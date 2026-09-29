Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας, που τιμάται κάθε χρόνο το δεύτερο Σάββατο του Οκτωβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δύο εικαστικά εργαστήρια ζωγραφικής και χαρακτικής για ενήλικες, στο κτήριό του στον Ταύρο.

Με εμψυχωτή τον εικαστικό Χρήστο Ρουμελιώτη, τα εργαστήρια αναδεικνύουν τη δύναμη της τέχνης ως μέσου έκφρασης, αυτογνωσίας και σύνδεσης με τις προσωπικές μας εμπειρίες, προσκαλώντας τους συμμετέχοντες να μοιραστούν σκέψεις, μνήμες και συναισθήματα μέσα από την εικαστική δημιουργία.

Advertisement

Advertisement

Το πρώτο εργαστήρι, με τίτλο «Η μνήμη του αντικειμένου», θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.», την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 (ώρα 17:30-19:00). Στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να εξερευνήσουν τα μονοπάτια της τέχνης μέσα από το προσωπικό τους βίωμα και να ανακαλύψουν τη σημασία της δημιουργίας για την ψυχική υγεία.

Το δεύτερο, με τίτλο «Χάρτες», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 (ώρα 17:30-19:00). Κάθε άνθρωπος κουβαλά έναν διαφορετικό χάρτη: δρόμους που θυμάται, σπίτια, διαδρομές, πρόσωπα, μυρωδιές, ήχους, σημεία συνάντησης, τόπους που υπάρχουν ακόμη, τόπους που έχουν αλλάξει ή χαθεί, αλλά και τόπους που φαντάζεται για το μέλλον. Από αυτούς τους προσωπικούς χάρτες ξεκινά το εργαστήριο ζωγραφικής–χαρακτικής, προσεγγίζοντας τον χάρτη όχι ως γεωγραφικό εργαλείο αλλά ως προσωπικό αποτύπωμα.

Η συμμετοχή και τα υλικά είναι δωρεάν.

Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στη ζωγραφική.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στη διεύθυνση [email protected], γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι 25 πρώτοι θα ειδοποιηθούν για τη συμμετοχή τους.