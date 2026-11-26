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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η «Οικία Κοκοβίκου», το εμβληματικό κτήριο της οδού Τριπόδων που αποτέλεσε σκηνικό της ταινίας «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», ανακηρύχθηκε «Θησαυρό του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού».

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του πρωταγωνιστή Γιώργου Κωνσταντίνου, επισφραγίζοντας τη σημασία του κτηρίου ως τοπόσημο για την ευρωπαϊκή κινηματογραφική ιστορία.

Το υπουργείο Πολιτισμού προγραμματίζει την αποκατάσταση και μετατροπή του ιστορικού κτηρίου σε χώρο προβολής ελληνικών ταινιών, ενισχύοντας την πολιτιστική του ταυτότητα.

Η διάκριση αυτή εντάσσει το οίκημα στους σημαντικότερους κινηματογραφικούς χώρους της Ευρώπης, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη διαχρονική αρχιτεκτονική, αρχαιολογική και κοινωνική αξία του μνημείου για την πόλη.

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Το πρωτότυπο κινηματογραφικό σενάριο του Γιώργου Τζαβέλλα προέβλεπε πως η «Οικία Κοκοβίκου», που στέγαζε τον «αστεφάνωτο» έρωτα και τα όνειρα του Αντωνάκη (Γιώργου Κωνσταντίνου) και της Ελενίτσας (Μάρως Κοντού), επρόκειτο να κατεδαφισθεί. Το οικονομικό σενάριο του ΤΑΙΠΕΔ πολλές δεκαετίες αργότερα σχεδίαζε την πώλησή του.

Εντέλει, οι βουλές, αρχικά της Μελίνας Μερκούρη να κηρύξει το κτήριο της οδού Τριπόδων 32 στην Πλάκα διατηρητέο, το διέσωσαν και σήμερα, πάλι η αποφασιστικότητα του υπουργείου Πολιτισμού, του επιφυλάσσει μία ξεχωριστή θέση στην ευρωπαϊκή κινηματογραφική ιστορία, ανακηρύσσοντας την «Οικία Κοκοβίκου» σε «Θησαυρό του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού» με μία τελετή που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου και το ΕΚΚΟΜΕΔ την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και ενός από τους πρωταγωνιστές της ταινίας, του Γιώργου Κωνσταντίνου.

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Η σημαντική διάκριση, αναδεικνύει και τεκμηριώνει την ιδιαίτερη συμβολή που είχε το κτήριο ως βασικό σκηνικό στην ιστορία του κινηματογράφου και το εντάσσει ανάμεσα στα εμβληματικά κινηματογραφικά τοπόσημα της Ευρώπης. Σημειωτέον ότι στον ίδιο κατάλογο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων πασίγνωστες τοποθεσίες όπως η Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη, που συνδέθηκε με την ταινία «Γλυκιά ζωή» του Φεντερίκο Φελίνι, αλλά και ο Μεγάλος Τροχός του Πράτερ στη Βιέννη, μέσα από τον «Τρίτο άνθρωπο» του Κάρολ Ριντ.

Προλογίζοντας την εκδήλωση εκ μέρους της Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου Φρανς Ορσέν υπενθύμισε αναφορικά με την ανακήρυξη της Οικίας Κοκοβίκου σε κινηματογραφικό τοπόσημο, πως από την ίδρυση της, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου το 1989 από τον Ίνγκμαρ Μπέργκμαν και 40 Ευρωπαίους δημιουργούς, έχει απώτερο στόχο την προώθηση και προστασία του ευρωπαϊκού σινεμά, τονίζοντας ότι ο κινηματογράφος δεν αφορά μόνο ανθρώπους, αλλά και τόπους που συνδέθηκαν με αυτόν και χαράσσονται στη συλλογική μνήμη.

