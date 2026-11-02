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Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Η Vergos Auctions διοργανώνει δημοπρασία σπάνιων βιβλίων, χειρογράφων και εγγράφων στις 11 και 12 Νοεμβρίου στη Στοά Culture.
- Στον κατάλογο περιλαμβάνονται εκδόσεις από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα, καθώς και σημαντικά ιστορικά τεκμήρια.
- Ανάμεσα στα δημοπρατούμενα αντικείμενα ξεχωρίζει το χειρόγραφο ποίημα Δέησις του Κωνσταντίνου Καβάφη.
- Επίσης διατίθεται ένα σπάνιο χειρόγραφο σχεδιάγραμμα της ναυμαχίας του Ναβαρίνου, το οποίο πιθανότατα φιλοτέχνησε αυτόπτης μάρτυρας.
- Η συλλογή περιλαμβάνει ακόμη τα κείμενα του λόγιου Χριστόφορου Άγγελου και το εμβληματικό ταξιδιωτικό έργο του Louis Dupré.
- Τέλος, προσφέρεται ένα χειρόγραφο Μαθηματάριο του 18ου αιώνα που περιέχει αρχαία ελληνικά κείμενα με διάστιχη ερμηνεία.
Ταξιδιωτικά βιβλία με περίτεχνη εικονογράφηση, εξαιρετικά σπάνια χειρόγραφα προσωπικοτήτων των γραμμάτων και των τεχνών, δυσεύρετοι χάρτες που παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τις χρονικές περιόδους που σχεδιάστηκαν, έγγραφα ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας και πολλές ακόμη εκδόσεις που χρονολογούνται μεταξύ 16ου και 19ου αιώνα είναι μόνο μερικά από όσα περιλαμβάνονται στον εκτενή κατάλογο της δημοπρασίας Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά της Vergos Auctions.
Από τον κατάλογο της δημοπρασίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 & 12 Νοεμβρίου στο ανακαινισμένο ιστορικό κτήριο της Στοάς Αρσακείου, Στοά Culture ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων:
- To χειρόγραφο ποίημα «Δέησις» από τον ποιητή Κ. Π. Καβάφη (1863-1933). Η «Δέησις» δημοσιεύτηκε το 1898 και είναι ένα από τα 154 «αναγνωρισμένα», όπως λέγονται, ποιήματα που ο ίδιος ο ποιητής συμπεριέλαβε στο επίσημο σώμα της ποίησής του.
- Ένα χειρόγραφο σχεδιάγραμμα της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου, που δεν φαίνεται να αντιγράφει κάποιο από τα γνωστά σχεδιαγράμματα. Ο ασυνήθιστος προσανατολισμός και η προοπτική απόδοση τοπογραφικών λεπτομερειών καθιστούν πιθανό να πρόκειται για έργο αυτόπτη μάρτυρα.
- Μια σχεδόν πλήρης συλλογή των κειμένων του λόγιου Χρ. Άγγελου (1575-1638), τα οποία δημοσίευσε στο διάστημα 1617-1624, για να κάνει γνωστή στη Δύση τη βαρβαρότητα των Τούρκων και την κατάσταση της πατρίδας του. Κανένα άλλο αντίτυπο πρώτης έκδοσης έργου του Χρ. Άγγελου δεν έχει εμφανιστεί σε ελληνική ή ξένη δημοπρασία, τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια.
- To εμβληματικό έργο του Lοuis Dupré, με 40 λιθογραφίες επιχρωματισμένες με το χέρι. Εξαιρετικό αντίτυπο του ωραιότερου ταξιδιωτικού βιβλίου για την Ελλάδα, στο οποίο είναι εμφανή τα γνήσια φιλελληνικά αισθήματα και η αγάπη του Dupré για τον τόπο και τους ανθρώπους.
- Ένα Μαθηματάριο του 18ου αιώνα με αρχαία ελληνικά κείμενα και διάστιχη ερμηνεία. Το χειρόγραφο αυτό αποτελούσε ως προς τα κείμενα ένα άριστης ποιότητας Μαθηματάριο γραμμένο από έμπειρο γραφέα με επιμέλεια και προσοχή.
Info
Στοά Culture (Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα, 105 64)
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, 5:30 μ.μ. (Λαχνοί 1-246)
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, 5:30 μ.μ. (Λαχνοί 247-532)
Για τους τρόπους συμμετοχής στη δημοπρασία στην ιστοσελίδα www.vergosauctions.com.