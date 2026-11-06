Ο Στάθης Λιβαθινός, σκηνοθέτης και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών - Φωτογραφία Eurokinissi

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«Επικές αναμνήσεις – Δουλεύοντας με τον Όμηρο» είναι ο τίτλος της ομιλίας του σκηνοθέτη Στάθη Λιβαθινού, τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στην Αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Η ομιλία εντάσσεται στο πλαίσιο των διαλέξεων και συζητήσεων του Megaron Plus και της συνεργασίας του Μεγάρου με την Ακαδημία Αθηνών, η οποία το 2026 γιορτάζει έναν αιώνα ζωής και προσφοράς στην επιστήμη, στα γράμματα και τις τέχνες.

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Ο Στάθης Λιβαθινός θα συνομιλήσει με τον δημοσιογράφο Μάκη Προβατά, ενώ θα τον προλογίσει ο Νικηφόρος Διαμαντούρος, πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Στο τέλος, θα προβληθεί απόσπασμα της παράστασης της Ιλιάδας όπως πρωτοπαρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών και περιόδευσε στα παγκόσμια φεστιβάλ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Στάθης Λιβαθινός αναμετριέται και «συνομιλεί» δραματουργικά με την Ιλιάδα, εστιάζοντας και φωτίζοντας ορατές, αθέατες, φορτισμένες και αξεπέραστες πτυχές του συνταρακτικού έπους του Ομήρου. Συνομιλία η οποία, εκτός θεατρικής σκηνής, εξελίσσεται σε μια νέα πρόκληση που διερευνά την τεχνολογία του Ομήρου και δοκιμάζει την αντοχή των εκφραστικών μέσων μιας σύγχρονης, δραματουργικής επεξεργασίας.

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Η εκδήλωση αρχίζει στις 19:00

Είσοδος ελεύθερη, με ηλεκτρονική κράτηση από την ιστοσελίδα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, από την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.