Όπως εξήγησε η ίδια τα τελευταία 20 χρόνια η Ακαδημία έχει αναγνωρίσει πάνω από 70 εμβληματικά κινηματογραφικά τοπόσημα στην Ευρώπη (όπως η Φοντάνα ντι Τρέβι, τα Σκαλοπάτια στην Οδησσό όπου γυρίσθηκε το Θωρηκτό Ποτέμκιν, το βιβλιοπωλείο του Notting Hill και το καφέ στη Μονμάρτρ στο Παρίσι όπου γυρίσθηκε το Αμελί). Τέλος, καλωσόρισε την ανακήρυξε την «Οικία Κοκοβίκου» ως τον δεύτερο «Θησαυρό» στην Ελλάδα (μετά τον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης), επισημαίνοντας τη σπανιότητά της ως παραδοσιακής αθηναϊκής κατοικίας και τη σύνδεσή της με το αριστούργημα του Γιώργου Τζαβέλλα «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα». Επίσης, εξέφρασε τη συγκίνησή της για την παρουσία του πρωταγωνιστή Γιώργου Κωνσταντίνου κι εξήρε την απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού τον Ιανουάριο του 2026 για την αποκατάσταση του κτηρίου, μεταφέροντας τις ευχαριστίες της προέδρου της Ακαδημίας, Ζυλιέτ Μπινός, ενόψει και των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου της 16ης Ιανουαρίου 2027, τα οποία θα απονεμηθούν στην Αθήνα.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ Λεωνίδας Χριστόπουλος χαρακτήρισε την Οικία Κοκοβίκου εμβληματικό τοπόσημο εγγεγραμμένο στη συλλογική μνήμη μέσα από την ταινία του Γ. Τζαβέλλα, τονίζοντας ότι η ένταξή της στους «Θησαυρούς του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού» τοποθετεί ένα κομμάτι της ελληνικής ταυτότητας στον ευρωπαϊκό χάρτη. Με τη σειρά του εξήρε την πρωτοβουλία της Πολιτείας και του υπουργείου Πολιτισμού για τη διάσωση του κτιρίου και υπογράμμισε τη συναισθηματική και συμβολική αξία της παρουσίας του Γιώργου Κωνσταντίνου. Ο κος Χριστόπουλος συνέδεσε κι αυτός την εκδήλωση της Πέμπτης με την επικείμενη διοργάνωση των 39ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι ο κινηματογράφος αποτελεί μνήμη, ταυτότητα και κοινή πολιτιστική κληρονομιά.

Εμφανώς συγκινημένος ο Γιώργος Κωνσταντίνου εξέφρασε τη βαθιά του τιμή και χαρά κι ευχαρίστησε θερμά την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τη μετατροπή του χώρου σε καλλιτεχνικό στέκι. Αναφέρθηκε με συγκίνηση στην απουσία της συμπρωταγωνίστριάς του, Μάρως Κοντού («του άλλου του μισού»), εκφράζοντας την ελπίδα ότι το πνεύμα της βρίσκεται στον χώρο. Επιπλέον, υπογράμμισε την ανάγκη να αναδεικνύονται παγκοσμίως τέτοια μνημεία που ανυψώνουν την τέχνη και την καλλιτεχνική ποιότητα ζωής κι υπογράμμισε τους πολυετείς αγώνες των Ελλήνων καλλιτεχνών -όσων ζουν και όσων έφυγαν- που έβαλαν το δικό τους «λιθαράκι», αφήνοντας με τη στήριξη της Πολιτείας μια ζωντανή πολιτιστική παρακαταθήκη για το μέλλον. «Πάντα με τη βοήθεια βέβαια ανθρώπων που κυβερνούν, να είμαστε πάντα σε έπαρση και να αφήνουμε μια περιουσία πίσω μας, μια διαθήκη, όπως είναι αυτό εδώ», τόνισε ο εκλεκτός ηθοποιός.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γ. Κωνσταντίνου τόνισε πως είναι ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένος για την τιμή και το προνόμιο να βρίσκεται στην ανακήρυξη του κτηρίου σε τέτοιο Θησαυρό και αναφερόμενος στις αναμνήσεις του από τα γυρίσματα στον χώρο απάντησε πως «ειναι τόσες οι ταινίες που έχω γυρίσει και σε τόσους χώρους, που θα έπρεπε να μιλώ συνέχεια για αυτούς!».

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Στις δηλώσεις της κατά την ανακήρυξη της «Οικίας» σε «Θησαυρό του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού», η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στη διαχρονική αξία της ταινίας του 1965 του Γιώργου Τζαβέλλα, εξηγώντας ότι πέρα από το χιούμορ και τις ατάκες, αποτύπωσε τη σύγκρουση δύο εποχών στην ελληνική κοινωνία: του πατριαρχικού προτύπου και της γυναικείας χειραφέτησης, καθιστώντας τη φράση της Ελενίτσας («σκασμός εσύ Αντωνάκη μου») εμβληματική για τις γυναίκες της δεκαετίας του ’60.

Η υπουργός περιέγραψε επίσης το παλιό ελληνικό σινεμά ως πολύτιμο αρχείο της κοινωνικής ζωής και της Πλάκας (που παλαιότερα ονομαζόταν «συνοικία των Θεών») κι η οποία με τα νεοκλασικά, τις αυλές και τα λουλούδια της χάρισε αυθεντικές εικόνες της παλιάς Αθήνας. Η υπουργός υπενθύμισε πως με την απόφαση του τον Αύγουστο του 2025 το υπουργείο στοχεύει όχι απλά στη διάσωση του κτηρίου επί της οδού Τριπόδων 32, αλλά και στη μετατροπή του σε χώρο προβολής ελληνικών ταινιών υπό τη διαχείριση του αναβαθμισμένου ΕΚΚΟΜΕΔ.

