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Οι Έμιλι Μπλαντ, Μπενίσιο Ντελ Τόρο και Τζος Μπρόλιν πρόκειται να επιστρέψουν στη «γη των λύκων».

Σύμφωνα με το Deadline, οι εταιρείες παραγωγής Black Label Media και Thunder Road επανενώνουν το αρχικό πρωταγωνιστικό καστ για το τρίτο μέρος του «Sicario». Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Πάντραϊκ ΜακΚίνλεϊ, ενώ το σενάριο φέρει την υπογραφή του υποψήφιου για Όσκαρ Στίβεν Νάιτ, ο οποίος έχει αναλάβει επίσης την νέα ταινία Τζέιμς Μποντ.

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Αναβιώνοντας τους χαρακτήρες της πρώτης ταινίας του 2015 σε σκηνοθεσία Ντενί Βιλνέβ, η Μπλαντ θα έχει τον ρόλο της Kate Macer -μίας ιδεαλίστριας πράκτορα του FBI που στρατολογείται σε μια μυστική αμερικανική επιχείρηση εναντίον ενός ισχυρού μεξικανικού καρτέλ- ο Ντελ Τόρο θα υποδυθεί τον Alejandro Gillick και ο Τζος Μπρόλιν τον Matt Graver. Η πρώτη ταινία είχε αποσπάσεις τρεις υποψηφιότητες στα Όσκαρ και βαθμολογία στο Rotten Tomatoes 91% από τους κριτικούς και 85% από το κοινό.

Η Μπλαντ απουσίαζε από το σίκουελ του 2018 «Sicario: Day of the Soldado», το οποίο είχε σκηνοθετήσει ο Στέφανο Σολίμα. Η δεύτερη ταινία ήταν μια νέα ιστορία μέσα στον ίδιο κόσμο και όχι συνέχεια της πρώτης. Η υπόθεση εξελίσσεται ενώ στις ΗΠΑ πραγματοποιούνται τρομοκρατικές επιθέσεις και η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί ότι μεξικανικά καρτέλ βοηθούν στη μεταφορά τρομοκρατών μέσα από τα σύνορα.

Όσον αφορά την υπόθεση της νέας ταινίας, τα πάντα παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό.

Ο ΜακΚίνλεϊ και ο Νάιτ δουλεύουν αυτή τη στιγμή πάνω στο σενάριο ενσωματώνοντας τις παρατηρήσεις των πρωταγωνιστών με στόχο τα γυρίσματα να ξεκινήσουν στις αρχές του νέου έτους.