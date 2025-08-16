Ένα αφιέρωμα στα τραγούδια της εποχής του μεσοπολέμου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, παρουσιάζουν ο Μίλτος Λογιάδης και ο Αντώνης Σουσάμογλου, το Σάββατο 23 Αυγούστου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου.

Πρόκειται για εκείνη τη φαινομενικά ανέμελη εποχή, που όμως προμήνυε μια από τις χειρότερες καταιγίδες στην ανθρώπινη Ιστορία και η Ελλάδα στον απόηχο της Μικρασιατικής Καταστροφής, ανζητούσε τη μουσική της ταυτότητα. Η λόγια δημιουργία ήταν σε άνθηση, ενώ σε διαφορετικούς ωστόσο παράλληλους κόσμους, συνυπήρχαν ο Κώστας Γιαννίδης με τον Σουγιούλ και τον Αττίκ, ο Νίκος Σκαλκώτας με τον Βασίλη Τσιτσάνη και τον Γιάννη Παπαϊωάννου.

Η παράσταση υπόσχεται να μας μεταφέρει στην περίοδο κατά την οποία το αστικό τραγούδι συνυπήρχε με τους αμανέδες της Σμύρνης και το γερμανικό καμπαρέ.

Τραγουδούν ο Δημήτρης Πακσόγλου και η εξαιρετική Νάντια Κοντογεώργη, η οποία αναλαμβάνει και τη σκηνοθετική επιμέλεια. Την ορχήστρα διευθύνει ο Μίλτος Λογιάδης.

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Αντώνης Σουσάμογλου βιολί, ενορχήστρωση, Λάζαρος Τσαβδαρίδης ενορχήστρωση Άρτεμις Βαβάτσικα μπαγιάν, Χριστίνα Καλαμπαλίκη τρομπέτα, Ντίνος Μάνος κοντραμπάσο, Μιχάλης Διακογιώργης κρουστά, βιμπράφωνο, Αστέριος Πούφτης τσέλο, μπαγλαμαδάκι, Παναγιώτης Σιωράς κλαρινέτο, σαξόφωνο, Μιχάλης Σουρβίνος κιθάρα, μαντολίνο.

Μίλτος Λογιάδης – Αντώνης Σουσάμογλου

Τραγούδια του Μεσοπολέμου

Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

23/08/2025 στις 21:30