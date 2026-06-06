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Γράφει ο Τέρενς Κουΐκ

Η κλασική «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» του Καρόλου Ντίκενς απέκτησε ελληνική κινηματογραφική ταυτότητα και η διαδρομή της δικαιώνεται με τον πιο ηχηρό τρόπο. Η ταινία «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» συγκέντρωσε 6 υποψηφιότητες στα Βραβεία Ίρις 2026 της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, επιβεβαιώνοντας όχι μόνο την απήχηση που είχε στο κοινό, αλλά και το υψηλό επίπεδο μιας παραγωγής που επένδυσε στην εικόνα, στον ήχο, στη σκηνογραφία, στα κοστούμια, στο μακιγιάζ και στα οπτικά εφέ.

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Πρόκειται για μια διάκριση που ξεπερνά την απλή αναγνώριση μιας ταινίας. Είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για τον ελληνικό κινηματογράφο, για τους δημιουργούς και για όλους τους συντελεστές που εργάστηκαν με συνέπεια, φαντασία και υψηλό επαγγελματισμό, ώστε ένα από τα πιο αγαπημένα κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη με ελληνική ψυχή, σύγχρονη ματιά και κινηματογραφική φιλοδοξία.

Πίσω από την παραγωγή βρίσκονται ο executive producer Τάσος Παπαναστασίου με τη Main Character Entertainment και ο Μαρίνος Χαραλάμπους με την Avaton Films. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χρήστος Κανάκης, ενώ ο Λώρης Λοϊζίδης υπογράφει το σενάριο και κρατά τον κεντρικό ρόλο, δίνοντας στην ιστορία έναν πρωταγωνιστή βαθιά ανθρώπινο, δύσκολο, σκληρό, αλλά τελικά ανοιχτό στη λύτρωση.

Η ταινία μεταφέρει τον μύθο του Ντίκενς σε ελληνικό περιβάλλον και, σύμφωνα με όσα έχουν παρουσιαστεί για την υπόθεσή της, ταξιδεύει τον θεατή στα ορεινά χωριά της Ηπείρου, με τον Λώρη Λοϊζίδη στον ρόλο του Λυκούργου, ενός μοναχικού και δύστροπου μεγιστάνα που έρχεται αντιμέτωπος με τα φαντάσματα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντός του. Στο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Μπέζος, ο Ορέστης Χαλκιάς και η Γιούλικα Σκαφιδά.

Αυτό ακριβώς είναι και το μεγάλο στοίχημα της ταινίας: να μην αναπαράγει απλώς έναν διάσημο λογοτεχνικό μύθο, αλλά να τον ξαναγεννήσει μέσα από μια ελληνική συναισθηματική και κοινωνική πραγματικότητα. Και από αυτή την άποψη, «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» αποτελούν ένα επίτευγμα ουσίας. Μια ταινία που κοιτάζει προς το διεθνές σινεμά, αλλά πατά γερά στη δική μας γλώσσα, στα δικά μας τοπία, στους δικούς μας ανθρώπους.

Οι 6 υποψηφιότητες στα Βραβεία Ίρις 2026 είναι ενδεικτικές της προσοχής που δόθηκε σε κάθε επίπεδο της παραγωγής:

Βραβείο Φωτογραφίας: Κωνσταντίνος Κουκούλιος

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Βραβείο Σκηνογραφίας: Λίζα Τσουλούπα

Βραβείο Ενδυματολογίας: Τριάδα Παπαδάκη

Βραβείο Ήχου: Νίκος Έξαρχος, Χρήστος Κυριακούλης, Μικές Μπιλής

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Βραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφέ: Κατερίνα Βαρθαλίτου, Χρόνης Τζίμος

Βραβείο Ειδικών Εφέ και Οπτικών: Αιμίλιος Αβραάμ, Γιώργος Καρόρης, Γιώργος Αραπόπουλος, Ορέστης Στύλος

Δεν είναι τυχαίο ότι οι υποψηφιότητες αφορούν κυρίως τεχνικές και καλλιτεχνικές κατηγορίες. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ταινίας: στο ότι κατάφερε να δημιουργήσει έναν ολοκληρωμένο κινηματογραφικό κόσμο. Από τη φωτογραφία και τη σκηνογραφία μέχρι τα κοστούμια, τον ήχο, το μακιγιάζ και τα οπτικά εφέ, κάθε τμήμα της παραγωγής φαίνεται να λειτούργησε ως κομμάτι ενός ενιαίου οράματος.

