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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Εθνικό Θέατρο διοργανώνει αφιέρωμα στον Πέλο και την Αλέκα Κατσέλη στις 15 Δεκεμβρίου, τιμώντας την προσφορά τους στο θέατρο και την εκπαίδευση.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει παρουσίαση δύο λευκωμάτων για το έργο τους, καθώς και συζητήσεις για την επιρροή τους στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας.

Διακεκριμένοι καλλιτέχνες και μαθητές της Δραματικής Σχολής «Πέλου Κατσέλη» θα μοιραστούν προσωπικές μαρτυρίες και αναμνήσεις από τη μαθητεία τους δίπλα στους δύο σημαντικούς δημιουργούς.

Το πρόγραμμα εστιάζει επίσης σε επίκαιρα ζητήματα της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της θεατρικής παιδείας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική παρακαταθήκη των τιμώμενων προσώπων.

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Αφιέρωμα στον Πέλο και την Αλέκα Κατσέλη, δύο εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου, που άφησαν βαθύ αποτύπωμα στη θεατρική εκπαίδευση και την πολιτιστική ζωή της χώρας, διοργανώνει το Εθνικό Θέατρο, την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου, στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ.

Η πορεία τους υπήρξε άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του Εθνικού Θεάτρου. Η Αλέκα Κατσέλη συγκαταλέγεται στις κορυφαίες τραγωδούς και πρωταγωνίστριες της εποχής της, με αδιάλειπτη παρουσία στην Επίδαυρο και το Ηρώδειο. Ο Πέλος Κατσέλης, ως σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του πρώτου «Άρματος Θέσπιδος» -της κινητής θεατρικής μονάδας του Εθνικού Θεάτρου, που έφερε το κλασικό ρεπερτόριο στην ελληνική περιφέρεια-, υπηρέτησε το λαϊκό θέατρο και το όραμα της πολιτιστικής αποκέντρωσης.



Για τον Πέλο και την Αλέκα Κατσέλη, η θεατρική παιδεία δεν περιοριζόταν στην εκπαίδευση των ηθοποιών, αλλά αποτελούσε μια ευρύτερη διαδικασία πνευματικής καλλιέργειας και διαμόρφωσης ήθους. Κεντρική θέση σε αυτήν είχε ο ποιητικός λόγος, από την αρχαία τραγωδία έως το δημοτικό τραγούδι, που αποτέλεσε και τον βασικό άξονα της διδασκαλίας τους. Ως πρωτεργάτες του Φυσικού Θεάτρου, διαμόρφωσαν μια προσέγγιση επίκαιρη μέχρι σήμερα, συνδέοντας την καλλιτεχνική δημιουργία με τη ζωή των τοπικών κοινωνιών, διατηρώντας ζωντανό τον διάλογο του θεάτρου με την κοινωνική πραγματικότητα.

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Στο πλαίσιο του Αφιερώματος στον Πέλο και την Αλέκα Κατσέλη, πρόκειται να παρουσιαστούν δύο λευκώματα των Εκδόσεων 24 Γράμματα, αφιερωμένα στη ζωή και το έργο τους.

«Ιππόλυτος», 1953 σκηνοθεσία Δ.Ροντήρη © Αρχείο ΕΛΙΑ – ΜΙΕΤ

Τον τόμο για τον Πέλο Κατσέλη επιμελήθηκε ο θεατρολόγος και σκηνοθέτης Ηλίας Μαλανδρής, ενώ το λεύκωμα για την Αλέκα Κατσέλη η συνθέτις Έφη Μαρκουλάκη. Μέσα από φωτογραφίες, συνεντεύξεις και μαρτυρίες αναδεικνύονται η πολύπλευρη παρουσία και η συμβολή τους στα θεατρικά δρώμενα και τη θεατρική εκπαίδευση, καθώς και ζητήματα που παραμένουν επίκαιρα, όπως η ανάγκη ίδρυσης Ακαδημίας Θεατρικών Σπουδών και ο σκοπός της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Παράλληλα, καλλιτέχνες που μαθήτευσαν στη Δραματική Σχολή «Πέλου Κατσέλη» ανατρέχουν στις μνήμες και τις εμπειρίες των χρόνων της μαθητείας τους, μοιράζονται τις επιρροές που δέχτηκαν από τους δασκάλους τους και μιλούν για την παρακαταθήκη που διαμόρφωσε τη μετέπειτα καλλιτεχνική τους διαδρομή.

