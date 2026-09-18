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Πουρνάρας» την έκθεση για την εικαστικό Όπυ Ζούνη με τίτλο «Ιστορίες στο Τετράγωνο - Ανοικτά Βιβλία».

Η έκθεση περιλαμβάνει δεκαεννέα έργα, προσωπικά αντικείμενα, επιστολές, επιστημονικά βιβλία και αρχειακό υλικό που αναδεικνύουν τη μακρά καλλιτεχνική πορεία της πρωτοπόρου δημιουργού.

Η επιμελήτρια Νικολένα Καλαϊτζάκη - Ζούνη επισημαίνει ότι τα εκθέματα αποτελούν κομβικό σταθμό της μορφολογικής ωριμότητας της εικαστικού και της συστηματικής ενασχόλησής της με το συναρμολόγημα.

Την έκθεση εγκαινίασε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ενώ η λειτουργία της θα διαρκέσει έως τις 29 Οκτωβρίου 2026.

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Δεκαεννέα έργα, 10 βιβλία, 18 επιστολές, δύο έργα φίλων και τα δύο τελευταία κείμενα της κορυφαίας Ελληνίδας εικαστικού, περιλαμβάνει η έκθεση «Όπυ Ζούνη: Η Τέχνη είναι η ίδια η Ζωή: Ιστορίες στο Τετράγωνο – Ανοικτά Βιβλία», που εγκαινιάστηκε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως στην Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας».

«Η σημερινή εκδήλωση του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ είναι μια έκθεση, που τολμώ να πω, ενώνει την τέχνη με τη δημοσιογραφία. Η Όπυ Ζούνη, κατάφερε να δημιουργήσει μια δική της, εντελώς ατομική αισθητική. Μια προσωπική γλώσσα, που εύκολα αναγνωρίζεται και διακρίνεται. Μέσα από τη γεωμετρία, το φως και τις σχέσεις των σχημάτων της μας προσκαλεί να δούμε τον κόσμο με διαφορετικό βλέμμα. Να ανακαλύψουμε το καινούργιο μέσα από ερωτήματα που προκαλεί το έργο της και να οδηγηθούμε έτσι στην αλήθεια. Την ίδια πρόθεση έχει και η ερευνητική δημοσιογραφία. Επιδιώκει να ανακαλύψει την αλήθεια και την πραγματικότητα -να αίρει τα πέπλα της σιωπής και του ψεύδους, να προσθέσει στοιχεία άγνωστα αλλά σημαντικά», ανέφερε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό της η Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ και του Μορφωτικού της Ιδρύματος Μαρία Αντωνιάδου ανοίγοντας την εκδήλωση.

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Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και η Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ και του Μορφωτικού Ιδρύματος, Μαρία Αντωνιάδου. Φωτογραφίες: Χάρης Ακριβιάδης

«Η Όπυ Ζούνη υπήρξε –και παραμένει μέσα από το έργο της -μια από τις κορυφαίες μορφές της ελληνικής σύγχρονης δημιουργίας», τόνισε από την πλευρά της η Νίκη Κεραμέως. «Το έργο της, με τη γεωμετρική του καθαρότητα και τη διεθνή του αναγνώριση, έχτισε γέφυρες ανάμεσα στην ελληνική εικαστική παράδοση και τα μεγάλα ρεύματα της παγκόσμιας αφαίρεσης. Πέρα όμως από την καλλιτεχνική της συνεισφορά, η Ζούνη υπήρξε παράδειγμα ήθους και συνέπειας. Μία γυναίκα που αντιμετώπισε τις αντιξοότητες στη διαδρομή της με αξιοπρέπεια και δύναμη, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένη στην τέχνη της. Αυτή η στάση ζωής αποδεικνύει ότι η δημιουργία δεν είναι μόνο μία αισθητική κατεύθυνση, αλλά και τρόπος ανθεκτικότητας και αυτοπραγμάτωσης». Και η κυρία Κεραμέως κατέληξε: «Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, τιμώντας σήμερα το έργο και τη ζωή της Όπυς Ζούνη, συνεχίζει μια παράδοση πολιτισμικής ευθύνης που ξεπερνά τα στενά όρια της επαγγελματικής ένωσης και αγγίζει το σύνολο της κοινωνίας».

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως με τους γιους της Όπυς Ζούνη, Θεοκλή- Πέτρο Ζούνη (αριστερά) και Γιάννη Ζούνη (δεξιά).

Ο γιος της καλλιτέχνιδας, καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, Θεοκλής-Πέτρος Ζούνης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «Η έκθεση μέσα από τα 19 εικαστικά έργα της Όπυ Ζούνη, τα 10 βιβλία με εικόνα έργου της Όπυ Ζούνη, τις 18 επιστολές, τα δύο έργα φίλων καλλιτεχνών της Όπυ Ζούνη (Λίλα Παπούλα, Cezar) καθώς και τα δύο τελευταία κείμενα της (‘Ένα έργο ποιητικό’για την φίλη Λίλα Παπούλα, και ‘Καλλιτέχνες και Χορηγία: Σκέψεις ενός εικαστικού Καλλιτέχνη’ για το βιβλίο Πολιτιστική πολιτική, χορηγία και εταιρική κοινωνική ευθύνη του Καθηγητή κ. Γιώργου Γκαντζιά) επιχειρεί να φωτίσει πτυχές του εικαστικού της έργου, της ζωής της και της στάσης της ζωής της».

Όπυ Ζούνη, «Ιστορίες στο Τετράγωνο: Δύο πόρτες», 40×40 cm, ακρυλικά σε ξύλο (1994-2001)

Η επιμελήτρια της έκθεσης, Νικολένα Καλαϊτζάκη – Ζούνη, ολοκλήρωσε τις ομιλίες αναφέροντας: «Η εφευρετική, παθιασμένη με την τέχνη της, ακούραστη δημιουργός, Όπυ Ζούνη, επιδόθηκε, καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής της, στην αναζήτηση ποικίλων τρόπων προσέγγισης και απόδοσης των έργων της αφήνοντας στις επόμενες γενιές μια πολύτιμη παρακαταθήκη που απαρτίζεται από: ζωγραφικά έργα, κολάζ, κατασκευές, γλυπτά, videoart και εγκαταστάσεις».

Όπυ Ζούνη, «Ιστορίες στο Τετράγωνο: Καπνίστρια», 38×38 cm, μικτή τεχνική σε ξύλινη κατασκευή (1994-2000)

Την εκδήλωση συντόνισε η Γραμματέας του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ, Κατερίνα Λυμπεροπούλου.

Η Γραμματέας του Μορφωτικού Ιδρύματος κ. Κατερίνα Λυμπεροπούλου

Info

Βιβλιοθήκη ΕΣΗΕΑ «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας», Ακαδημίας 20, 2ος όροφος



«Όπυ Ζούνη: Η Τέχνη είναι η ίδια η Ζωή: Ιστορίες στο Τετράγωνο – Ανοικτά Βιβλία»



Διάρκεια έκθεσης έως 29 Οκτωβρίου 2026

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 9:00-16:00.