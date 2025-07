Έχει τίτλο «You Better Run» και είναι το νέο σινγκλ των Something Out West, του ντουέτου της κάντρι που αποτελούν ο ηθοποιός Τσετ Χανκς και ο φίλος του Ντρου Άρθουρ.

Στο μουσικό βίντεο του τραγουδιού, ο υιός Χανκς αναπαριστά σκηνές από τη βραβευμένη με έξι Όσκαρ ταινία «Forrest Gump» (1994) στην οποία πρωταγωνιστούσε ο πατέρας του.

Μεταξύ άλλων, στο μουσικό βίντεο, αναδημιουργούνται και οι διάσημες συναντήσεις του Φόρεστ στο παγκάκι, ο οποίος κρατώντας ένα κουτί με σοκολατάκια και ενώ περιμένει το λεωφορείο, αφηγείται σε όποιον καθίσει πλάι του την ιστορία της ζωής του.

Σε μία από αυτές, εμφανίζεται ο Τομ Χανκς, ο οποίος μοιράζεται το παγκάκι με τον γιο του, που είναι ντυμένος Φόρεστ.

Σύμφωνα με το site του ντουέτου, «οι Something Out West γεννήθηκαν στην Καλιφόρνια όταν οι δύο φίλοι-μέλη του συγκροτήματος Τσετ και Ντρου έγιναν συγκάτοικοι σε μια κρίσιμη στιγμή, ξεκινώντας και οι δύο ένα ταξίδι προς τη νηφαλιότητα που πυροδότησε μια βαθιά φιλία και δημιουργική συνεργασία».

«Η μετακόμισή τους στο Νάσβιλ τελειοποίησε τον ήχο τους, συνδυάζοντας χαρακτηριστικά φωνητικά, διαχρονική αφήγηση και σύγχρονες επιρροές που τιμούν τις ρίζες του είδους, ενώ το ωθούν προς τα εμπρός», αναφέρεται στην ιστοσελίδα. «Τώρα, με την υπογραφή της Big Machine Records, το ντουέτο μόλις κυκλοφόρησε το τραγούδι τους, ‘Leaving Hollywood’. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο στούντιο με τον καταξιωμένο παραγωγό Julian Raymond, ετοιμάζοντας το ντεμπούτο τους που θα κυκλοφορήσει το 2025».

Ο Τσετ Χανκς είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της σειράς του Netflix, «Running Point». Ο γιος του Τομ Χανκς και της Ρίτα Γουίλσον, δήλωσε στο περιοδικό Esquire ότι είναι ενθουσιασμένος τόσο για τη νέα σειρά όσο και για τη νέα του μουσική.

«Τελικά, θεωρώ τον εαυτό μου καλλιτέχνη και η υποκριτική και η μουσική είναι απλώς δύο διαφορετικά μέσα για να μπορώ να εκφράζομαι. Δουλεύω πάνω σε αυτή τη μουσική εδώ και πολύ καιρό και γι′ αυτό θα ήθελα να περιοδεύσω και να αφήσω επιτέλους τον κόσμο να την ακούσει», πρόσθεσε.

