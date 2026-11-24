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Φτωχότερος έγινε ο καλλιτεχνικός χώρος, καθώς έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (24.11.2026) ο γνωστός Έλληνας ηθοποιός, Τέλης Ζώτος

Ο Τέλης Ζώτος ήταν 85 ετών και είχε εργαστεί για πολλές δεκαετίες ως ηθοποιός, έχοντας μια σημαντική πορεία στο θεατρικό σανίδι. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω μιας ανάρτησης Instagram.

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«Αντίο Τέλη μου! Καλέ μας φίλε! Μόλις λίγες μέρες πριν ήμασταν μαζί στο Σύλλογο Αιγυπτιωτών Ελλήνων και διασκεδάζαμε. Κι έφυγες σήμερα ξαφνικά…

Ένας χρυσός άνθρωπος ο Τέλης Ζώτος! Θεατράνθρωπος, με σπουδαίες ερμηνείες και με αξέχαστους ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ…» έγραψε στην ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ποιος ήταν ο Τέλης Ζώτος

Ο Τέλης Ζώτος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1941 και έζησε εκεί τα πρώτα χρόνια της ζωής του.

Ήταν απόφοιτος της Βασιλικής Ακαδημίας Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου (R.A.D.A).

Ξεκίνησε τη θεατρική του καριέρα δίπλα στον Δημήτρη Ροντήρη. Γύρισε τον κόσμο παίζοντας στα μεγαλύτερα θέατρα και από το 1967 συνεργαζόταν με μεγάλους θιάσους.

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Επίσης, πρωταγωνίστησε σε 15 περίπου έργα του ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου στο «Θέατρο της Δευτέρας» της ΕΡΤ.

Παράλληλα, ο Τέλης Ζώτος ήταν αφηγητής σε πολλά ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ με σκηνοθέτη – παραγωγό τον Γ. Πετρίτση και παλιότερα παρουσίαζε τηλεοπτικά παιχνίδια.

Ήταν ραδιοφωνικός παραγωγός στην ΕΡΤ και Jeronymo Groovy.

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Στο παρελθόν δίδασκε Θεατρική Αγωγή στο Κεντρικό Ωδείο.

Από το 1990 έως το 1996 ήταν πολιτιστικός εκπρόσωπος του Δήμου Βριλησσίων και από το 2003 έφορος για τα πολιτιστικά του δήμου.

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