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Η σκηνοθετική ματιά του Χρήστου Κανάκη έδωσε στην ταινία ατμόσφαιρα, ρυθμό και συναισθηματικό βάθος. Η γραφή του Λώρη Λοϊζίδη, από την άλλη, κράτησε την ισορροπία ανάμεσα στο δράμα, το χιούμορ και τη συγκίνηση, δημιουργώντας χαρακτήρες αναγνωρίσιμους, με αδυναμίες, ενοχές, φόβους και ανάγκη για συγχώρεση.

Σε μια εποχή όπου ο ελληνικός κινηματογράφος συχνά καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να συνδυάσει καλλιτεχνική φιλοδοξία και παραγωγική αρτιότητα, «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» έρχονται ως μια δυνατή απάντηση. Η ταινία δεν ζητά επιείκεια επειδή είναι ελληνική. Αντίθετα, στέκεται με αυτοπεποίθηση ως μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, που αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει όραμα, συνεργασία και πίστη στο υλικό, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πραγματικά εντυπωσιακό.

Και αυτό είναι ίσως το πιο αισιόδοξο μήνυμα αυτής της διάκρισης. Ότι ο ελληνικός κινηματογράφος διαθέτει δημιουργούς, τεχνικούς, ηθοποιούς και παραγωγούς που μπορούν να χτίσουν κόσμους, να αφηγηθούν ιστορίες με βάθος και να συνομιλήσουν με το κοινό χωρίς εκπτώσεις. Οι υποψηφιότητες στα Ίρις δεν είναι απλώς μια τιμητική αναφορά. Είναι η επιβεβαίωση μιας συλλογικής προσπάθειας που αξίζει να ακουστεί, να προβληθεί και να χειροκροτηθεί.

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Η παρουσία σημαντικών ονομάτων του ελληνικού θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου ενισχύει ακόμη περισσότερο το βάρος της ταινίας. Δίπλα στον Λώρη Λοϊζίδη, η συμμετοχή ηθοποιών όπως ο Γιάννης Μπέζος, ο Ορέστης Χαλκιάς, η Γιούλικα Σκαφιδά, ο Κωνσταντίνος Δανίκας, ο Τάσος Παλαντζίδης, ο Κώστας Κορωνάιος, ο Δημήτρης Καπετανάκος, η Αμαλία Καβάλη και ο Τάσος Κωστής δίνει στην ταινία ένα ισχυρό ερμηνευτικό αποτύπωμα και μια αίσθηση συνόλου που υπηρετεί την ιστορία.

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«Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» μιλούν για τη δεύτερη ευκαιρία. Για τη λύτρωση. Για τη μεταμόρφωση ενός ανθρώπου που έχει απομακρυνθεί από την καλοσύνη και καλείται να ξαναδεί τη ζωή του μέσα από τα μάτια εκείνων που πλήγωσε, ξέχασε ή δεν κατάφερε ποτέ να αγαπήσει. Και ίσως γι’ αυτό η ιστορία του Ντίκενς παραμένει τόσο ισχυρή σχεδόν δύο αιώνες μετά την πρώτη της έκδοση.

Η «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» του Καρόλου Ντίκενς εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1843 και θεωρείται ένα από τα πιο αγαπημένα χριστουγεννιάτικα κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Στον πυρήνα της βρίσκεται ο Εμπενίζερ Σκρουτζ, ένας σκληρός και φιλάργυρος άνθρωπος που, ύστερα από την επίσκεψη φαντασμάτων την παραμονή των Χριστουγέννων, έρχεται αντιμέτωπος με τη ζωή του και αλλάζει. Η ιστορία γράφτηκε σε μια εποχή έντονων κοινωνικών ανισοτήτων στη βικτωριανή Αγγλία και εξακολουθεί να συγκινεί γιατί μιλά για κάτι διαχρονικό: την ανάγκη του ανθρώπου να ξαναβρεί την καρδιά του.

Αυτό ακριβώς το διαχρονικό μήνυμα φαίνεται πως αγκάλιασε και η ελληνική ταινία. Και οι 6 υποψηφιότητες στα Βραβεία Ίρις 2026 δεν είναι μόνο μια επιβράβευση των συντελεστών της. Είναι και μια υπενθύμιση ότι το ελληνικό σινεμά, όταν τολμά, όταν επενδύει στην ποιότητα και όταν πιστεύει στις ιστορίες του, μπορεί να δημιουργήσει έργα με ψυχή, αισθητική και πραγματική κινηματογραφική δύναμη.

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