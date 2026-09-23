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Η ηθοποιός Καρυοφυλλιά Καραμπέτη ερμηνεύει το έργο συνοδεία του Ergon Ensemble, υπό τη μουσική διεύθυνση και δραματουργική επιμέλεια του Μάρκελλου Χρυσικόπουλου.

Η παράσταση, η οποία αποτελεί συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Εθνικού Θεάτρου, παρουσιάζει τη βασανισμένη ηρωίδα Φραγκογιαννού που αποφασίζει να απαλλάξει τον κόσμο από τα κορίτσια.

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα, το έργο θα παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου και στην Αθήνα από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου.

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«Αντικρύ της σιδηράς πύλης του Κοινοβίου» στην Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας Σκιάθου έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, η «Φόνισσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη σε μορφή μελοδράματος, με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη και την ερμηνεία της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη, η οποία πριν από τρία χρόνια ενσάρκωσε τη Φραγκογιαννού και στη μεγάλη οθόνη.

Το Ergon Ensemble διηύθυνε ο Μάρκελλος Χρυσικόπουλος, ο οποίος υπογράφει τη δραματουργική επεξεργασία του διηγήματος και τη μουσική δραματουργία.

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Μέσα στην οργιώδη φύση της Σκιάθου -που τόσο ανάγλυφα περιγράφει ο Παπαδιαμάντης-, στην απόλυτη ησυχία του δειλινού, η «Φόνισσα», στην νέα αυτή εκδοχή, καθήλωσε το κοινό.

Η γλώσσα του συγγραφέα, οι αναφορές του στα τοπόσημα του νησιού, η τόσο επίκαιρη –ακόμα και σήμερα– μοίρα των «θυγατρίων», αλλά και η μοναδική σύμπραξη λόγου και μουσικής συγκίνησαν βαθιά το κοινό, που χειροκρότησε θερμά όλους τους συντελεστές.

Ακολουθώντας την παρτιτούρα της μουσικής, η σπουδαία ερμηνεύτρια διάβασε αποσπάσματα του έργου σε μια ιδιότυπη, πυρετική όσο και εξαιρετικά απαιτητική αφήγηση, αξιοποιώντας τη σπάνια μουσικότητα του μοναδικού γλωσσικού ιδιώματος του Παπαδιαμάντη και διατηρώντας ακέραιη τη δραματική του ένταση. Η μεταγραφή για μικρό μουσικό σύνολο φέρει την υπογραφή του μουσικολόγου, κλαρινετίστα και Αναπληρωτή Καθηγητή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Γιάννη Σαμπροβαλάκη.

Στο διήγημα του Παπαδιαμάντη κεντρική ηρωίδα είναι η Χαδούλα ή Φραγκογιαννού, μια βασανισμένη μεσόκοπη γυναίκα που έχει αναλώσει τη ζωή της υπηρετώντας τους άλλους: γονείς, σύζυγο, παιδιά, εγγόνια. Απαυδισμένη και αντιλαμβανόμενη τη δυσμενή θέση των γυναικών σε φτωχές, αγροτικές κοινωνίες όπως η δική της, καταλήγει να πιστέψει ότι είναι αποστολή της να απαλλάξει τον κόσμο από τα κορίτσια. Ξεκινά στραγγαλίζοντας τη νεογέννητη εγγονή της και κατόπιν επαναλαμβάνει το φονικό.

Μετά την πρεμιέρα της Σκιάθου, η «Φόνισσα», συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Εθνικού Θεάτρου, θα παρουσιαστεί στις 5 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, στο Βασιλικό Θέατρο -η παράσταση είναι ήδη sold out- στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων και στη συνέχεια, από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου, στην Αθήνα, στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου στο κτήριο Τσίλλερ.

Η ενδυματολογική επιμέλεια είναι της Εύας Νάθενα, η οποία υπογράφει την κινηματογραφική μεταφορά του έργου.

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Μελόδραμα • Νέα παραγωγή

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης / Γιώργος Κουμεντάκης

Η φόνισσα

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Δραματουργία, μουσική διεύθυνση: Μάρκελλος Χρυσικόπουλος

Μεταγραφή για μικρό μουσικό σύνολο: Γιάννης Σαμπροβαλάκης

Ερμηνεύει η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

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Συμμετέχει το Ergon Ensemble

Μουσική προετοιμασία: Σοφία Ταμβακοπούλου

Συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το Εθνικό Θέατρο

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Η παράσταση στην Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Σκιάθου.



Φωτογραφίες: Γιάννης Αντώνογλου

Βίντεο: Μιχάλης Ασθενίδης

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Info

Παραστάσεις:

– 5 Οκτωβρίου 2026 | Βασιλικό Θέατρο | Θεσσαλονίκη

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Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί.

– 23-25 Οκτωβρίου 2026 | Εθνικό Θέατρο | Κεντρική Σκηνή, Κτήριο Τσίλλερ | Αθήνα



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