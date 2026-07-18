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Ο Βρετανός ηθοποιός Τομ Χίντλστον παρουσιάζει τη σειρά τριών επεισοδίων που ανασυστήνει τις τελευταίες ώρες της Πομπηίας πριν από την έκρηξη του Βεζουβίου το 79 μ.Χ.

Ειδικοί επιστήμονες παρουσιάζουν νέα στοιχεία στη σειρά, τα οποία αμφισβητούν παλαιότερες υποθέσεις σχετικά με την καταστροφή και τη δυνατότητα διαφυγής των κατοίκων.

Η παραγωγή ακολουθεί τις προσωπικές ιστορίες Ρωμαίων πολιτών, των οποίων η ζωή επηρεάστηκε καθοριστικά από τα γεγονότα της ηφαιστειακής έκρηξης στην περιοχή.

Ο Τομ Χίντλστον εμπνεύστηκε για τη δημιουργία της σειράς από ένα ταξίδι που πραγματοποίησε στην περιοχή της Καμπανίας σε νεαρή ηλικία.

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«Pompeii: Out of Time» τιτλοφορείται το νέο δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ του National Geographic, που θα είναι διαθέσιμο από τις 23 Ιουλίου στο Disney+.

Το docudrama τριών επεισοδίων, με παρουσιαστή τον Βρετανό ηθοποιό Τομ Χίντλστον, που έκανε επίσημη πρεμιέρα στο Βρετανικό Μουσείο, επιχειρεί να ανασυστήσει τις τελευταίες ώρες της Πομπηίας προτού ο Βεζούβιος καταστρέψει τη ρωμαϊκή πόλη το 79 μ.Χ.

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Με τη συνδρομή αρχαιολόγων, ιστορικών, γεωλόγων και άλλων ειδικών, η σειρά ντοκιμαντέρ εξετάζει νέα στοιχεία που αμφισβητούν μακροχρόνιες υποθέσεις σχετικά με την καταστροφή, συμπεριλαμβανομένων ευρημάτων που υποδηλώνουν ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να είχαν την ευκαιρία να διασωθούν.

Στη σειρά, ο Χίντλστον ακολουθεί τις ιστορίες Ρωμαίων οι ζωές των οποίων άλλαξαν για πάντα καθώς εκτυλίσσονταν η καταστροφή.

Οι θαυμαστές της Marvel ίσως θυμούνται ότι στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς Loki των Marvel Studios, στην οποία πρωταγωνίστησε ο Τομ Χίντλστον, ο Mobius (Όουεν Γουίλσον) ταξίδεψε στο χρόνο στην Πομπηία το 79 μ.Χ., λίγο προτού η έκρηξη του ηφαιστείου σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους σε έξι ρωμαϊκές πόλεις και οικισμούς.

Η ιδέα σειράς για την Πομπηία γεννήθηκε το 1998, όταν ο 17χρονος Χίντλστον και δύο φίλοι του έκαναν ένα ταξίδι στην περιοχή της Καμπανίας στην Ιταλία. Αυτό που ξεκίνησε ως διασκέδαση σύντομα μετατράπηκε σε μια εμπειρία που άλλαξε τη ζωή του. Τότε επισκέφθηκε τα ερείπια της Πομπηίας και της γειτονικής της πόλης, του Ερκολάνο, τα οποία έχουν ανασκαφεί και διατηρηθεί με εκπληκτική λεπτομέρεια.

Ο Χίντλστον μπόρεσε να δει πώς έζησαν, αλλά και πώς πέθαναν οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς τα λείψανα 100 Ρωμαίων εξακολουθούν να εκτίθενται ως γύψινα εκμαγεία. «Ένιωσα τα 2000 χρόνια που μεσολάβησαν από εμένα και τους κατοίκους της Πομπηίας να συμπιέζονται», δήλωσε ο Χίντλστον.

«Όταν το National Geographic επικοινώνησε μαζί μου για να δημιουργήσω κάτι στον χώρο της μη μυθοπλασίας, σίγουρα ένιωσα πραγματικά ενθαρρυμένος από την εμπειρία του Κρις Χέμσγουορθ» είπε ο ηθοποιός αναφερόμενος στον συνάδελφό του, ο οποίος επίσης δημιούργησε σειρά ντοκιμαντέρ. «Μπόρεσα να δω ότι το συγκεκριμένο έργο στην πραγματικότητα διευρύνει τους ορίζοντες μου ως ερμηνευτή», τόνισε σε δηλώσεις του στο THR.