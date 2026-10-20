186 έργα δύο αιώνων καλλιτεχνικής δημιουργίας, από σημαντικούς πίνακες καταξιωμένων Ελλήνων ζωγράφων μέχρι σπάνια έργα που επανέρχονται στο φως, διεκδικώντας το ενδιαφέρον της διεθνούς συλλεκτικής αγοράς.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο οίκος Bonhams διοργανώνει στο Παρίσι την 49η δημοπρασία Greek Sale στις 18 Νοεμβρίου, παρουσιάζοντας 186 έργα σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο «Ευαγγελισμός» του Κωνσταντίνου Παρθένη με εκτιμώμενη αξία έως 350.000 ευρώ, συνοδευόμενος από έργα των Φώτη Κόντογλου, Περικλή Πανταζή και Αλέξη Ακριθάκη.

Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης σημαντικά δείγματα γλυπτικής και έργα διακεκριμένων γυναικών δημιουργών, προερχόμενα από ιδιωτικές συλλογές.

Πριν από τη δημοπρασία, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να δει τα έργα σε εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και στο Παρίσι.

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Με τον «Ευαγγελισμό» του Κωνσταντίνου Παρθένη (1878-1967), με εκτιμώμενη αξία έως 350.000 ευρώ, να βρίσκεται στο επίκεντρο, το Παρίσι ετοιμάζεται να υποδεχθεί σημαντικά έργα της ελληνικής τέχνης.

Στις 18 Νοεμβρίου, η 49η δημοπρασία Greek Sale του οίκου Bonhams, που διοργανώνει η Art Expertise, φέρνει στο προσκήνιο 186 έργα δύο αιώνων καλλιτεχνικής δημιουργίας, από σημαντικούς πίνακες καταξιωμένων Ελλήνων ζωγράφων μέχρι σπάνια έργα που επανέρχονται στο φως, διεκδικώντας το ενδιαφέρον της διεθνούς συλλεκτικής αγοράς.

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Ξεχωριστή θέση κατέχει η «Βάπτιση» του Φώτη Κόντογλου (1895-1965), με εκτίμηση από 100.000 έως 150.000 ευρώ. Το έργο θεωρείται σταθμός στην εξέλιξη της νεοελληνικής τέχνης, καθώς συνδέεται με την αναβίωση της μεταβυζαντινής παράδοσης και την επίδρασή της στους καλλιτέχνες της γενιάς του ’30.

Στην ίδια κατηγορία εκτιμήσεων, από 100.000 έως 150.000 ευρώ, περιλαμβάνονται ο «Φάρος της Μασσαλίας» του Περικλή Πανταζή, έργο που παρουσιάστηκε στο Σαλόν της Αμβέρσας το 1882, δίπλα σε πίνακες του Μανέ, και τα «Ψαράδικα κοντά στην ακτή» του Κωνσταντίνου Βολανάκη, χαρακτηριστικό δείγμα της γερμανικής περιόδου του ζωγράφου.

Από μια σοφίτα κοντά στη Λειψία στη δημοπρασία του Παρισιού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιστορία ενός έργου του Αλέξη Ακριθάκη. Η σύνθεση «Μίλα σύμφωνα με την Τρέλα που σ’ Έχει Συνεπάρει», που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στη σοφίτα συλλέκτριας κοντά στη Λειψία, είχε παρουσιαστεί στην πρώτη ατομική έκθεση του καλλιτέχνη στο Βερολίνο το 1969. Η εκτιμώμενη αξία της κυμαίνεται από 100.000 έως 150.000 ευρώ.

Στη δημοπρασία περιλαμβάνεται και δεύτερο έργο του Ακριθάκη, με τίτλο «Τέσσερεις Ιστορίες», με εκτίμηση από 40.000 έως 60.000 ευρώ.

