Ενα από τα πιο διάσημα ντουέτα στην ιστορία του σινεμά, η Τζίνα Ντέιβις και η Σούζαν Σάραντον, πρωταγωνίστριες της ταινίας του Ρίντλεϊ Σκοτ «Θέλμα και Λουίζ», που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στην Κρουαζέτ, τον Μάιο του 1991, κοσμούν τη φετινή αφίσα του Φεστιβάλ Καννών.

Στην εντυπωσιακή ασπρόμαυρη φωτογραφία, οι δύο ηρωίδες απεικονίζονται στο κλασικό Ford T-Bird του 1966, με τη Θέλμα να έχει στην πίσω τσέπη του τζιν ένα πιστόλι.

«Οι δύο αυτές αξέχαστες αγωνίστριες ανέτρεψαν τα δεδομένα και κατέρριψαν αρκετά στερεότυπα φύλου, τόσο κοινωνικά όσο και κινηματογραφικά. Eνσάρκωσαν την απόλυτη ελευθερία και την ακλόνητη φιλία, έδειξαν τον δρόμο προς τη χειραφέτηση όταν αυτή γίνεται ζωτικής σημασίας. Η υπενθύμιση αυτού σήμερα σημαίνει να γιορτάζουμε τη διαδρομή που έχουμε ήδη διανύσει, χωρίς να παραβλέπουμε όσα μας περιμένουν ακόμα μπροστά», αναφέρει η διοργάνωση για την επίσημη αφίσα του 79ου Φεστιβάλ Καννών (12-23 Μαΐου).

Το «Thelma & Louise» προβλήθηκε στις Κάννες εκτός διαγωνιστικού, σημείωσε μεγάλη επιτυχία καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία και απέσπασε έξι υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και το Α΄ Γυναικείου Ρόλου για τις δύο πρωταγωνίστριες, ενώ κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου. Στο καστ συμμετείχαν επίσης οι Χάρβεϊ Καϊτέλ, Μάικλ Μάντσεν, ενώ ο Μπραντ Πιτ έκανε μια αξέχαστη εμφάνιση που σηματοδότησε τον πρώτο ρόλο του σε μεγάλη ταινία του Χόλιγουντ.

Με πληροφορίες από Deadline












