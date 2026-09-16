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Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ), με θέμα «Κληρονομιά σε κίνδυνο: αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός», το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει ποικίλες δράσεις για όλες τις ηλικίες, στο κτήριό του στον Ταύρο.

Αναλυτικότερα:

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«Άρχισε γλώσσα μ’ άρχισε…» | Βιωματικό εργαστήρι για ενήλικες

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 (ώρα 11:00), η θεατροπαιδαγωγός Μαρία Τερζάκη συντονίζει βιωματικό εργαστήρι για ενήλικες, με αφετηρία παραδοσιακά τραγούδια σε ελληνικές διαλέκτους, όπως τα κρητικά, τα ποντιακά και άλλες ντοπιολαλιές. Μέσα από τη μουσική και τη δημιουργική έκφραση, οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν τη σημασία της γλωσσικής πολυμορφίας και της προφορικής παράδοσης, διερευνώντας παράλληλα τη σχέση της γλώσσας με τη μνήμη και την ταυτότητα.

Δηλώσεις συμμετοχής στο [email protected], αναγράφοντας ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι 25 πρώτοι θα ενημερωθούν σχετικά.

«Γέρμα τώρα» | Θεατρική παράσταση

Την Πέμπτη 24 και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 (ώρα 21:00), παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Γέρμα τώρα», μια σύγχρονη σκηνική προσέγγιση του εμβληματικού έργου του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.

Η Γέρμα θέλει να γίνει μητέρα. Θέλει να αγαπά και να αγαπιέται. Θέλει να ζήσει τον έρωτα και την πληρότητα. Θα επιθυμούσε άραγε σήμερα τα ίδια πράγματα; Ή οι ανάγκες και τα αδιέξοδά της ανήκουν σε μια άλλη εποχή; Μέσα από αυτά τα ερωτήματα, η παράσταση επαναφέρει στο προσκήνιο έναν διαχρονικό γυναικείο χαρακτήρα, καλώντας το κοινό σε έναν σύγχρονο αναστοχασμό πάνω σε ζητήματα ταυτότητας, κοινωνικών προσδοκιών και προσωπικής ελευθερίας.

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Στην παράσταση, τα γεγονότα, οι αφηγήσεις και οι ήρωες του έργου του Λόρκα λειτουργούν αρχικά ως υλικό μιας ανοιχτής πρόβας που ξετυλίγεται μπροστά στο κοινό. Οι δύο ηθοποιοί αφηγούνται, σχολιάζουν και δραματοποιούν σκηνές του έργου, μέχρι τη στιγμή που τα όρια ανάμεσα στους ερμηνευτές και τους χαρακτήρες αρχίζουν να καταργούνται. Το τότε συναντά το τώρα και η θεατρική πράξη μετατρέπεται σε πεδίο αναζήτησης, μνήμης και διαλόγου.

Η Ζωή Ξανθοπούλου και ο Χρήστος Θάνος δημιουργούν μια παράσταση όπου ο θεατρικός λόγος συνομιλεί με τη μουσική, το ηχητικό τοπίο και στοιχεία performance. Μέσα από μια νέα ανάγνωση του έργου του Λόρκα, αναδεικνύουν τη διαχρονικότητα των θεμάτων του, διαμορφώνοντας έναν σκηνικό κόσμο που μοιάζει σύγχρονος και αποστασιοποιημένος.

Συντελεστές

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Δραματουργία – Σκηνοθεσία: Ζωή Ξανθοπούλου

Μουσική: Χρήστος Θάνος

Ερμηνεία: Μαρία Χάνου, Χρήστος Θάνος, Ζωή Ξανθοπούλου

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Σκηνογραφική και ενδυματολογική επιμέλεια: Γιώργος Λιντζέρης

Φωτισμοί: Κατερίνα Σαλταούρα

Επιμέλεια κίνησης: Μαρίζα Τσίγκα

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Για πληροφορίες και κρατήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 3418051 (Δευτ-Παρ 10:00-17:00).

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«Βιβλιοθήκες και πολιτιστική κληρονομιά» | Βιωματικό-εκπαιδευτικό εργαστήρι για σχολικές ομάδες

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 (ώρα 10:00-11:30), μαθητές και μαθήτριες Δ’-ΣΤ’ Δημοτικού θα εξερευνήσουν τον κόσμο των βιβλιοθηκών και της συντήρησης μέσα από ένα βιωματικό εργαστήρι που αναδεικνύει τη σημασία της διαφύλαξης της γνώσης. Με την καθοδήγηση της Ειρήνης Πυρπάσου, οι μικροί συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τον ρόλο της βιβλιοθήκης στη συγκέντρωση, οργάνωση και διάδοση της γνώσης, ενώ θα ανακαλύψουν τους κινδύνους που απειλούν τα βιβλία και τις βιβλιακές συλλογές. Αφετηρία της δράσης αποτελεί το βιβλίο ως φορέας μνήμης, ιστορίας και πληροφορίας. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με βασικές αρχές συντήρησης, ενώ θα συμμετάσχουν και σε εργαστήριο πρώτων σωστικών μέτρων για βιβλία που έχουν υποστεί φθορές από πλημμύρα. Η δράση ολοκληρώνεται με πρακτικές συμβουλές για την προστασία των βιβλίων στο σπίτι, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση των παιδιών γύρω από τη σημασία της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς για τις επόμενες γενιές.

Για πληροφορίες και κρατήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 3418058 (Δευτ-Παρ 10:00-17:00).

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«Διαφυλάσσοντας την πολιτιστική γνώση» | Βιωματικό εργαστήρι για ενήλικες

Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 (ώρα 17:30), με την καθοδήγηση της βιβλιοθηκονόμου Βασιλικής Τύρλα και της συντηρήτριας έργων τέχνης Ιφιγένειας Λελοβίτη, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τον ρόλο των βιβλιοθηκών ως πολύτιμων θεματοφυλάκων της γνώσης, θα παρακολουθήσουν την ιστορική διαδρομή του βιβλίου μέσα στον χρόνο και θα ενημερωθούν για τις φθορές και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι βιβλιακές συλλογές. Παράλληλα, θα εξοικειωθούν με βασικές αρχές συντήρησης και θα λάβουν μέρος σε πρακτική άσκηση αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, εφαρμόζοντας πρώτα σωστικά μέτρα σε βιβλία που έχουν υποστεί φθορές από πλημμύρα. Μέσα από τη βιωματική αυτή εμπειρία, το κοινό καλείται να αναλογιστεί τη σημασία της διάσωσης και προστασίας των τεκμηρίων που μεταφέρουν τη συλλογική μνήμη και τον πολιτισμό.

Δηλώσεις συμμετοχής στο [email protected], αναγράφοντας ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι 20 πρώτοι θα ενημερωθούν σχετικά.

Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν, με απαραίτητη την κράτηση θέσης.

*Με αφορμή τον εορτασμό των ΕΗΠΚ, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου η είσοδος σε όλο το Δίκτυο Μουσείων του Ιδρύματος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Παράλληλα, τις δύο αυτές ημέρες θα ισχύουν εκπτώσεις 10% στα αντικείμενα και έως 35% στις εκδόσεις, τόσο στα πωλητήρια των Μουσείων όσο και στο e-shop του Ιδρύματος, ενώ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου οι εκπτώσεις θα ισχύουν και στα Museum Shop Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

Βιβλιοθήκη | Ιστορικό Αρχείο

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