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Ο ηθοποιός παραδέχθηκε ότι κατά τη διάρκεια της καριέρας του αντιμετώπισε προβλήματα βουλιμίας και έκανε χρήση αναβολικών ουσιών για να επιτύχει συγκεκριμένα σωματικά αποτελέσματα.

Η πίεση για τη διατήρηση μιας μυώδους εμφάνισης είχε σοβαρές συνέπειες για την υγεία του, ενώ ο ίδιος χαρακτήρισε τη διαδικασία ως μια επώδυνη εμπειρία.

Σήμερα ο ηθοποιός δηλώνει απελευθερωμένος από την ανάγκη αυτής της εικόνας και εκφράζει τη μεταμέλειά του για τις ακραίες επιλογές του παρελθόντος.

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Ο Σιλβέστερ Σταλόνε μίλησε ανοιχτά για τη σκοτεινή πλευρά της σωματικής εικόνας που έχτισε κατά τη διάρκεια της καριέρας του, αποκαλύπτοντας ότι η προσπάθειά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ρόλων του εξελίχθηκε σε εμμονή.

Σε συνέντευξή του στους New York Times, ο πρωταγωνιστής του «Rocky» αναφέρθηκε στη σχέση που ανέπτυξε με το σώμα του από τη στιγμή που χρειάστηκε να μεταμορφωθεί για τις ανάγκες των ταινιών του. Όπως εξήγησε, αρχικά το σώμα του λειτουργούσε ως ένα είδος «πανοπλίας», όμως σταδιακά η ανάγκη να διατηρεί συγκεκριμένη εμφάνιση έγινε εμμονική.

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«Το σώμα μου ήταν η πανοπλία μου», ανέφερε ο Σταλόνε, εξηγώντας πως στο πρώτο «Rocky» είχε μια πιο φυσιολογική σωματική εικόνα. Στη συνέχεια, όμως, θεώρησε ότι ο χαρακτήρας έπρεπε να γίνει πιο ματαιόδοξος, ενώ για τον «Rambo» ήθελε ένα σώμα που να παραπέμπει περισσότερο σε αθλητή και πολεμιστή παρά σε έναν ογκώδη bodybuilder.

Η πίεση αυτή, όπως αποκάλυψε, είχε σοβαρές συνέπειες. «Έφτασα στο σημείο να γίνω βουλιμικός», είπε, αναφερόμενος στην περίοδο των γυρισμάτων του «Rocky III». Τότε, σύμφωνα με τον ίδιο, το ποσοστό σωματικού λίπους του είχε πέσει στο 2,6%.

«Δεν μπορούσα να κρατήσω καμία τροφή στο στομάχι μου, ή μάλλον δεν ήθελα, επειδή είχα πάθος με το να διατηρήσω αυτό το επίπεδο φυσικής κατάστασης», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τη σχέση του με το σώμα του «μια εμμονική λατρεία».

Ο 79χρονος ηθοποιός μίλησε επίσης ανοιχτά για τη χρήση αναβολικών ουσιών κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Όπως είπε, θεωρούσε ότι τέτοιου είδους σωματικές μεταμορφώσεις δεν μπορούν να επιτευχθούν αποκλειστικά με διατροφή και προπόνηση.

«Κανείς δεν το πετυχαίνει αυτό χωρίς ενισχυτικά και φάρμακα, τελεία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι έκανε χρήση για έξι εβδομάδες και στη συνέχεια απείχε για άλλες έξι. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι η επιλογή αυτή είχε «τρομερό τίμημα» για τον ίδιο.

For the first time, Sylvester Stallone admits to the cost of his fame: his abuse of steroids, his bulimia and an anxiety that would cause him to collapse on the floor. At its root, a painful and abusive childhood. It’s probably the best interview I’ve done.



Sylvester Stallone… Advertisement September 26, 2026

Ο Σταλόνε περιέγραψε ως σημείο απελευθέρωσης την περίοδο που γύρισε το «Cop Land», όπου υποδύθηκε έναν υπέρβαρο αστυνομικό με προβλήματα ακοής. Για πρώτη φορά, όπως είπε, δεν χρειαζόταν να διατηρεί την εικόνα του μυώδους action hero.

«Ένιωσα κάπως απελευθερωμένος. Αλλά ναι, έχω κακοποιήσει το σώμα μου», παραδέχθηκε.

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Σήμερα, ο ηθοποιός δηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζει πλέον το σώμα του ως «πανοπλία» και βλέπει διαφορετικά τις επιλογές που έκανε στο παρελθόν. Αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, όπως είπε, θα συμβούλευε τον εαυτό του να αφήσει άλλους να αναλάβουν τα επικίνδυνα κινηματογραφικά γυρίσματα και να μην παίρνει ο ίδιος όλα τα ρίσκα.

Οι αποκαλύψεις περιλαμβάνονται στη συνέντευξή του με αφορμή τα απομνημονεύματά του, «The Steps», τα οποία κυκλοφορούν στις 29 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από το Variety

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