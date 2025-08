Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι, Τζίνι Σίλι που άφησε τη σφραγίδα της με την επιτυχία “Don’t touch me”, για το οποίο μάλιστα είχε λάβει και βραβείο Grammy.

΄Οπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός της στο «People», η σταρ έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 1η Αυγούστου στο ιατρικό κέντρο Summit στο Χέρμιτατ του Τενεσί, από επιπλοκές εντερικής λοίμωξης έχοντας υποστεί μεγάλα ζητήματα υγείας ιδιαίτερα ύστερα από την απώλεια του συζύγου της, Γιουτζίν Γουόρντ από καρκίνο τον Δεκέμβριο του 2024.

Υποβλήθηκε σε «πολλαπλές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη την άνοιξη για αποκατάσταση σπονδύλων», καθώς και σε «δύο επείγουσες επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα», όπως ανέφερε η ανακοίνωση. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της είχε περάσει «11 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας» και υπέστη «πνευμονία».

Jeannie Seely, trailblazing country singer behind hits like ‘Don’t Touch Me,’ dies at 85 https://t.co/rlL9zbJpqa pic.twitter.com/aRkcuG1Pcn August 2, 2025

Η Σίλι γνώρισε μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 1960 με το τραγούδι Don’t Touch Me (1966). Ξεχώρισε και με άλλα τραγούδια όπως τα A Wanderin’ Man, I’ll Love You More (Than You’ll Need) και το ντουέτο της με τον Τζακ Γκριν το 1969, Wish I Didn’t Have to Miss You.

Ήταν αφοσιωμένο και ιστορικό μέλος του Grand Ole Opry, του πιο εμβληματικού θεσμού της κάντρι μουσικής στις ΗΠΑ, με περισσότερες από 5.300 εμφανίσεις στη σκηνή του — αριθμός-ρεκόρ για γυναίκα καλλιτέχνιδα.