Ανάμεσα στα σημαντικά έργα της δημοπρασίας βρίσκεται επίσης ο «Νέος» του Γιάννη Τσαρούχη, με εκτιμώμενη αξία από 70.000 έως 90.000 ευρώ. Στο έργο αυτό, ο ζωγράφος μεταμορφώνει έναν νεαρό της δεκαετίας του 1970 σε μορφή με συμβολικές αναφορές, συνδυάζοντας τη σύγχρονη πραγματικότητα με στοιχεία της εικαστικής του παράδοσης.

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Η «Ανατολή» του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, με εκτίμηση από 60.000 έως 80.000 ευρώ, παρουσιάζει μια διπλή αλληγορική απεικόνιση της Ανατολής, ως αρχαίας Ελληνίδας κόρης και ως ήλιου που αναδύεται από τη θάλασσα.

Στη συλλογή περιλαμβάνονται ακόμη το «Μοντέλο που ποζάρει» του Θεόδωρου Ράλλη, με εκτίμηση από 40.000 έως 60.000 ευρώ, και η «Οικογένεια Νέγρη με φόντο την Ακρόπολη» του Φραντζέσκο Πίτζε, έργο των μέσων του 19ου αιώνα, με εκτιμώμενη αξία από 20.000 έως 30.000 ευρώ.

Γλυπτική και γυναίκες δημιουργοί

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Σημαντική παρουσία στη δημοπρασία έχει και η ελληνική γλυπτική, με έργα δημιουργών που εκπροσωπούν τόσο τις πρωτοποριακές τάσεις της αφαίρεσης όσο και τη σύγχρονη παραστατική δημιουργία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Γιώργος Ζογγολόπουλος, Γεράσιμος Σκλάβος, Αχιλλέας Απέργης, Takis, Θεόδωρος Παπαδημητρίου, Γιώργος Γεωργιάδης, Γιάννης Μόραλης και Κυριάκος Ρόκος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται παράλληλα στη γυναικεία καλλιτεχνική δημιουργία, η οποία αποκτά ολοένα μεγαλύτερη παρουσία στην αγορά τέχνης. Στη δημοπρασία συμμετέχουν έργα σημαντικών γυναικών δημιουργών, μεταξύ των οποίων η Μπία Ντάβου, η Χρύσα, η Νίκη Καναγκίνη, η Σοφία Βάρη, η Μαρίνα Καρέλλα, η Όπυ Ζούνη, η Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη και η Μαρία Φιλοπούλου.

Η συλλογή συμπληρώνεται από έργα σημαντικών εκπροσώπων της ελληνικής τέχνης, όπως οι Νικόλαος Γύζης, Κωνσταντίνος Μαλέας, Μιχάλης Οικονόμου, Γιώργος Μπουζιάνης, Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Νίκος Εγγονόπουλος, Αλέκος Φασιανός, Δημήτρης Μυταράς, Παναγιώτης Τέτσης και Κώστας Τσόκλης.

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Όπως αναφέρει η Τερψιχόρη Αγγελοπούλου της Art Expertise, «συγκεντρώσαμε έργα με πλούσια βιβλιογραφία από σημαντικές ιδιωτικές συλλογές, και εντοπίσαμε άγνωστα ή αφανή έργα που προσφέρουν πολύτιμο υλικό στην ιστορική έρευνα».

Οι εκθέσεις σε Αθήνα και Παρίσι

Πριν από τη δημοπρασία, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τα έργα στην Αθήνα, στην Image Gallery, επί της λεωφόρου Αμαλίας 36, από τις 2 έως τις 4 Νοεμβρίου. Θα ακολουθήσει έκθεση στο Παρίσι, από τις 14 έως τις 17 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του οίκου Bonhams, στην Avenue Hoche 6.

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Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 18 Νοεμβρίου στο Παρίσι, συνεχίζοντας τον θεσμό των Greek Sales, που έχουν συνδεθεί με σημαντικές πωλήσεις και ρεκόρ έργων Ελλήνων καλλιτεχνών στη διεθνή αγορά τέχνης.

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