Το τελευταίο μυθιστόρημα της μπεστ σέλερ σειράς βιβλίων «Αγώνες Πείνας», με τίτλο «Sunrise on the Reaping», ξεπέρασε σε πωλήσεις το 1,5 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως μέσα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.

Πρόκειται για το καλύτερο άνοιγμα που έχει γίνει ποτέ στην αγορά για τη blockbuster σειρά της Αμερικανίδας συγγραφέα Σούζαν Κόλινς.

Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες πωλήθηκαν 1,2 εκατομμύρια αντίτυπα, ξεπερνώντας τα μπεστ σέλερ «Η Μπαλάντα των Αηδονιών & των Φιδιών» (Ψυχογιός, 2020) και «Κοτσυφόκισσα» (Ψυχογιός, 2010).

Το νέο μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε στις 18 Μαρτίου, έχει λάβει ιδιαίτερα ευνοϊκές κριτικές και έχει κατακτήσει ήδη την τρίτη θέση στα μπεστ σέλερ της χρονιάς στις ΗΠΑ.

«Οι πωλήσεις του ″Sunrise on the Reaping″ ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, όπως και η θετική ανταπόκριση τόσο των κριτικών όσο και των θαυμαστών σε όλο τον κόσμο», ανέφερε σε δήλωσή της η Ellie Berger, πρόεδρος του εκδοτικού οίκου Scholastic Trade.

Η υπόθεση του «Sunrise on the Reaping» επικεντρώνεται στον κόσμο του Πάνεμ, 24 χρόνια πριν από τα γεγονότα των Αγώνων Πείνας. Η αφήγηση ξεκινά από το πρωί του θερισμού των 50ων Αγώνων Πείνας, γνωστού και ως «Second Quarter Quell», όταν αγωνίζεται ο Haymitch Abernathy τον οποίο στις ταινίες υποδύεται ο Αμερικανός ηθοποιός Γούντι Χάρελσον.

«Για το νέο μυθιστόρημα, άντλησα έμπνευση από την ιδέα του Ντέιβιντ Χιουμ σχετικά με την έμμεση υποταγή και την ευκολία με την οποία οι λίγοι κυβερνούν τους πολλούς. Παράλληλα, ήθελα να εξετάσω καλύτερα την πρακτική της προπαγάνδας αλλά και την δύναμη όσων μπορούν και ελέγχουν τον λόγο», ανέφερε σε δήλωση της η Κόλινς.

Μέχρι σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα και των πέντε βιβλίων της σειράς «The Hunger Games», ενώ έχουν μεταφραστεί σε 55 γλώσσες.

Η κινηματογραφική μεταφορά των βιβλίων «Hunger Games»

Το βιβλίο «Η Μπαλάντα των Αηδονιών & των Φιδιών» μεταφέρθηκε στην μεγάλη οθόνη το 2023 με τίτλο «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes», σε σκηνοθεσία του Αμερικανού Φράνσις Λόρενς. Η πρίκουελ ταινία εκτυλίσσεται 64 χρόνια πριν από τα γεγονότα της αρχικής τριλογίας και συστήνει τον δεκαοκτάχρονο Κοριολανό Σνόου πριν γίνει πρόεδρος της Πάνεμ. Πρωταγωνιστούν οι Ρέιτσελ Ζέγκλερ, Τομ Μπλάιθ, Βαϊόλα Ντέιβις και Πίτερ Ντίνκλατζ.

Η πρώτη ταινία του σίκουελ «Αγώνες Πείνας» (The Hunger Games) κυκλοφόρησε το 2012 με πρωταγωνιστές την Τζένιφερ Λόρενς και τον Τζος Χάτσερσον. Ακολούθησαν οι ταινίες, «The Hunger Games: Φωτιά» το 2013, «The Hunger Games: Επανάσταση – Μέρος 1» ένα χρόνο αργότερα, και «The Hunger Games: Επανάσταση – Μέρος 2» το 2015.

Η κινηματογραφική μεταφορά του «Sunrise on the Reaping» πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 20 Νοεμβρίου του 2026. Ο σκηνοθέτης Φράνσις Λόρενς και ο σεναριογράφος Μάικλ Αρντ θα ενώσουν ξανά δυνάμεις για το επιτυχημένο franchise, οι εισπράξεις του οποίου στο παγκόσμιο box office αγγίζουν τα 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Με πληροφορίες από Associated Press, The Hollywood Reporter

