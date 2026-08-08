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Το έργο περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό εκθεσιακών χώρων, την αναβάθμιση του φωτισμού και της σήμανσης, καθώς και την αποκατάσταση έργων τέχνης και αιθουσών.

Παράλληλα, αναβαθμίζονται τα συστήματα κλιματισμού για την προστασία των υποδομών από τα κύματα καύσωνα, ενώ αξιοποιούνται νέες εκθεσιακές επιφάνειες στο Παλάτσο Πίττι.

Στους Κήπους Μπόμπολι προβλέπεται η αποκατάσταση ιστορικών σημείων και η ανάπλαση του υπαίθριου χώρου, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των επισκεπτών.

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Σε ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα εκσυγχρονισμού στην ιστορία τους προχωρούν οι Πινακοθήκες Ουφίτσι της Φλωρεντίας. Το εμβληματικό μουσειακό συγκρότημα θα μεταμορφωθεί μέσα στην επόμενη διετία, χωρίς να ανασταλεί η λειτουργία του.

Το πρόγραμμα που υλοποιείται χάρη σε μία επένδυση ύψους 50 εκατ. ευρώ, αφορά δεκάδες επιμέρους παρεμβάσεις στην Πινακοθήκη, το γειτονικό Παλάτσο Πίττι και τους Κήπους Μπόμπολι. Ορισμένα έργα έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ τα υπόλοιπα θα υλοποιηθούν σταδιακά τους επόμενους μήνες, ώστε το κοινό να συνεχίσει να επισκέπτεται το μουσείο.

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«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια επέμβαση πρωτοφανούς κλίμακας και βάθους. Με την ολοκλήρωσή της, το συγκρότημα των Ουφίτσι θα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό και θα εδραιώσει περαιτέρω τη θέση του ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά σύμβολα της Ιταλίας», δήλωσε ο διευθυντής του Μουσείου, Σιμόνε Βέρντε.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ανασχεδιασμό των εκθεσιακών χώρων, νέα μουσειογραφική προσέγγιση, ανανεωμένο φωτισμό, σύγχρονη σήμανση και ενημερωτικές πινακίδες, αποκατάσταση έργων τέχνης και αιθουσών, καθώς και αξιοποίηση χώρων που μέχρι σήμερα δεν χρησιμοποιούνταν, δημιουργώντας επιπλέον εκθεσιακή επιφάνεια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κλιματισμού και ελέγχου των περιβαλλοντικών συνθηκών, με την εγκατάσταση νέων πύργων ψύξης, μια επένδυση που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς τα ολοένα συχνότερα κύματα καύσωνα στην Ευρώπη δοκιμάζουν τις αντοχές μουσείων και ιστορικών μνημείων.

Στους Κήπους Μπόμπολι προβλέπεται η αποκατάσταση του αμφιθεάτρου, ώστε να φιλοξενεί ξανά δημόσιες εκδηλώσεις, καθώς και εργασίες στην Κρήνη του Ποσειδώνα και στη υδάτινη δεξαμενή του Isolotto. Παράλληλα, ο τελευταίος όροφος του Παλάτσο Πίττι, γνωστός ως Piano degli Occhi, θα μετατραπεί σε νέο εκθεσιακό χώρο έκτασης περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων.

Στα Ουφίτσι θα επαναλειτουργήσουν πλήρως ανασχεδιασμένες οι αίθουσες της φλαμανδικής ζωγραφικής, ενώ δημιουργείται και νέα ενότητα αφιερωμένη στην ιστορία των συλλογών του μουσείου. Προβλέπεται επίσης νέος χώρος υποδοχής στη Sala Magliabechiana, την ιστορική αίθουσα του συγκροτήματος με θέα στην Piazza del Grano, που θα εξυπηρετεί καλύτερα τη ροή του κοινού και την πρόσβαση στο μουσείο.

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Ήδη ολοκληρώθηκε η αναδιαμόρφωση των αιθουσών του Σάντρο Μποτιτσέλι, όπου οι τοίχοι απέκτησαν τη χαρακτηριστική «αναγεννησιακή γκρίζα» απόχρωση, εμπνευσμένη από την ιστορική εικόνα του μουσείου. Τα αριστουργήματα «Η Άνοιξη» και «Η Γέννηση της Αφροδίτης» εκτίθενται πλέον σε νέες προθήκες τελευταίας τεχνολογίας, ενώ τοποθετήθηκαν αντικριστά, ώστε να δημιουργείται ένας διαφορετικός διάλογος μεταξύ των δύο έργων και να διευκολύνεται η κίνηση του κοινού.

Τα τελευταία δύο χρόνια φυτεύτηκαν επίσης περισσότεροι από 3.600 νέοι θάμνοι και φυτά στους Κήπους Μπόμπολι, ενισχύοντας τον ιστορικό χαρακτήρα του υπαίθριου χώρου.

Το 2025 οι Πινακοθήκες Ουφίτσι υποδέχθηκαν περίπου 5,3 εκατομμύρια επισκέπτες, γεγονός που καθιστά αναγκαία την καλύτερη διαχείριση των επισκεπτών στους στενούς διαδρόμους και τις σχετικά μικρές αίθουσες του ιστορικού συγκροτήματος, το οποίο ανεγέρθηκε τον 16ο αιώνα κατ’ εντολή του δούκα της Φλωρεντίας Κόζιμο Α΄ των Μεδίκων ως διοικητικό κέντρο της πόλης, απέναντι από το Παλάτσο Πίττι, στην όχθη του ποταμού Άρνου.

Με πληροφορίες από artnews, ANSA

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