φυσιογνωμία του νησιού».

Υπαίθρια έκθεση στον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας

Το υπουργείο Πολιτισμού δημιούργησε στον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας, βατούς διαδρόμους για αμαξίδια, εγκαθιστώντας αναβατόρια για τη ελεύθερη πρόσβαση των εμποδιζόμενων ατόμων, σε όλα τα πλατώματα. Για τα άτομα με προβλήματα όρασης δημιουργήθηκε απτική μακέτα, ώστε να σχηματίζουν ολοκληρωμένη αντίληψη του χώρου. Αναπτύχθηκε, επίσης, νέο ερμηνευτικό υλικό για τον χώρο ο οποίος εξοπλίστηκε με σύγχρονες υποδομές.

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«Αποδίδοντας», είπε η Λίνα Μενδώνη, «στους Ροδίτες και στους χιλιάδες επισκέπτες του νησιού τον νέο αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος λειτουργεί και ως χώρος αναψυχής και περιπάτου, επιβεβαιώνεται η δέσμευσή μας για έναν πολιτισμό ζωντανό, προσβάσιμο και ανοιχτό στην κοινωνία. Η ανάδειξη της Περβόλας αποτελεί την απόδειξη ότι η επένδυση στην πολιτιστική κληρονομιά δεν συνδέεται απλώς με ταυτοτικά χαρακτηριστικά. Αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα περηφάνειας, αλλά και ανταγωνιστικότητας. Ένα πρότυπο ανάπτυξης που δεν εξαντλεί τους πόρους κάθε τόπου, αλλά τους προστατεύει και τους αναδεικνύει. Ο μνημειακός πλούτος ενσωματώνεται στην καθημερινότητα των πολιτών, ενισχύοντας τη συλλογική αυτοπεποίθηση και την αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος. Επενδύουμε στον Πολιτισμό γιατί επενδύουμε στους ανθρώπους. Επενδύουμε στην Ιστορία γιατί επενδύουμε στο μέλλον. Επενδύουμε στα μνημεία ως ζωντανά κύτταρα ανάπτυξης, παιδείας, εξωστρέφειας και δημιουργίας».

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η έκταση των είκοσι στρεμμάτων έχει μετατραπεί σε ένα ανοιχτό, επισκέψιμο, διαχρονικό μουσείο. Η απόδοση των εμβληματικών χώρων σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη Ρόδο, ενισχύοντας τη θέση της στον παγκόσμιο πολιτιστικό χάρτη. Κλείνοντας την ομιλία της ενώπιον του πολυπληθούς ακροατηρίου, η Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε: «Ο Πολιτισμός επιτελεί καίριο ρόλο, για τη συλλογική αυτογνωσία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή. Με αυτή τη στρατηγική αντίληψη υλοποιούμε, τα τελευταία επτά χρόνια, τη μεγαλύτερη και πιο στοχευμένη πολιτική επενδύσεων στον Πολιτισμό, που έχει γνωρίσει η χώρα. Επενδύσεις που καλύπτουν τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία, τα μουσεία και τις κάθε είδους πολιτιστικές υποδομές, τη σύγχρονη δημιουργία, τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Αυτές οι επενδύσεις δημιουργούν θέσεις εργασίας, ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα, αναβαθμίζουν το αστικό και φυσικό περιβάλλον, διαμορφώνοντας νέες προοπτικές ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής καθίστανται πλέον ορατά».

Η Λίνα Μενδώνη ξενάγησε τον πρωθυπουργό και στο αποκατεστημένο ιστορικό νεκροταφείο του Μουράτ Ρέις. Η ανάδειξη και η αποκατάσταση των οθωμανικών μνημείων η οποία υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ήταν ένα σύνθετο έργο, που αφορούσε στη δομική στερέωση του τεμένους και των οικίσκων του τεκέ, εργασίες συντήρησης στα οκτώ ταφικά μαυσωλεία, τα οποία είχαν υποστεί σοβαρές φθορές και την έκθεση των επιτύμβιων στηλών. Δημιουργήθηκαν υποδομές εξυπηρέτησης των επισκεπτών και τοποθετήθηκε νέος φωτισμός και συστήματα ασφαλείας. Το έργο, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ, αποδόθηκε στο κοινό στις 12 Ιουνίου.

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