Επιπροσθέτως η υπουργός αναφέρθηκε στη διπλή ιστορική αξία του μνημείου: αφενός ως εξαιρετικού δείγματος αστικής αθηναϊκής κατοικίας της πρώιμης οθωνικής περιόδου (1836–1837) και αφετέρου λόγω των σημαντικών αρχαιολογικών καταλοίπων στον αύλειο χώρο του (τμήμα της αρχαίας οδού των Τριπόδων, κλίμακα του 4ου αι. π.Χ., αρχαία υδραυλικά έργα, βυζαντινά κατάλοιπα), όπου συνυπάρχουν όλες οι ιστορικές φάσεις της Αθήνας. Όπως τόνισε εμφατικά, «η οδός Τριπόδων συνέδεε το θέατρο του Διονύσου με την Αρχαία Αγορά, συνεπώς τι πιο κατάλληλος χώρος για μια προβολή τέχνης!».

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Όπως πρόσθεσε η κα Μενδώνη «μέσα σε αυτή τη μοναδική ατμόσφαιρα, αυτή η αθηναϊκή οικία απέκτησε μια ακόμα ζωή μέσω του σινεμά, χάρη στον Γιώργο Τζαβέλλα, στον Γιώργο Κωνσταντίνου, τη Μάρω Κοντού, την Τασσώ Καββαδία και πολλούς άλλους ακόμα. Ένα ιστορικό κτήριο που συνδέθηκε και με την κινηματογραφική μνήμη αποκτά σύντομα νέα ζωή ως χώρος προβολής των ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου, ως χώρος συνάντησης των Αθηναίων με την ιστορία και την τέχνη τους. Γι’ αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό για μας που η Οικία Κοκοβίκου ανακηρύσσεται σήμερα Θησαυρός του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού. Πλέον συγκαταλέγεται, όπως ακούσατε, στα 70 τοπόσημα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, με ιδιαίτερη συμβολική σημασία για την ιστορία του ευρωπαϊκού σινεμά».

Ευχαριστώντας την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου «για την τιμητική αυτή διάκριση, που αφορά συνολικά την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή -έτσι το εκλαμβάνουμε, όπως και τη διάκριση του Λευκού Πύργου το 2022, τοπόσημο στον κινηματογραφικό κόσμο του Θόδωρου Αγγελόπουλου», η κα Μενδώνη συνέδεσε την ανακήρυξη της «Οικίας Κοκοβίκου» σε «Θησαυρό του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου» με τη στρατηγική του υπουργείου για έναν εξωστρεφή, ανταγωνιστικό ελληνικό κινηματογράφο ενόψει της τελετής απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2027.

Πλέον πέρα από την αναγνωρισμένη πλέον κινηματογραφική του ταυτότητα, το κτήριο αναδεικνύεται–ενόψει και της δημοπράτησης εντός ολίγου του έργου για την αναπαλαίωση και ανακατασκευή του και ως σημαντικό σημείο συνάντησης του κινηματογραφικού και του ευρύτερου πολιτιστικού γίγνεσθαι. Κάτι που σε συνδυασμό με την σημαντική ιστορική, αρχιτεκτονική κι αρχαιολογική του αξία, θα αναδείξει ακόμη περισσότερο την διαχρονική πολιτιστική αξία της περιοχής της Πλάκας. Σημειωτέον ότι ακριβώς απέναντι στην “Οικία Κοκοβίκου” παραμένει, αναξιοποίητη και η παραδοσιακή οικία όπου είχε γυρισθεί η ταινία “Διπλοπενιές” με τους Α. Βουγιουκλάκη και Δ. Παπαμιχαήλ, δίπλα του είναι η οικία όπου γεννήθηκε το 1856 ο ποιητής Γεώργιος Δροσίνης, ενώ στη διασταύρωση Τριπόδων και Θέσπιδος βρισκόταν η κατοικία του αξέχαστου Ορέστη Μακρή.

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Μετά τα εγκαίνια, οι ενδιαφερόμενοι ήταν δυνατόν να παρακολουθήσουν μία ειδική προβολή στις 17.00 στο Ινστιτούτο Γκαίτε της εμβληματικής πλέον ταινίας του Τζαβέλλα «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα». Ένα, με τη σειρά του, πραγματικό πολιτιστικό μνημείο, το οποίο όχι μόνο έχει καταξιωθεί και ταυτίζεται με τη συνείδηση της λαϊκής αστικής παράδοσης, αλλά και για την ιστορία του νεοελληνικού σινεμά, που παρουσιάζει μία Αθήνα (κι εν γένει μία Ελλάδα) στο μεταίχμιο της αλλαγής και της εξέλιξής της, όχι μόνον αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά, αλλά και όσον αφορά τη μετάβαση στα νέα ήθη και στην εξίσωση των σχέσεων ανάμεσα στα δύο φύλα.

Πηγή ΑΠΕ – ΜΠΕ

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