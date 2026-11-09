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Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εργαστήριο εικονογράφησης για ενήλικες, με τη ζωγράφο-εικονογράφο Μάρια Μπαχά, στο κτήριό του, στον Ταύρο.

Σε δύο συναντήσεις, τη Δευτέρα 16 και τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 (ώρα 10:00-11:30), και με αφετηρία τον «Ερωτόκριτο» του Βιτσέντζου Κορνάρου, οι συμμετέχοντες προσεγγίζουν, μέσα από την εικονογράφηση, τις φορεσιές των ηρώων και την εποχή του έργου. Με τη βοήθεια βιβλίων, εικόνων και άλλου πληροφοριακού υλικού της Βιβλιοθήκης του Πολιτιστικού Ιδρύματος, γνωρίζουν στοιχεία της ελληνικής ενδυματολογικής παράδοσης και διερευνούν τη σχέση της φορεσιάς με την ταυτότητα και την πολιτιστική κληρονομιά κάθε τόπου.

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Στο εργαστήριο αξιοποιείται επίσης επιλεγμένο φωτογραφικό υλικό από την έκθεση «Καρυάτις Δ | Χίος» του Γιώργου Τατάκη, που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας Χίου του Ιδρύματος. Τριάντα έξι ασπρόμαυρες φωτογραφίες αναδεικνύουν παραδοσιακές ενδυμασίες και τις παραλλαγές τους από 21 χωριά της Χίου, με γυναίκες διαφορετικών γενεών να φωτογραφίζονται σε χαρακτηριστικά τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού.

Παρατηρώντας μοτίβα, υφές και διακοσμητικά στοιχεία των ενδυμασιών, οι συμμετέχοντες αντλούν ιδέες για τις δικές τους δημιουργίες. Με φωτογραφίες, κολάζ και μικτές τεχνικές, σχεδιάζουν τα κοστούμια των ηρώων και «ντύνουν» τους πρωταγωνιστές της ιστορίας.

Η συμμετοχή και τα υλικά είναι δωρεάν.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στη διεύθυνση [email protected], γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι 20 πρώτοι θα ενημερωθούν σχετικά.

Βιβλιοθήκη

Δωρίδος 2 & Λ. Ειρήνης 14, Ταύρος

Τ: 210 3739651-3739552 | www.piop.gr