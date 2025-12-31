Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ για το φινάλε του πέμπτου κύκλου της εμβληματικής σειράς «Stranger Things», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα τόσο στις κινηματογραφικές αίθουσες όσο και στην πλατφόρμα στις 31 Δεκεμβρίου, όπως μετέδωσε το Variety.

Με τίτλο «The Rightside Up», το φινάλε αποτελεί το όγδοο επεισόδιο της πέμπτης και τελευταίας σεζόν της σειράς. Το Netflix κυκλοφόρησε τα πρώτα τέσσερα επεισόδια της πέμπτης σεζόν την Ημέρα των Ευχαριστιών με τον τίτλο «Stranger Things 5: Volume 1», ενώ τα επόμενα τρία επεισόδια κυκλοφόρησαν τα Χριστούγεννα ως «Volume 2».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Deadline, oι Ματ και Ρος Ντάφερ δημιούργησαν το «Stranger Things» πριν από σχεδόν μία δεκαετία, με την πρώτη σεζόν να κυκλοφορεί στο Netflix τον Ιούλιο του 2016. Το υπερφυσικό μυστήριο εξελίχθηκε γρήγορα σε παγκόσμιο φαινόμενο, ενώ η δεύτερη και η τρίτη σεζόν κυκλοφόρησαν το 2017 και το 2019, αντίστοιχα.

Όπως και η πέμπτη σεζόν, έτσι και η τέταρτη σεζόν κυκλοφόρησε σε δύο ξεχωριστά μέρη, τον Μάιο και τον Ιούλιο του 2022. Σε πρόσφατη συνέντευξή τους στο Variety, οι αδελφοί Ντάφερ ανέφεραν ότι ένα από τα μεγάλα ανοιχτά ερωτήματα του φινάλε είναι το πώς μπορεί να υπάρξει ένα ευτυχές τέλος για την Eleven, δεδομένου ότι θα συνεχίσει να καταδιώκεται από τον στρατό ακόμη κι αν καταφέρει να σώσει τον κόσμο.

Το φινάλε έχει διάρκεια δύο ώρες και πέντε λεπτά και θα αποτελέσει την πρώτη προβολή του franchise στη μεγάλη οθόνη, καθώς θα παιχτεί σε περισσότερους από 500 κινηματογράφους στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

Το «Stranger Things» συγκαταλέγεται στις πιο δημοφιλείς σειρές όλων των εποχών στο Netflix, ξεπερνώντας πρόσφατα τις 1,2 δισεκατομμύρια συνολικές προβολές στην πλατφόρμα, ενώ ήδη έχει γράψει την δική του ιστορία, καθιερώνοντας ένα νέο είδος στον κόσμο των τηλεοπτικών σειρών.

Με πληροφορίες από Variety, Deadline