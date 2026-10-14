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Η παράσταση παρουσιάζει τη δραματική ιστορία της Φραγκογιαννούς μέσα από τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη και την ερμηνεία της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη.

Το μουσικό ψυχογράφημα βασίζεται στη δραματουργική επεξεργασία του Μάρκελλου Χρυσικόπουλου, ενώ τη μουσική εκτελεί το Ergon Ensemble υπό τη διεύθυνσή του.

Το έργο αναδεικνύει τον κόσμο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη μέσα από μια απαιτητική αφήγηση που αξιοποιεί τη μουσικότητα του πρωτότυπου γλωσσικού ιδιώματος.

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Το Εθνικό Θέατρο προσέθεσε λόγω εξάντλησης των εισιτηρίων δύο επιπλέον παραστάσεις για τη «Φόνισσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη και την ερμηνεία της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη, στις 24 και 25 Οκτωβρίου, στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ.

Ακολουθώντας τον βασικό αφηγηματικό άξονα του πρωτότυπου κειμένου, η νέα, συνεπτυγμένη εκδοχή της μουσικής σύνθεσης για σύνολο δωματίου, μετά την πρεμιέρα της στη Σκιάθο και την παρουσίασή της στο Βασιλικό Θέατρο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των 61ων Δημήτριων, τον περασμένο Σεπτέμβριο και Οκτώβριο αντίστοιχα, έρχεται για να αναδείξει, ακόμη μια φορά, τον σκοτεινό και βαθιά ποιητικό κόσμο του Παπαδιαμάντη, σε μια μοναδική σύμπραξη λόγου και μουσικής.

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Μέσα από την πυρετική ερμηνεία της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη και τη συναρπαστική μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη, που ερμηνεύεται μοναδικά από το Ergon Ensemble, υπό την εμπνευσμένη μουσική διεύθυνση του Μάρκελλου Χρυσικόπουλου -ο οποίος υπογράφει τη δραματουργική επεξεργασία του διηγήματος και τη μουσική δραματουργία του έργου-, ξεδιπλώνεται ένα καθηλωτικό μουσικό ψυχογράφημα.

Ακολουθώντας την παρτιτούρα της μουσικής, η σπουδαία ερμηνεύτρια διαβάζει αποσπάσματα του έργου σε μια ιδιότυπη, εξαιρετικά απαιτητική αφήγηση, αξιοποιώντας τη σπάνια μουσικότητα του μοναδικού γλωσσικού ιδιώματος του Παπαδιαμάντη και διατηρώντας ακέραιη τη δραματική του ένταση. Η μεταγραφή για μικρό μουσικό σύνολο φέρει την υπογραφή του μουσικολόγου, κλαρινετίστα και Αναπληρωτή Καθηγητή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Γιάννη Σαμπροβαλάκη.

Στο διήγημα του Παπαδιαμάντη κεντρική ηρωίδα είναι η Χαδούλα ή Φραγκογιαννού, μια βασανισμένη μεσόκοπη γυναίκα που έχει αναλώσει τη ζωή της υπηρετώντας τους άλλους: γονείς, σύζυγο, παιδιά, εγγόνια. Απαυδισμένη και αντιλαμβανόμενη τη δυσμενή θέση των γυναικών σε φτωχές, αγροτικές κοινωνίες όπως η δική της, καταλήγει να πιστέψει ότι είναι αποστολή της να απαλλάξει τον κόσμο από τα κορίτσια. Ξεκινά στραγγαλίζοντας τη νεογέννητη εγγονή της και ύστερα επαναλαμβάνει το φονικό.

Η ενδυματολογική επιμέλεια είναι της Εύας Νάθενα, η οποία υπογράφει την κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου έργου, με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη να ενσαρκώνει, προ τριετίας, τη Φραγκογιαννού και στη μεγάλη οθόνη.

Info

Κεντρική Σκηνή, Κτήριο Τσίλλερ

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: 23/10 | 21.00 || 24/10 | (νέα παράσταση) 18.00 & 21.00 || 25/10| (νέα παράσταση) 18.00 & 21.00

Τιμές εισιτηρίων: Διακεκριμένη Ζώνη 25€ | Α΄ Ζώνη 22€ | Β΄ Ζώνη 18€ | Γ΄ Ζώνη 10€ | Φοιτητικό – Νεανικό έως 28 ετών 12€ | Άνω των 65 ετών (εκτός Διακεκριμένης Ζώνης) 14€ | Κάρτα ανεργίας 5€ | ΑμεΑ 5€ – Συνοδός 5€ | Πολύτεκνοι / Τρίτεκνοι 10€ | Θέσεις μειωμένης ορατότητας 10€