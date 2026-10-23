Το μνημειακών διαστάσεων έργο του Κλοντ Μονέ προκάλεσε έντονο ανταγωνισμό μεταξύ έξι υποψήφιων αγοραστών. Φωτογραφία Reuters

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Το έργο αποκτήθηκε από ιδιώτη συλλέκτη της Ασίας μετά από έντονη πλειοδοσία που διήρκεσε 45 λεπτά, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις.

Η συνολική δημοπρασία της συλλογής Σλουμπερζέ απέφερε 74,4 εκατομμύρια ευρώ, καθώς όλα τα έργα βρήκαν αγοραστή και πολλά ξεπέρασαν τις προβλεπόμενες τιμές.

Τρία έργα του Πολ Σεζάν αποσύρθηκαν από τη διαδικασία προκειμένου να αποκτηθούν από τον δήμο της Αιξ-αν-Προβάνς ως εθνικοί θησαυροί.

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Ο πίνακας «Ίριδες» (Iris) του Κλοντ Μονέ πωλήθηκε έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στο Παρίσι, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για την υψηλότερη τιμή πώλησης έργου τέχνης σε δημοπρασία στη Γαλλία.

Το μνημειακών διαστάσεων έργο, που φιλοτεχνήθηκε το 1924-1925, κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του Γάλλου ιμπρεσιονιστή, προκάλεσε έντονο ανταγωνισμό μεταξύ έξι υποψήφιων αγοραστών. Η διαδικασία της πλειοδοσίας διήρκεσε περίπου 45 λεπτά, με τον πίνακα να καταλήγει τελικά σε ιδιώτη συλλέκτη από την Ασία, ο οποίος συμμετείχε τηλεφωνικά.

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Η τιμή κατακύρωσης έφθασε τα 43 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το τελικό ποσό, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας αγοραστή, ανήλθε στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Η επίδοση ξεπέρασε κατά πολύ την εκτίμηση προ της δημοπρασίας, η οποία κυμαινόταν μεταξύ 22 και 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Ένα αριστούργημα που παρέμεινε αθέατο

Οι «Ίριδες» (1,60 επί 1,80 μέτρα), συγκαταλέγονται στα σημαντικά έργα της ύστερης δημιουργικής περιόδου του Μονέ. Ο ζωγράφος φιλοτέχνησε το έργο στο Ζιβερνί, όπου ο περίφημος κήπος του αποτέλεσε ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης.

The Paris Sales kicked off with new records set and white-glove results for The Schlumberger Collection. Watch auctioneer Aurélie Vandevoorde drop the final hammer on this historic sale. All lots sold from this collection of unseen Modern and Impressionist masterpieces. It totaled €74.4 million, making it the most valuable fine art sale ever held at #SothebysParis. The evening was led by Claude Monet’s ‘Iris,’ which sold for €50 million and became the most valuable artwork sold at auction in France. Other highlights include a lush garden painting by Pierre Bonnard, a celebrated cast from Camille Claudel, and three more Monet masterworks. The Paris Sales continue tomorrow with Surrealism and Its Legacy and Modernités. Register to bid at the link in bio. — Sotheby’s (@Sothebys) October 22, 2026

Για δεκαετίες, ο πίνακας παρέμενε στην κατοικία της οικογένειας Σλουμπερζέ στο Παρίσι, χωρίς να έχει παρουσιαστεί σε έκθεση. Η εικόνα του ήταν γνωστή κυρίως μέσα από μια ασπρόμαυρη φωτογραφία.

Το έργο ανήκε στη συλλογή της Ζαν Σλουμπερζέ (1889–1983), η οποία άρχισε να συγκροτεί μια αξιόλογη συλλογή ιμπρεσιονιστικής και μοντέρνας τέχνης κατά τη δεκαετία του 1950.

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Καθοριστική υπήρξε η συνεργασία της με την έμπορο τέχνης Κάτια Γκρανόφ, σε μια εποχή κατά την οποία τα όψιμα έργα του Μονέ δεν απολάμβαναν ακόμη τη σημερινή αναγνώριση. Οι δύο γυναίκες διέκριναν την καλλιτεχνική πρωτοπορία αυτών των συνθέσεων, που απομακρύνονταν από τη συμβατική αναπαράσταση και προανήγγελλαν εξελίξεις της αφηρημένης ζωγραφικής.