Ο Πέλος Κατσέλης μπροστά στο Άρμα Θέσπιδος πάνω στην οροφή ενός φορτηγού © Αρχείο ΕΛΙΑ – ΜΙΕΤ

Πρόγραμμα εκδήλωσης

18:00 | Ώρα προσέλευσης

18:15–18:30 | Εναρκτήριοι χαιρετισμοί

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Αργυρώ Χιώτη | καλλιτεχνική διευθύντρια Εθνικού Θεάτρου, σκηνοθέτρια

Γιώργος Δαμιανός | εκδότης 24 Γράμματα

Νόρα Κατσέλη | ηθοποιός, τ. βουλεύτρια

Λούκα Κατσέλη | ομ. καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α., τ. υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας & Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, γενική διευθύντρια ΕΔΕΜ



18:30–18:45 | Οπτικοακουστικό αφιέρωμα

Ηλίας Μαλανδρής | θεατρολόγος, σκηνοθέτης, συγγραφέας, επιμελητής τόμου Πέλου Κατσέλη

Α. 18:45–19:30 | Η συμβολή του Πέλου και της Αλέκας Κατσέλη στα θεατρικά και πολιτισμικά δρώμενα

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Συντονίστρια: Μυρτώ Λοβέρδου | δημοσιογράφος, κριτικός θεάτρου, εφημερίδα Το Βήμα & ΤΑ ΝΕΑ

Θοδωρής Γκόνης | ηθοποιός και σκηνοθέτης, τ. καλλιτεχνικός διευθυντής ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, Φεστιβάλ Φιλίππων – Θάσου και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας

Δηώ Καγγελάρη | θεατρολόγος, διευθύντρια σπουδών της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, τ. επίκουρη καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Κατερίνα Καρρά | μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α., διδάκτωρ Θεατρολογίας

Νίκος Χατζόπουλος | ηθοποιός, σκηνοθέτης, μεταφραστής

«Οι μνηστήρες του θρόνου» Χένρικ Ίψεν © Αρχείο ΕΛΙΑ – ΜΙΕΤ





Β. 19:30–20:15 | Θεατρικός συγγραφέας – σκηνοθέτης – ηθοποιός: Ποια τα όρια της δημιουργικής ελευθερίας;

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Συντονιστής: Γρηγόρης Ιωαννίδης | καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α., κριτικός θεάτρου Εφημερίδα των Συντακτών

Σοφία Αντωνίου | σκηνοθέτρια

Σίμος Κακάλας | σκηνοθέτης, ηθοποιός

Μιχαήλ Μαρμαρινός | καλλιτεχνικός διευθυντής Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, σκηνοθέτης

Παναγιώτης Μέντης | θεατρικός συγγραφέας, ηθοποιός, πρόεδρος Δ.Σ. της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, τ. καλλιτεχνικός διευθυντής ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών

Ζωή Ρηγοπούλου | ηθοποιός, σκηνοθέτρια, μεταφράστρια





Γ. 20:15–20:45 | Μαρτυρίες από αποφοίτους της Δραματικής Σχολής Π. Κατσέλη

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«Στη φωλιά του κούκου» 1976 σκηνοθεσία Γ.Μεσσάλα © Αρχείο ΕΛΙΑ – ΜΙΕΤ

Συντονίστρια: Έφη Μαρκουλάκη | συνθέτρια, επιμελήτρια τόμου Αλέκας Κατσέλη Φώτης Αρμένης | ηθοποιός, συγγραφέας

Μαίρη Βιδάλη | ηθοποιός

Αννίτα Δεκαβάλλα | ηθοποιός, μεταφράστρια

Ελένη Καλλία | ηθοποιός, συγγραφέας

Δημήτρης Καταλειφός | ηθοποιός, σκηνοθέτης

Στάθης Λιβαθινός (μέσω βίντεο) | σκηνοθέτης, τ. καλλιτεχνικός διευθυντής Εθνικού Θεάτρου

Ματίνα Μόσχοβη | ηθοποιός, συγγραφέας

Σπύρος Παπαδόπουλος | ηθοποιός, σκηνοθέτης

Πάνος Σκουρολιάκος | ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας, τ. βουλευτής

Νίκη Τουλουπάκη | ηθοποιός



Δ. 20:45 | Κλείσιμο εκδήλωσης



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Info

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2026

Ώρα: 18:00–21:00

Χώρος: Κεντρική Σκηνή Κτηρίου Τσίλλερ (Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, Αθήνα)

Είσοδος ελεύθερη με προκράτηση θέσης εδώ

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