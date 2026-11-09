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Η ηθοποιός υποδύεται τη μητέρα του Μπεν Μάρσαλ στο βίντεο κλιπ που σκηνοθέτησε η Φιόνα Τζέιν Μπέρτζες.

Η Νίξον εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία και απηύθυνε δημόσια πρόσκληση στην ποπ σταρ για να περάσουν μαζί τις γιορτές.

Το τραγούδι αποτελεί φόρο τιμής στην επιτυχία των The Waitresses, Christmas Wrapping, έχοντας λάβει την έγκριση του δημιουργού του, Κρις Μπάτλερ.

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Η Σίνθια Νίξον δήλωσε έτοιμη να φιλοξενήσει την Ολίβια Ροντρίγκο για τα Χριστούγεννα, όποτε εκείνη το επιθυμήσει. Καλεσμένη στην εκπομπή «Watch What Happens Live With Andy Cohen», η πρωταγωνίστρια του «Sex and the City» μίλησε με θερμά λόγια για την ποπ σταρ με αφορμή τη συμμετοχή της στο μουσικό βίντεο για το νέο χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Take Me Home (4 Christmas)» το οποίο κυκλοφόρησε η Ροντρίγκο την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

«Είναι ο πιο ευγενικός, υπέροχος και διασκεδαστικός άνθρωπος. Έμεινα πραγματικά έκπληκτη και ενθουσιασμένη που μου έγινε αυτή η πρόταση», είπε η Σίνθια Νίξον.

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«Υποθέτω πως είναι μεγάλη θαυμάστρια όχι μόνο του “Sex and the City”, αλλά ειδικά του Steve και της Miranda», πρόσθεσε η ηθοποιός αναφερόμενη στον σύντροφο του χαρακτήρα που υποδύθηκε στη θρυλική σειρά.

Το βίντεο κλιπ του «Take Me Home (4 Christmas)» φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή της Fiona Jane Burgess και ξεδιπλώνει μια φαντασίωση της βραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας η οποία ονειρεύεται τις γιορτές στο πατρικό του συντρόφου της. Σύμφωνα με το Billboard, δίπλα της εμφανίζεται ο σταρ του SNL, Μπεν Μάρσαλ, ενώ η Σίνθια Νίξον υποδύεται τη μητέρα του.

Η Νίξον, πρωταγωνίστρια επίσης της σειράς «The Gilded Age» μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της και αρκετά στιγμιότυπα από τα γυρίσματα με τους θαυμαστές της στο Instagram.

«Πέρασα υπέροχα υποδυόμενη τη μητέρα του ξεκαρδιστικού και αξιολάτρευτου Μπεν Μάρσαλ και αναλογιζόμενη πώς θα ήταν αν η υπέροχη Ολίβια Ροντρίγκο εμφανιζόταν στην πόρτα μας για τα Χριστούγεννα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η Νίξον, προσθέτοντας: «Σε ευχαριστώ Ολίβια που με έβαλες για μία ημέρα στον γιορτινό σου κόσμο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Ροντρίγκο αποτίνει φόρο τιμής στην επιτυχία των The Waitresses «Christmas Wrapping» του 1981. Μάλιστα, η τραγουδίστρια φρόντισε να επικοινωνήσει με τον δημιουργό του τραγουδιού, Κρις Μπάτλερ, προκειμένου να ακούσει το τραγούδι της.