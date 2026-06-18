Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η γνωστή σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix “America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders” φέρνει στο προσκήνιο τη ζωή των μαζορετών των Dallas Cowboys, με την τρίτη σεζόν να ρίχνει φως στον αγώνα για οικονομική αναγώριση.

Ο αγώνας για την οικονομική αναγώριση

«Ο κόσμος μας έλεγε: Κορίτσια, παλέψτε για περισσότερα!», δήλωσε χαρακτηριστικά η Kylie Dickson, περιγράφοντας την απογοήτευση των μελών της ομάδας όταν κατάλαβαν ότι δεν υπήρχε καμία ουσιαστική αύξηση στα συμβόλαιά τους για τη σεζόν 2024-25.

Advertisement

Advertisement

Μετά όμως από συστηματική πίεση και διαπραγματεύσεις, η δικαίωση ήρθε: για τη σεζόν 2025-26, οι Dallas Cowboys συμφώνησαν σε μια αύξηση της τάξεως του 400%.

Βέβαια, για χρόνια, οι μαζορέτες λάμβαναν μόνο τον κατώτατο μισθό. Μία μαζορέτα των Dallas Cowboys κέρδιζε περίπου 150 δολάρια ανά αγώνα, με μέσο ετήσιο εισόδημα μόλις 22.500 δολαρίων – ένα ποσό δραματικά χαμηλότερο από άλλες θέσεις εργασίας στο γήπεδο, όπως οι μασκότ ή οι υπεύθυνοι για το νερό των παικτών.

Για τους διοικούντες, οι χορεύτριες δεν «έρχονται για τα χρήματα αλλά για το πάθος τους». Οι κοπέλες, όμως δεν το υποστήριζαν ποτέ αυτό και χάρη στις διεκδικήσεις τους, η ωριαία αμοιβή ανεβαίνει στα 75 δολάρια και η αμοιβή ανά αγώνα στα 2.500 δολάρια. Για τα μέλη της ομάδας, αυτό δεν ήταν απλώς μια οικονομική ανάσα, αλλά μια νίκη αρχών. «Συγκινούμαι όταν σκέφτομαι ότι ήμουν μέρος αυτού. Χαίρομαι που έφερα αλλαγή για τα κορίτσια που έρχονται μετά από μένα», δήλωσε η Armani Latimer.

Ένας κόσμος αυστηρών κανόνων

Το επίτευγμα αυτό αποκτά μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς το αυστηρό πλαίσιο μέσα στο οποίο εργάζονται. Η «στρατιωτική» πειθαρχία της ομάδας ξεκίνησε το 1972 από τη χορογράφο Texie Waterman και εδραιώθηκε την περίοδο 1976-1989 υπό τη διεύθυνση της Suzanne Mitchell.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι προπονητές επέβαλλαν τα κορίτσια σε εξαντλητικά προγράμματα γυμναστικής, αυστηρούς περιορισμούς στις κοινωνικές εξόδους και πολύ συγκεκριμένες οδηγίες για τα ταξίδια της ομάδας κατά τη διάρκεια των πλέι οφ και του Super Bowl.

Σήμερα, υπό την καθοδήγηση της τρέχουσας διευθύντριας Kelli Finglass, οι κανόνες αυτοί παραμένουν σε ισχύ, προκαλώντας συχνά το ενδιαφέρον του κοινού, όπως αποτυπώνεται και στη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix.

Η διοίκηση, μέσω της Kelli Finglass, αναγνώρισε τελικά τη σημασία αυτού του αγώνα, χαρακτηρίζοντας την επιτυχία των κοριτσιών ως κάτι που «έπρεπε να είχε γίνει εδώ και 60 χρόνια». Η επιτυχία των μαζορετών των Dallas Cowboys ανοίγει πλέον τον δρόμο για αντίστοιχες διεκδικήσεις στον χώρο του επαγγελματικού χορού παγκοσμίως, αποδεικνύοντας ότι ο «ελίτ» αθλητισμός οφείλει να αναγνωρίζει την αξία όλων όσοι συμμετέχουν σε αυτόν