Τέσσερα έργα του Μονέ στη δημοπρασία

Η συλλογή περιλάμβανε συνολικά τέσσερις πίνακες του Μονέ, με κοινή και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προέλευση. Τα έργα είχαν περιέλθει αρχικά στον γιο του ζωγράφου, Μισέλ Μονέ, προτού η Κάτια Γκρανόφ τα εντάξει στη συλλογή Σλουμπερζέ.

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Εκτός από τις «Ίριδες», το έργο Saule pleureur ou L’Arbre de feu («Κλαίουσα ιτιά ή Το δέντρο της φωτιάς»), με θέμα ένα από τα δέντρα του κήπου στο Ζιβερνί, πωλήθηκε έναντι 9,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο πίνακας La Seine à Vernon, l’arbre («Ο Σηκουάνας στο Βερνόν, το δέντρο») απέφερε 4,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το La Maison à travers les roses («Το σπίτι μέσα από τις τριανταφυλλιές») πωλήθηκε για 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η επιτυχία της συλλογής Σλουμπερζέ

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Η δημοπρασία της συλλογής, με τίτλο Le Temps retrouvé («Ο ξανακερδισμένος χρόνος»), ολοκληρώθηκε με συνολικές πωλήσεις 74,4 εκατομμυρίων ευρώ, επίδοση-ρεκόρ για δημοπρασία έργων τέχνης του Sotheby’s στο Παρίσι.

Όλα τα lots της δημοπρασίας βρήκαν αγοραστή, ενώ σχεδόν τα τρία τέταρτα των έργων πωλήθηκαν σε τιμές υψηλότερες από την ανώτατη εκτίμησή τους.

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία άλλων σημαντικών δημιουργών. Το έργο La Cueillette des Prunes («Η συγκομιδή των δαμάσκηνων») του Πιερ Μπονάρ, το οποίο δεν είχε εκτεθεί από το 1956, πωλήθηκε έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, υπερτριπλασιάζοντας την ανώτατη εκτίμησή του και σημειώνοντας ρεκόρ για έργο του καλλιτέχνη σε δημοπρασία στη Γαλλία.

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Το έργο σε χαρτί Rêve d’Orient («Όνειρο της Ανατολής») του Γκιστάβ Μορό απέφερε 1,4 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας νέο ρεκόρ δημοπρασίας για σχέδιο του καλλιτέχνη. Παράλληλα, ένα χάλκινο εκμαγείο του γλυπτού La Valse («Το βαλς») της Καμίγ Κλοντέλ, χρονολογημένο το 1905, πωλήθηκε για 832.000 ευρώ.

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Τρία έργα του Σεζάν επιστρέφουν στη γενέτειρά του

Μια ιδιαίτερη εξέλιξη σημειώθηκε λίγο πριν από τη δημοπρασία, όταν τρεις πρώιμοι πίνακες του Πολ Σεζάν αποσύρθηκαν από τον κατάλογο των προς πώληση έργων.

Οι πίνακες είχαν πρόσφατα χαρακτηριστεί εθνικοί θησαυροί της Γαλλίας. Μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ της οικογένειας Σλουμπερζέ και του δήμου της Αιξ-αν-Προβάνς, γενέτειρας του ζωγράφου, αποφασίστηκε η απόσυρσή τους, με προοπτική την απόκτησή τους από την πόλη για το Μουσείο Γκρανέ, με την υποστήριξη του γαλλικού υπουργείου Πολιτισμού.

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Η εξέλιξη αυτή προσέδωσε στη δημοπρασία και μια διαφορετική διάσταση, αναδεικνύοντας τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι δημόσιοι πολιτιστικοί φορείς στη διατήρηση σημαντικών έργων τέχνης και στην εξασφάλιση της πρόσβασής τους στο ευρύ κοινό.

Με πληροφορίες από Artnews, Sotheby’s, Reuters