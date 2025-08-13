Ο Τζόνι Ντεπ δείχνει να ενδιαφέρεται για μια πιθανή επιστροφή στον εμβληματικό ρόλο του Jack Sparrow, σύμφωνα τουλάχιστον με τις νέες δηλώσεις του παραγωγού Τζέρι Μπρουκχάιμερ -«αρχιτέκτονα» των εξαιρετικά επιτυχημένων ταινιών που «έσπασαν» τα ταμεία.

Μιλώντας στο Entertainment Weekly, ο Μπρουκχάιμερ επιβεβαίωσε ότι έχει μιλήσει με τον διάσημο ηθοποιό, για την επανεμφάνισή του στην έκτη ταινία των Πειρατών της Καραϊβικής και είναι αισιόδοξος.

Ο Μπρουκχάιμερ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι θα ήθελε πολύ να δει τον Ντεπ να επιστρέφει, παρά τη διακοπή της συνεργασίας του με τη Disney εξαιτίας ενός άρθρου γνώμης στην Washington Post το 2018, στο οποίο η πρώην σύζυγός του Άμπερ Χερντ υπαινισσόταν ότι ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας, φωτογραφίζοντας τον ηθοποιό, χωρίς όμως να τον κατονομάζει.

«Αν του αρέσει ο τρόπος που είναι γραμμένος ο ρόλος, νομίζω ότι θα το κάνει. Όπως όλοι γνωρίζουμε, όλα έχουν να κάνουν με το τι είναι γραμμένο στη σελίδα», είπε ο διάσημος παραγωγός.

«Ακόμη δουλεύουμε στο σενάριο. Θέλουμε να το κάνουμε. Απλώς πρέπει να βρούμε το σωστό σενάριο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, αλλά είμαστε κοντά», πρόσθεσε Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο παραγωγός είχε αναφέρει ότι ο Τζεφ Νάθανσον εργαζόταν πάνω σε ένα σενάριο για την έκτη ταινία.

«Πιστεύω ότι το βρήκε. Έχει ένα καταπληκτικό τρίτο μέρος. Απλά πρέπει να φτιάξουμε το πρώτο και το δεύτερο και μετά θα είμαστε εντάξει. Αλλά έγραψε ένα σπουδαίο, τρίτο μέρος», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι από το 2022, ο Ντεπ -ο οποίος πρωταγωνίστησε και στις πέντε ταινίες των Πειρατών της Καραϊβικής, από το 2003 έως το 2017-, έπαιζε σε ανεξάρτητες παραγωγές, ωστόσο επιστρέφει και επισήμως στο Χόλιγουντ με την ταινία «Day Drinker», στην οποία συμπρωταγωνιστεί με την Πενέλοπε Κρουζ.

Με πληροφορίες από Variety